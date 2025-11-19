Рейтинг@Mail.ru
Уиткофф отложил встречу с Зеленским в Турции - РИА Новости Крым, 19.11.2025
Уиткофф отложил встречу с Зеленским в Турции
Уиткофф отложил встречу с Зеленским в Турции - РИА Новости Крым, 19.11.2025
Уиткофф отложил встречу с Зеленским в Турции
Cпецпосланник президента США Стив Уиткофф отложил свою поездку в Турцию. Именно там он должен был встретиться с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Об РИА Новости Крым, 19.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. Cпецпосланник президента США Стив Уиткофф отложил свою поездку в Турцию. Именно там он должен был встретиться с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Об этом сообщает американское издание Axios, ссылаясь на украинские и американские источники.Накануне Зеленский заявил, что планирует в среду отправиться в Турцию для подготовки к "активизации переговоров" по урегулированию украинского кризиса. В свою очередь агентство Reuters со ссылкой на турецкий источник уточняло, что спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф встретится с главой киевского режима в Турции."Уиткофф должен был встретиться с Владимиром Зеленским в среду в Турции, но отложил свою поездку", – цитирует материал РИА Новости.В октябре Уиткофф сообщал, что во время переговоров американского лидера Дональда Трампа с Владимиром Зеленским в Белом доме требовал от Украины вывести войска с подконтрольной Киеву территории Донецкой Народной Республики. Президент США Дональд Трамп заявлял ранее, что не верит в способность Украины одержать победу в конфликте с Россией, хотя полностью не исключает такого сценария.
Уиткофф отложил встречу с Зеленским в Турции

Cпецпосланник президента США Уиткофф отложил встречу с Зеленским в Турции - СМИ

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. Cпецпосланник президента США Стив Уиткофф отложил свою поездку в Турцию. Именно там он должен был встретиться с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Об этом сообщает американское издание Axios, ссылаясь на украинские и американские источники.
Накануне Зеленский заявил, что планирует в среду отправиться в Турцию для подготовки к "активизации переговоров" по урегулированию украинского кризиса. В свою очередь агентство Reuters со ссылкой на турецкий источник уточняло, что спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф встретится с главой киевского режима в Турции.
"Уиткофф должен был встретиться с Владимиром Зеленским в среду в Турции, но отложил свою поездку", – цитирует материал РИА Новости.
В октябре Уиткофф сообщал, что во время переговоров американского лидера Дональда Трампа с Владимиром Зеленским в Белом доме требовал от Украины вывести войска с подконтрольной Киеву территории Донецкой Народной Республики. Президент США Дональд Трамп заявлял ранее, что не верит в способность Украины одержать победу в конфликте с Россией, хотя полностью не исключает такого сценария.
