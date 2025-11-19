https://crimea.ria.ru/20251119/uitkoff-otlozhil-vstrechu-s-zelenskim-v-turtsii-1151025006.html

Уиткофф отложил встречу с Зеленским в Турции

Cпецпосланник президента США Стив Уиткофф отложил свою поездку в Турцию. Именно там он должен был встретиться с главой киевского режима Владимиром Зеленским.

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. Cпецпосланник президента США Стив Уиткофф отложил свою поездку в Турцию. Именно там он должен был встретиться с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Об этом сообщает американское издание Axios, ссылаясь на украинские и американские источники.Накануне Зеленский заявил, что планирует в среду отправиться в Турцию для подготовки к "активизации переговоров" по урегулированию украинского кризиса. В свою очередь агентство Reuters со ссылкой на турецкий источник уточняло, что спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф встретится с главой киевского режима в Турции."Уиткофф должен был встретиться с Владимиром Зеленским в среду в Турции, но отложил свою поездку", – цитирует материал РИА Новости.В октябре Уиткофф сообщал, что во время переговоров американского лидера Дональда Трампа с Владимиром Зеленским в Белом доме требовал от Украины вывести войска с подконтрольной Киеву территории Донецкой Народной Республики. Президент США Дональд Трамп заявлял ранее, что не верит в способность Украины одержать победу в конфликте с Россией, хотя полностью не исключает такого сценария.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Сначала сфокусируемся на России": Трамп дал поручение УиткоффуСША "тихо" отправили министра армии в Киев на встречу с ЗеленскимУнести бы ноги: почему Киев заявил о выходе Украины из переговоров с РФ

