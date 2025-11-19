https://crimea.ria.ru/20251119/v-krymu-perestali-zhalovatsya-na-narushenie-prav-detey-na-obrazovanie-1151027498.html
В Крыму перестали жаловаться на нарушение прав детей на образование
В Крыму перестали жаловаться на нарушение прав детей на образование
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. За первое полугодие 2025 года в институт уполномоченного по правам ребенка в Республике Крым поступило 427 обращений, большая их часть (187) касается права детей жить и воспитываться в семье. Такие данные в пресс-центре РИА Новости Крым озвучила уполномоченный по правам ребенка в регионе Светлана Савченко.На втором месте по частоте – вопросы о нарушении права ребенка на образование (45 обращений), третье занимают жалобы о нарушении права на социальное обеспечение и соцстрахование (22), дальше в списке права на жилище (18) и права на получение содержания от своих родителей и других членов семьи, то есть алименты (14).По словам Савченко, в Крыму снизилось количество обращений по поводу нарушения прав детей на получение образования, так как местами в детские сады в настоящее время обеспечены практически все маленькие крымчане.При этом она отметила, что сейчас в регионе выросло количество обращений по вопросу права жить и воспитываться в семье.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В 2024 году в Крыму поступило более тысячи обращений по правам ребенкаВ Крыму предлагают ввести образование в детдомах для особенных детейДетский омбудсмен Крыма и транспортная прокуратура будут сотрудничать
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. За первое полугодие 2025 года в институт уполномоченного по правам ребенка в Республике Крым поступило 427 обращений, большая их часть (187) касается права детей жить и воспитываться в семье. Такие данные в пресс-центре РИА Новости Крым озвучила уполномоченный по правам ребенка в регионе Светлана Савченко.
На втором месте по частоте – вопросы о нарушении права ребенка на образование (45 обращений), третье занимают жалобы о нарушении права на социальное обеспечение и соцстрахование (22), дальше в списке права на жилище (18) и права на получение содержания от своих родителей и других членов семьи, то есть алименты (14).
По словам Савченко, в Крыму снизилось количество обращений по поводу нарушения прав детей на получение образования, так как местами в детские сады в настоящее время обеспечены практически все маленькие крымчане.
"Если говорить о первом десятилетии существования института уполномоченного по правам ребенка в Крыму, то это была самая большая масса обращений", - сказала Савченко.
При этом она отметила, что сейчас в регионе выросло количество обращений по вопросу права жить и воспитываться в семье.
