Рейтинг@Mail.ru
Школьные каникулы 2025-2026 – инфографика - РИА Новости Крым, 19.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ливадийский дворец. Карта Крыма. - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
Инфографика
https://crimea.ria.ru/20251119/shkolnye-kanikuly-2025-2026--infografika-1151010380.html
Школьные каникулы 2025-2026 – инфографика
Школьные каникулы 2025-2026 – инфографика - РИА Новости Крым, 19.11.2025
Школьные каникулы 2025-2026 – инфографика
Почти 40 суммарных дней и три летних месяца продлятся школьные каникулы в 2025-2026 учебном году. А у первоклашек будет дополнительная неделя отдыха в конце... РИА Новости Крым, 19.11.2025
2025-11-19T08:49
2025-11-19T08:49
школа
инфографика
каникулы
учебный год
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110857/03/1108570315_0:540:5184:3456_1920x0_80_0_0_11704b69a554f5b85ded8c41f40052e6.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. Почти 40 суммарных дней и три летних месяца продлятся школьные каникулы в 2025-2026 учебном году. А у первоклашек будет дополнительная неделя отдыха в конце февраля. Подробный календарь выходных, каникул и праздников – в инфографике РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как организовать режим дня школьникаУчебный год продлится до 26 мая - МинпросвещенияСиняя форма и новые предметы: главные новшества в школах Крыма
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110857/03/1108570315_0:0:4608:3456_1920x0_80_0_0_e314ce30fe482adf5ecfc3204e6fba99.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
школа, инфографика, каникулы, учебный год
Школьные каникулы 2025-2026 – инфографика

На какие дни в 2025-2026 учебном году выпадают школьные каникулы – инфографика

08:49 19.11.2025
 
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. Почти 40 суммарных дней и три летних месяца продлятся школьные каникулы в 2025-2026 учебном году. А у первоклашек будет дополнительная неделя отдыха в конце февраля. Подробный календарь выходных, каникул и праздников – в инфографике РИА Новости Крым.
Календарь школьных каникул 2025/2026 - ИнфографикаКалендарь школьных каникул 2025/2026 - Инфографика
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Как организовать режим дня школьника
Учебный год продлится до 26 мая - Минпросвещения
Синяя форма и новые предметы: главные новшества в школах Крыма
 
ИнфографикаШколаКаникулыУчебный год
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:35В трех городах и двух районах Крыма в среду будут перебои с водой
09:27В порту Мариуполя создадут пункт пропуска через границу России
09:11Удары по Украине сегодня: на западе страны гремят взрывы
08:57Хотел взорвать высокопоставленного чиновника: в ДНР задержан агент Киева
08:49Школьные каникулы 2025-2026 – инфографика
08:16С кем Россия воюет на Украине – мнение Мединского
07:56ВСУ пытались ударить по Воронежу четырьмя ракетами ATACMS
07:49Киевский режим строит свое государство на чужой территории – Мединский
07:30Ложное чувство безопасности: почему важен запрет на вейпы – мнение
07:1625 беспилотников сбили над Черным и Азовским морями
06:50Ужесточение законодательства для работающих мигрантов: как готовы в Крыму
06:35США "тихо" отправили министра армии в Киев на встречу с Зеленским
06:10Последнее мирное лето: что стоит за словами Писториуса о войне РФ и НАТО
00:01Местами дожди и туман: погода в Крыму в среду
00:00Какой сегодня праздник: 19 ноября
21:43Федеральный бюджет России и встреча Уиткоффа с Зеленским: главное за день
21:31Обман в интернете и деньги в пакете: крымчане потеряли еще 27 миллионов
21:08В лесничествах Крыма высадили 180 тысяч деревьев
20:55Какие желания исполняет Дед Мороз – истории крымчан
20:39В Севастополе открыли рейд
Лента новостейМолния