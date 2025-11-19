https://crimea.ria.ru/20251119/uitkoff-otlozhil-vstrechu-s-zelenskim-v-turtsii-1151025006.html
Уиткофф отложил встречу с Зеленским в Турции
Уиткофф отложил встречу с Зеленским в Турции - РИА Новости Крым, 19.11.2025
Уиткофф отложил встречу с Зеленским в Турции
Cпецпосланник президента США Стив Уиткофф отложил свою поездку в Турцию. Именно там он должен был встретиться с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Об РИА Новости Крым, 19.11.2025
2025-11-19T12:50
2025-11-19T12:50
2025-11-19T12:50
стивен уиткофф
турция
владимир зеленский
политика
новости
переговоры
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/17/1144419703_0:0:1350:760_1920x0_80_0_0_3947c2c81c0e3c1b1442ff594cc4164b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. Cпецпосланник президента США Стив Уиткофф отложил свою поездку в Турцию. Именно там он должен был встретиться с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Об этом сообщает американское издание Axios, ссылаясь на украинские и американские источники.Накануне Зеленский заявил, что планирует в среду отправиться в Турцию для подготовки к "активизации переговоров" по урегулированию украинского кризиса. В свою очередь агентство Reuters со ссылкой на турецкий источник уточняло, что спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф встретится с главой киевского режима в Турции."Уиткофф должен был встретиться с Владимиром Зеленским в среду в Турции, но отложил свою поездку", – цитирует материал РИА Новости.В октябре Уиткофф сообщал, что во время переговоров американского лидера Дональда Трампа с Владимиром Зеленским в Белом доме требовал от Украины вывести войска с подконтрольной Киеву территории Донецкой Народной Республики. Президент США Дональд Трамп заявлял ранее, что не верит в способность Украины одержать победу в конфликте с Россией, хотя полностью не исключает такого сценария.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Сначала сфокусируемся на России": Трамп дал поручение УиткоффуСША "тихо" отправили министра армии в Киев на встречу с ЗеленскимУнести бы ноги: почему Киев заявил о выходе Украины из переговоров с РФ
турция
сша
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/17/1144419703_92:0:1292:900_1920x0_80_0_0_31be506e2afd6292d4614e317aea05b3.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
стивен уиткофф, турция, владимир зеленский, политика, новости, переговоры, сша
Уиткофф отложил встречу с Зеленским в Турции
Cпецпосланник президента США Уиткофф отложил встречу с Зеленским в Турции - СМИ