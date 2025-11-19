https://crimea.ria.ru/20251119/shkolnye-kanikuly-2025-2026--infografika-1151010380.html
Школьные каникулы 2025-2026 – инфографика
Школьные каникулы 2025-2026 – инфографика
2025-11-19T08:49
школа
инфографика
каникулы
учебный год
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. Почти 40 суммарных дней и три летних месяца продлятся школьные каникулы в 2025-2026 учебном году. А у первоклашек будет дополнительная неделя отдыха в конце февраля. Подробный календарь выходных, каникул и праздников – в инфографике РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как организовать режим дня школьникаУчебный год продлится до 26 мая - МинпросвещенияСиняя форма и новые предметы: главные новшества в школах Крыма
