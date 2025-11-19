https://crimea.ria.ru/20251119/v-krymu-muzhchina-sel-svoikh-sobak--vozbuzhdeno-delo-1151037003.html
В Крыму мужчина съел своих собак – возбуждено дело
2025-11-19T18:27
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. В отношении жителя Белогорского района, который съел своих собак, возбуждено уголовное дело по факту жестокого обращения с животными. Об этом сообщает пресс-служба МВД Крыма.Ранее сообщалось, в Белогорском районе Крыма проведут проверку по факту жестокого обращения с животными, а также угроз в адрес местных жителей.В полицию с заявлением обратилась 31-летней жительницы одного из сел, она рассказала, что стала свидетелем жестокого обращения с животными со стороны своего односельчанина.Отделом дознания по данному факту возбуждено уголовное дело, мужчине может грозить ограничение свободы сроком до пяти лет, добавили в ведомстве. Следствие продолжается.Ранее сообщалось, что в Евпатории в сеть попали кадры издевательства над котами. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад по информации о жестоком обращении с животными.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Ай-Петри у зоофотографов отобрали обезьян и рептилийНа сбросившего кошку с обрыва в Крыму завели уголовное делоВ Крыму СК проверит информацию об издевательствах над животными
