Рейтинг@Mail.ru
Удары по Украине сегодня: на западе страны гремят взрывы - РИА Новости Крым, 19.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251119/udary-po-ukraine-segodnya-na-zapade-strany-gremyat-vzryvy-1151019578.html
Удары по Украине сегодня: на западе страны гремят взрывы
Удары по Украине сегодня: на западе страны гремят взрывы - РИА Новости Крым, 19.11.2025
Удары по Украине сегодня: на западе страны гремят взрывы
В западных регионах Украины и ряде других областей утром в среду гремят мощные взрывы, сообщается о прилетах во Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской... РИА Новости Крым, 19.11.2025
2025-11-19T09:11
2025-11-19T09:11
украина
удары по украине
взрыв
в мире
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/11/1150986861_0:132:1280:852_1920x0_80_0_0_049506c61970349226e105b1991db717.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. В западных регионах Украины и ряде других областей утром в среду гремят мощные взрывы, сообщается о прилетах во Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской областях, а также в центре и на юге страны. Об этом сообщают СМИ и мониторинговые каналы.Сигнал о воздушной тревоге звучит во всех областях Украины. В Тернополе после серии мощных взрывов вспыхнул сильный пожар, город заволокло дымом. Во Львове и области также было громко, в регионе наблюдаются перебои с энергоснабжением, уточняют местные СМИ.Взрывы были слышны в Бурштыне (Ивано-Франковская область), где расположена одноименная теплоэлектростанция, а также в Днепропетровске, Харькове, Винницкой и Одесской областях, Николаеве.Минэнерго Украины сообщило о введении в ряде областей аварийных отключений света.О пораженных объектах пока не сообщается.Ранее военный эксперт, политолог Алексей Анпилогов в комментарии РИА Новости Крым отметил, что удары по энергетической инфраструктуре Украины преследуют сразу несколько целей: усложнить противнику производство военной продукции и затруднить логистику ВСУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удары по Украине: в Днепропетровске и других регионах гремели взрывыНа Украине горят портовые объекты и инфраструктураВС РФ ударили по военному аэродрому и местам сборки БПЛА на Украине
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/11/1150986861_260:87:1280:852_1920x0_80_0_0_f41c659464e9ec5935327bbb611e99fd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
украина, удары по украине, взрыв, в мире, новости
Удары по Украине сегодня: на западе страны гремят взрывы

Удары по Украине сегодня: в западных регионах страны гремят мощные взрывы

09:11 19.11.2025
 
© Telegram Владимир ЗеленскийУкраинские пожарные
Украинские пожарные
© Telegram Владимир Зеленский
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. В западных регионах Украины и ряде других областей утром в среду гремят мощные взрывы, сообщается о прилетах во Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской областях, а также в центре и на юге страны. Об этом сообщают СМИ и мониторинговые каналы.
Сигнал о воздушной тревоге звучит во всех областях Украины. В Тернополе после серии мощных взрывов вспыхнул сильный пожар, город заволокло дымом. Во Львове и области также было громко, в регионе наблюдаются перебои с энергоснабжением, уточняют местные СМИ.
Взрывы были слышны в Бурштыне (Ивано-Франковская область), где расположена одноименная теплоэлектростанция, а также в Днепропетровске, Харькове, Винницкой и Одесской областях, Николаеве.
Минэнерго Украины сообщило о введении в ряде областей аварийных отключений света.
О пораженных объектах пока не сообщается.
Ранее военный эксперт, политолог Алексей Анпилогов в комментарии РИА Новости Крым отметил, что удары по энергетической инфраструктуре Украины преследуют сразу несколько целей: усложнить противнику производство военной продукции и затруднить логистику ВСУ.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Удары по Украине: в Днепропетровске и других регионах гремели взрывы
На Украине горят портовые объекты и инфраструктура
ВС РФ ударили по военному аэродрому и местам сборки БПЛА на Украине
 
УкраинаУдары по УкраинеВзрывВ миреНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:35В трех городах и двух районах Крыма в среду будут перебои с водой
09:27В порту Мариуполя создадут пункт пропуска через границу России
09:11Удары по Украине сегодня: на западе страны гремят взрывы
08:57Хотел взорвать высокопоставленного чиновника: в ДНР задержан агент Киева
08:49Школьные каникулы 2025-2026 – инфографика
08:16С кем Россия воюет на Украине – мнение Мединского
07:56ВСУ пытались ударить по Воронежу четырьмя ракетами ATACMS
07:49Киевский режим строит свое государство на чужой территории – Мединский
07:30Ложное чувство безопасности: почему важен запрет на вейпы – мнение
07:1625 беспилотников сбили над Черным и Азовским морями
06:50Ужесточение законодательства для работающих мигрантов: как готовы в Крыму
06:35США "тихо" отправили министра армии в Киев на встречу с Зеленским
06:10Последнее мирное лето: что стоит за словами Писториуса о войне РФ и НАТО
00:01Местами дожди и туман: погода в Крыму в среду
00:00Какой сегодня праздник: 19 ноября
21:43Федеральный бюджет России и встреча Уиткоффа с Зеленским: главное за день
21:31Обман в интернете и деньги в пакете: крымчане потеряли еще 27 миллионов
21:08В лесничествах Крыма высадили 180 тысяч деревьев
20:55Какие желания исполняет Дед Мороз – истории крымчан
20:39В Севастополе открыли рейд
Лента новостейМолния