В Крыму мужчина съел своих собак – возбуждено дело - РИА Новости Крым, 19.11.2025
В Крыму мужчина съел своих собак – возбуждено дело
В Крыму мужчина съел своих собак – возбуждено дело - РИА Новости Крым, 19.11.2025
В Крыму мужчина съел своих собак – возбуждено дело
В отношении жителя Белогорского района, который съел своих собак, возбуждено уголовное дело по факту жестокого обращения с животными. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 19.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. В отношении жителя Белогорского района, который съел своих собак, возбуждено уголовное дело по факту жестокого обращения с животными. Об этом сообщает пресс-служба МВД Крыма.Ранее сообщалось, в Белогорском районе Крыма проведут проверку по факту жестокого обращения с животными, а также угроз в адрес местных жителей.В полицию с заявлением обратилась 31-летней жительницы одного из сел, она рассказала, что стала свидетелем жестокого обращения с животными со стороны своего односельчанина.Отделом дознания по данному факту возбуждено уголовное дело, мужчине может грозить ограничение свободы сроком до пяти лет, добавили в ведомстве. Следствие продолжается.Ранее сообщалось, что в Евпатории в сеть попали кадры издевательства над котами. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад по информации о жестоком обращении с животными.
белогорский район
мвд по республике крым, новости крыма, белогорский район, происшествия, собаки
В Крыму мужчина съел своих собак – возбуждено дело

В Крыму в отношении съевшего своих собак мужчины возбуждено уголовное дело

18:27 19.11.2025
 
© МВД по Республике КрымВ Белогорском районе возбуждено уголовное дело по факту жестокого обращения с животными
В Белогорском районе возбуждено уголовное дело по факту жестокого обращения с животными
© МВД по Республике Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. В отношении жителя Белогорского района, который съел своих собак, возбуждено уголовное дело по факту жестокого обращения с животными. Об этом сообщает пресс-служба МВД Крыма.
Ранее сообщалось, в Белогорском районе Крыма проведут проверку по факту жестокого обращения с животными, а также угроз в адрес местных жителей.
В полицию с заявлением обратилась 31-летней жительницы одного из сел, она рассказала, что стала свидетелем жестокого обращения с животными со стороны своего односельчанина.
"Следствием установлено, что инцидент произошел на территории домовладения 55-летнего жителя с. Головановка. Со слов мужчины, он убил своих собак, разделал туши животных и употребил их в пищу", – говорится в сообщении.
Отделом дознания по данному факту возбуждено уголовное дело, мужчине может грозить ограничение свободы сроком до пяти лет, добавили в ведомстве. Следствие продолжается.
Ранее сообщалось, что в Евпатории в сеть попали кадры издевательства над котами. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад по информации о жестоком обращении с животными.
МВД по Республике КрымНовости КрымаБелогорский районПроисшествияСобаки
 
