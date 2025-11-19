https://crimea.ria.ru/20251119/v-donetske-zapitali-vse-podstantsii-posle-bespretsedentnoy-ataki-vsu-1151022658.html
В Донецке запитали все подстанции после беспрецедентной атаки ВСУ
В Донецке утром в среду восстановлена работа всех трансформаторных подстанций после масштабной атаки ВСУ. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости Крым, 19.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. В Донецке утром в среду восстановлена работа всех трансформаторных подстанций после масштабной атаки ВСУ. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин. Утром 17 ноября стало известно, что около полумиллиона абонентов в ДНР остались без света в результате ночной атаки беспилотников ВСУ по энергетической инфраструктуре. Вечером глава ДНР Денис Пушилин подписал указ о введении в регионе чрезвычайной ситуации регионального характера в связи со значительными повреждениями Зуевской и Старобешевской ТЭС в результате массированной атаки украинскими беспилотниками, что повлекло отключение электроэнергии на территории региона.В зону чрезвычайной ситуации регионального характера попадают 12 муниципальных образований ДНР.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
