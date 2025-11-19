https://crimea.ria.ru/20251119/udary-po-ukraine-segodnya-na-zapade-strany-gremyat-vzryvy-1151019578.html
Удары по Украине сегодня: на западе страны гремят взрывы
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. В западных регионах Украины и ряде других областей утром в среду гремят мощные взрывы, сообщается о прилетах во Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской областях, а также в центре и на юге страны. Об этом сообщают СМИ и мониторинговые каналы.Сигнал о воздушной тревоге звучит во всех областях Украины. В Тернополе после серии мощных взрывов вспыхнул сильный пожар, город заволокло дымом. Во Львове и области также было громко, в регионе наблюдаются перебои с энергоснабжением, уточняют местные СМИ.Взрывы были слышны в Бурштыне (Ивано-Франковская область), где расположена одноименная теплоэлектростанция, а также в Днепропетровске, Харькове, Винницкой и Одесской областях, Николаеве.Минэнерго Украины сообщило о введении в ряде областей аварийных отключений света.О пораженных объектах пока не сообщается.Ранее военный эксперт, политолог Алексей Анпилогов в комментарии РИА Новости Крым отметил, что удары по энергетической инфраструктуре Украины преследуют сразу несколько целей: усложнить противнику производство военной продукции и затруднить логистику ВСУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удары по Украине: в Днепропетровске и других регионах гремели взрывыНа Украине горят портовые объекты и инфраструктураВС РФ ударили по военному аэродрому и местам сборки БПЛА на Украине
Удары по Украине сегодня: на западе страны гремят взрывы
Удары по Украине сегодня: в западных регионах страны гремят мощные взрывы
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. В западных регионах Украины и ряде других областей утром в среду гремят мощные взрывы, сообщается о прилетах во Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской областях, а также в центре и на юге страны. Об этом сообщают СМИ и мониторинговые каналы.
Сигнал о воздушной тревоге звучит во всех областях Украины. В Тернополе после серии мощных взрывов вспыхнул сильный пожар, город заволокло дымом. Во Львове и области также было громко, в регионе наблюдаются перебои с энергоснабжением, уточняют местные СМИ.
Взрывы были слышны в Бурштыне (Ивано-Франковская область), где расположена одноименная теплоэлектростанция, а также в Днепропетровске, Харькове, Винницкой и Одесской областях, Николаеве.
Минэнерго Украины сообщило о введении в ряде областей аварийных отключений света.
О пораженных объектах пока не сообщается.
Ранее военный эксперт, политолог Алексей Анпилогов в комментарии РИА Новости Крым отметил
, что удары по энергетической инфраструктуре Украины преследуют сразу несколько целей: усложнить противнику производство военной продукции и затруднить логистику ВСУ.
