У Украины нет будущего: в Крыму оценили победу полуострова над блэкаутом
У Украины нет будущего: в Крыму оценили победу полуострова над блэкаутом
У Украины нет будущего: в Крыму оценили победу полуострова над блэкаутом - РИА Новости Крым, 19.11.2025
У Украины нет будущего: в Крыму оценили победу полуострова над блэкаутом
Россия помогла Крыму преодолеть организованный Киевом блэкаут в 2015 году и продолжает развивать полуостров, тогда как неонацистская Украина превращается в... РИА Новости Крым, 19.11.2025
2025-11-19T17:32
2025-11-19T17:35
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. Россия помогла Крыму преодолеть организованный Киевом блэкаут в 2015 году и продолжает развивать полуостров, тогда как неонацистская Украина превращается в непригодную для жизни территорию. Об этом в комментарии РИА Новости Крым накануне десятилетней годовщины блэкаута в Крыму заявил председатель Госсовета республики Владимир Константинов."10 лет назад, 22 ноября 2015 года, в результате преступных действий киевской хунты Крымский полуостров одномоментно погрузился во тьму. Начался так называемый блэкаут. Крымчан хотели запугать, разобщить, создать проблемы ровно за то, что мы бескровно, легитимно смогли вернуться в Россию. Однако достичь этой цели нашим врагам не удалось", – сказал Константинов.Он напомнил, что проблема обеспечения полуострова электроэнергией тогда была решена оперативно и стратегически благодаря помощи федерального центра, и подчеркнул, что общая беда только сильнее сплотила крымчан и стала очередным подтверждением: выбор, сделанный на Общекрымском референдуме 16 марта 2014 года, – единственно верный.Десять лет назад Россия помогла Крыму с минимальными потерями преодолеть последствия организованного украинской стороной блэкаута, и сейчас ведет борьбу с террористическим киевским режимом, чтобы лишить его возможности использовать свой энергетический ресурс для производства вооружений против мирного населения РФ, заявлял ранее депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.В ноябре 2015 года Крым столкнулся с беспрецедентным явлением в современной истории: группа поддерживаемых украинскими властями экстремистов путем подрыва опор линий электропередачи в Херсонской области оставила весь полуостров без электричества. Несколько месяцев крымчане были вынуждены буквально выживать, довольствуясь кратковременными включениями света, а полностью преодолеть введенную из-за энергодефицита ЧС удалось лишь через полгода, после прокладки энергомоста с материка.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Битва за свет: хроники крымского блэкаутаКрым в дни блэкаута в фотоснимкахБлэкаут на Украине - как удары по энергетике снижают силы ВСУ
У Украины нет будущего: в Крыму оценили победу полуострова над блэкаутом

Константинов: идеология нацизма превратила Украину в непригодную для жизни страну

17:32 19.11.2025 (обновлено: 17:35 19.11.2025)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Герб Украины - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. Россия помогла Крыму преодолеть организованный Киевом блэкаут в 2015 году и продолжает развивать полуостров, тогда как неонацистская Украина превращается в непригодную для жизни территорию. Об этом в комментарии РИА Новости Крым накануне десятилетней годовщины блэкаута в Крыму заявил председатель Госсовета республики Владимир Константинов.
"10 лет назад, 22 ноября 2015 года, в результате преступных действий киевской хунты Крымский полуостров одномоментно погрузился во тьму. Начался так называемый блэкаут. Крымчан хотели запугать, разобщить, создать проблемы ровно за то, что мы бескровно, легитимно смогли вернуться в Россию. Однако достичь этой цели нашим врагам не удалось", – сказал Константинов.
Он напомнил, что проблема обеспечения полуострова электроэнергией тогда была решена оперативно и стратегически благодаря помощи федерального центра, и подчеркнул, что общая беда только сильнее сплотила крымчан и стала очередным подтверждением: выбор, сделанный на Общекрымском референдуме 16 марта 2014 года, – единственно верный.

"К слову, за 11 лет идеология нацизма превратила Украину в непригодную для жизни территорию, в руины с погостами. Здесь теперь нет не только света, но и экономики, промышленности, инфраструктуры. Нет будущего. В этом – удел предателей, отрекшихся от своего прошлого, своих истоков в обмен на печенье и красивые сказки о евроинтеграции", – подчеркнул глава крымского парламента.

Десять лет назад Россия помогла Крыму с минимальными потерями преодолеть последствия организованного украинской стороной блэкаута, и сейчас ведет борьбу с террористическим киевским режимом, чтобы лишить его возможности использовать свой энергетический ресурс для производства вооружений против мирного населения РФ, заявлял ранее депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.
В ноябре 2015 года Крым столкнулся с беспрецедентным явлением в современной истории: группа поддерживаемых украинскими властями экстремистов путем подрыва опор линий электропередачи в Херсонской области оставила весь полуостров без электричества. Несколько месяцев крымчане были вынуждены буквально выживать, довольствуясь кратковременными включениями света, а полностью преодолеть введенную из-за энергодефицита ЧС удалось лишь через полгода, после прокладки энергомоста с материка.
