https://crimea.ria.ru/20251119/v-krymu-proizvoditelnost-kur-nesushek-vyrosla-na-6-1151031705.html

В Крыму производительность кур-несушек выросла на 6%

В Крыму производительность кур-несушек выросла на 6% - РИА Новости Крым, 19.11.2025

В Крыму производительность кур-несушек выросла на 6%

Развитие птицеводства в Крыму демонстрирует устойчивый рост. Об этом сообщает пресс-служба регионального минсельхоза. РИА Новости Крым, 19.11.2025

2025-11-19T22:13

2025-11-19T22:13

2025-11-19T22:13

новости

цены на куриные яйца

крым

новости крыма

минсельхоз крыма

сельское хозяйство

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/1c/1142221096_0:155:3072:1883_1920x0_80_0_0_e8c4a7943b7ff2367ad68bd5868b663f.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. Развитие птицеводства в Крыму демонстрирует устойчивый рост. Об этом сообщает пресс-служба регионального минсельхоза.Крымский агропромышленный комплекс демонстрирует положительную динамику. В этом году производителям яичного животноводства также была оказана господдержка. Выделенные средства ушли на компенсацию части прямых производственных затрат, отметили в профильном ведомстве.Ранее министр сельского хозяйства региона Денис Кратюк рассказал в эфире радио "Спутник в Крыму", что в этом году в Крыму на поддержку животноводства выделили почти 495 миллионов рублей. Средства будут направлены прежде всего на молочное направление и развитие племенного скотоводства.Также сообщалось, что в республике зафиксирован устойчивый рост производства пищевой продукции, особенно мясной и молочной. Объемы производства сырого молока в Крыму увеличились на 3,8% в первом квартале 2025 года по сравнению с 2024-м. Улучшения достигнуты, в том числе, за счет повышения продуктивности молочного стада и развития новых ферм.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму аграрии получат 3 миллиарда рублей господдержкиВ России разработан быстрый тест для диагностики сальмонеллезаРоссельхознадзор сможет следить за животными с дронов

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, цены на куриные яйца, крым, новости крыма, минсельхоз крыма, сельское хозяйство