https://crimea.ria.ru/20251119/v-krymu-perestali-zhalovatsya-na-narushenie-prav-detey-na-obrazovanie-1151027498.html

В Крыму перестали жаловаться на нарушение прав детей на образование

В Крыму перестали жаловаться на нарушение прав детей на образование - РИА Новости Крым, 19.11.2025

В Крыму перестали жаловаться на нарушение прав детей на образование

За первое полугодие 2025 года в институт уполномоченного по правам ребенка в Республике Крым поступило 427 обращений, большая их часть (187) касается права... РИА Новости Крым, 19.11.2025

2025-11-19T14:29

2025-11-19T14:29

2025-11-19T14:29

крым

дети

соцзащита

общество

права человека

уполномоченный по правам ребенка в республике крым светлана савченко

уполномоченный по правам человека в крыму

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/16/1148133041_0:9:1890:1072_1920x0_80_0_0_73be6385a62c400340af88176efdcb45.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. За первое полугодие 2025 года в институт уполномоченного по правам ребенка в Республике Крым поступило 427 обращений, большая их часть (187) касается права детей жить и воспитываться в семье. Такие данные в пресс-центре РИА Новости Крым озвучила уполномоченный по правам ребенка в регионе Светлана Савченко.На втором месте по частоте – вопросы о нарушении права ребенка на образование (45 обращений), третье занимают жалобы о нарушении права на социальное обеспечение и соцстрахование (22), дальше в списке права на жилище (18) и права на получение содержания от своих родителей и других членов семьи, то есть алименты (14).По словам Савченко, в Крыму снизилось количество обращений по поводу нарушения прав детей на получение образования, так как местами в детские сады в настоящее время обеспечены практически все маленькие крымчане.При этом она отметила, что сейчас в регионе выросло количество обращений по вопросу права жить и воспитываться в семье.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В 2024 году в Крыму поступило более тысячи обращений по правам ребенкаВ Крыму предлагают ввести образование в детдомах для особенных детейДетский омбудсмен Крыма и транспортная прокуратура будут сотрудничать

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, дети, соцзащита, общество, права человека, уполномоченный по правам ребенка в республике крым светлана савченко, уполномоченный по правам человека в крыму, новости крыма