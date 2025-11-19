Рейтинг@Mail.ru
В Крыму перестали жаловаться на нарушение прав детей на образование - РИА Новости Крым, 19.11.2025
В Крыму перестали жаловаться на нарушение прав детей на образование
В Крыму перестали жаловаться на нарушение прав детей на образование - РИА Новости Крым, 19.11.2025
В Крыму перестали жаловаться на нарушение прав детей на образование
За первое полугодие 2025 года в институт уполномоченного по правам ребенка в Республике Крым поступило 427 обращений, большая их часть (187) касается права... РИА Новости Крым, 19.11.2025
2025-11-19T14:29
2025-11-19T14:29
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. За первое полугодие 2025 года в институт уполномоченного по правам ребенка в Республике Крым поступило 427 обращений, большая их часть (187) касается права детей жить и воспитываться в семье. Такие данные в пресс-центре РИА Новости Крым озвучила уполномоченный по правам ребенка в регионе Светлана Савченко.На втором месте по частоте – вопросы о нарушении права ребенка на образование (45 обращений), третье занимают жалобы о нарушении права на социальное обеспечение и соцстрахование (22), дальше в списке права на жилище (18) и права на получение содержания от своих родителей и других членов семьи, то есть алименты (14).По словам Савченко, в Крыму снизилось количество обращений по поводу нарушения прав детей на получение образования, так как местами в детские сады в настоящее время обеспечены практически все маленькие крымчане.При этом она отметила, что сейчас в регионе выросло количество обращений по вопросу права жить и воспитываться в семье.
В Крыму перестали жаловаться на нарушение прав детей на образование

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. За первое полугодие 2025 года в институт уполномоченного по правам ребенка в Республике Крым поступило 427 обращений, большая их часть (187) касается права детей жить и воспитываться в семье. Такие данные в пресс-центре РИА Новости Крым озвучила уполномоченный по правам ребенка в регионе Светлана Савченко.
На втором месте по частоте – вопросы о нарушении права ребенка на образование (45 обращений), третье занимают жалобы о нарушении права на социальное обеспечение и соцстрахование (22), дальше в списке права на жилище (18) и права на получение содержания от своих родителей и других членов семьи, то есть алименты (14).
По словам Савченко, в Крыму снизилось количество обращений по поводу нарушения прав детей на получение образования, так как местами в детские сады в настоящее время обеспечены практически все маленькие крымчане.

"Если говорить о первом десятилетии существования института уполномоченного по правам ребенка в Крыму, то это была самая большая масса обращений", - сказала Савченко.

При этом она отметила, что сейчас в регионе выросло количество обращений по вопросу права жить и воспитываться в семье.
