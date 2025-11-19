https://crimea.ria.ru/20251119/v-krymu-proizvoditelnost-kur-nesushek-vyrosla-na-6-1151031705.html
В Крыму производительность кур-несушек выросла на 6%
Развитие птицеводства в Крыму демонстрирует устойчивый рост. Об этом сообщает пресс-служба регионального минсельхоза. РИА Новости Крым, 19.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. Развитие птицеводства в Крыму демонстрирует устойчивый рост. Об этом сообщает пресс-служба регионального минсельхоза.Крымский агропромышленный комплекс демонстрирует положительную динамику. В этом году производителям яичного животноводства также была оказана господдержка. Выделенные средства ушли на компенсацию части прямых производственных затрат, отметили в профильном ведомстве.Ранее министр сельского хозяйства региона Денис Кратюк рассказал в эфире радио "Спутник в Крыму", что в этом году в Крыму на поддержку животноводства выделили почти 495 миллионов рублей. Средства будут направлены прежде всего на молочное направление и развитие племенного скотоводства.Также сообщалось, что в республике зафиксирован устойчивый рост производства пищевой продукции, особенно мясной и молочной. Объемы производства сырого молока в Крыму увеличились на 3,8% в первом квартале 2025 года по сравнению с 2024-м. Улучшения достигнуты, в том числе, за счет повышения продуктивности молочного стада и развития новых ферм.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму аграрии получат 3 миллиарда рублей господдержкиВ России разработан быстрый тест для диагностики сальмонеллезаРоссельхознадзор сможет следить за животными с дронов
