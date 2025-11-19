https://crimea.ria.ru/20251119/v-donetske-zapitali-vse-podstantsii-posle-bespretsedentnoy-ataki-vsu-1151022658.html

В Донецке запитали все подстанции после беспрецедентной атаки ВСУ

В Донецке запитали все подстанции после беспрецедентной атаки ВСУ - РИА Новости Крым, 19.11.2025

В Донецке запитали все подстанции после беспрецедентной атаки ВСУ

В Донецке утром в среду восстановлена работа всех трансформаторных подстанций после масштабной атаки ВСУ. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости Крым, 19.11.2025

2025-11-19T11:36

2025-11-19T11:36

2025-11-19T11:36

донецкая народная республика (днр)

события в донбассе

донецк

алексей кулемзин

происшествия

атаки всу

новые регионы россии

жкх

общество

электроэнергия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/17/1127730386_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_498bbd1b455944bfac6b851cb6b293df.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. В Донецке утром в среду восстановлена работа всех трансформаторных подстанций после масштабной атаки ВСУ. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин. Утром 17 ноября стало известно, что около полумиллиона абонентов в ДНР остались без света в результате ночной атаки беспилотников ВСУ по энергетической инфраструктуре. Вечером глава ДНР Денис Пушилин подписал указ о введении в регионе чрезвычайной ситуации регионального характера в связи со значительными повреждениями Зуевской и Старобешевской ТЭС в результате массированной атаки украинскими беспилотниками, что повлекло отключение электроэнергии на территории региона.В зону чрезвычайной ситуации регионального характера попадают 12 муниципальных образований ДНР.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

донецкая народная республика (днр)

донецк

новые регионы россии

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

донецкая народная республика (днр), события в донбассе, донецк, алексей кулемзин, происшествия, атаки всу, новые регионы россии, жкх, общество, электроэнергия, электросети, новости