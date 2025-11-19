Рейтинг@Mail.ru
В Донецке запитали все подстанции после беспрецедентной атаки ВСУ - РИА Новости Крым, 19.11.2025
В Донецке запитали все подстанции после беспрецедентной атаки ВСУ
В Донецке утром в среду восстановлена работа всех трансформаторных подстанций после масштабной атаки ВСУ. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости Крым, 19.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. В Донецке утром в среду восстановлена работа всех трансформаторных подстанций после масштабной атаки ВСУ. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин. Утром 17 ноября стало известно, что около полумиллиона абонентов в ДНР остались без света в результате ночной атаки беспилотников ВСУ по энергетической инфраструктуре. Вечером глава ДНР Денис Пушилин подписал указ о введении в регионе чрезвычайной ситуации регионального характера в связи со значительными повреждениями Зуевской и Старобешевской ТЭС в результате массированной атаки украинскими беспилотниками, что повлекло отключение электроэнергии на территории региона.В зону чрезвычайной ситуации регионального характера попадают 12 муниципальных образований ДНР.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
В Донецке запитали все подстанции после беспрецедентной атаки ВСУ

11:36 19.11.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. В Донецке утром в среду восстановлена работа всех трансформаторных подстанций после масштабной атаки ВСУ. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
"По состоянию на 09:45 во всех районах Донецка после проведения работ по подключению к электричеству все трансформаторные подстанции запитаны. На розжиге находится 71 котельная, 174 котельные в работе", - написал он в Telegram.
Утром 17 ноября стало известно, что около полумиллиона абонентов в ДНР остались без света в результате ночной атаки беспилотников ВСУ по энергетической инфраструктуре.
Вечером глава ДНР Денис Пушилин подписал указ о введении в регионе чрезвычайной ситуации регионального характера в связи со значительными повреждениями Зуевской и Старобешевской ТЭС в результате массированной атаки украинскими беспилотниками, что повлекло отключение электроэнергии на территории региона.
В зону чрезвычайной ситуации регионального характера попадают 12 муниципальных образований ДНР.
