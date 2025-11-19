У Украины нет будущего: в Крыму оценили победу полуострова над блэкаутом
Константинов: идеология нацизма превратила Украину в непригодную для жизни страну
17:32 19.11.2025 (обновлено: 17:35 19.11.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. Россия помогла Крыму преодолеть организованный Киевом блэкаут в 2015 году и продолжает развивать полуостров, тогда как неонацистская Украина превращается в непригодную для жизни территорию. Об этом в комментарии РИА Новости Крым накануне десятилетней годовщины блэкаута в Крыму заявил председатель Госсовета республики Владимир Константинов.
"10 лет назад, 22 ноября 2015 года, в результате преступных действий киевской хунты Крымский полуостров одномоментно погрузился во тьму. Начался так называемый блэкаут. Крымчан хотели запугать, разобщить, создать проблемы ровно за то, что мы бескровно, легитимно смогли вернуться в Россию. Однако достичь этой цели нашим врагам не удалось", – сказал Константинов.
Он напомнил, что проблема обеспечения полуострова электроэнергией тогда была решена оперативно и стратегически благодаря помощи федерального центра, и подчеркнул, что общая беда только сильнее сплотила крымчан и стала очередным подтверждением: выбор, сделанный на Общекрымском референдуме 16 марта 2014 года, – единственно верный.
"К слову, за 11 лет идеология нацизма превратила Украину в непригодную для жизни территорию, в руины с погостами. Здесь теперь нет не только света, но и экономики, промышленности, инфраструктуры. Нет будущего. В этом – удел предателей, отрекшихся от своего прошлого, своих истоков в обмен на печенье и красивые сказки о евроинтеграции", – подчеркнул глава крымского парламента.
Десять лет назад Россия помогла Крыму с минимальными потерями преодолеть последствия организованного украинской стороной блэкаута, и сейчас ведет борьбу с террористическим киевским режимом, чтобы лишить его возможности использовать свой энергетический ресурс для производства вооружений против мирного населения РФ, заявлял ранее депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.
В ноябре 2015 года Крым столкнулся с беспрецедентным явлением в современной истории: группа поддерживаемых украинскими властями экстремистов путем подрыва опор линий электропередачи в Херсонской области оставила весь полуостров без электричества. Несколько месяцев крымчане были вынуждены буквально выживать, довольствуясь кратковременными включениями света, а полностью преодолеть введенную из-за энергодефицита ЧС удалось лишь через полгода, после прокладки энергомоста с материка.
