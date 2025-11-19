https://crimea.ria.ru/20251119/sbil-peshekhoda-i-skrylsya--v-krymu-zaderzhali-20-letnego-voditelya-1151024608.html

Сбил пешехода и скрылся – в Крыму задержали 20-летнего водителя

Сбил пешехода и скрылся – в Крыму задержали 20-летнего водителя - РИА Новости Крым, 19.11.2025

Сбил пешехода и скрылся – в Крыму задержали 20-летнего водителя

В Симферопольском районе Крыма 20-летний водитель насмерть сбил пешехода и скрылся с места ДТП. Мужчина задержан. Об этом сообщили в МВД по Республике Крым. РИА Новости Крым, 19.11.2025

2025-11-19T12:47

2025-11-19T12:47

2025-11-19T12:47

ситуация на дорогах крыма

крым

симферопольский район

происшествия

дтп

дтп в крыму и севастополе

ситуация на дорогах крыма и хроника дтп

мвд по республике крым

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/11/1143437101_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_192b91df2373b19e2c6fa1bfd4cadafd.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. В Симферопольском районе Крыма 20-летний водитель насмерть сбил пешехода и скрылся с места ДТП. Мужчина задержан. Об этом сообщили в МВД по Республике Крым.По информации правоохранителей, накануне поступило сообщение о том, что на автодороге Симферополь – Левадки обнаружен мужчина, лежащий на проезжей части в бессознательном состоянии.Был организован комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в результате которых установили водителя, скрывшегося с места ДТП. Им оказался 20-летний житель города Симферополя, уточнили в МВД."Все собранные сотрудниками полиции материалы по факту происшествия переданы в следственные органы для принятия процессуального решения", – добавили в сообщении.Ранее сообщалось, что 35-летний водитель погиб в ДТП с грузовиком в Красногвардейском районе Крыма. Авария произошла во вторник около 10:30 на автодороге Р-280 "Новороссия". По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ 21101 по неустановленным причинам выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем КамАЗ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Выбежал прямо под колеса: 7-летнего ребенка сбила машина в Симферополе15-летний водитель мопеда протаранил авто в ЕвпаторииСмертельное ДТП с Porsche и мотоциклом в Крыму - дело передано в суд

крым

симферопольский район

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, симферопольский район, происшествия, дтп, дтп в крыму и севастополе, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, мвд по республике крым, новости крыма