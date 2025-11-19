Рейтинг@Mail.ru
Сбил пешехода и скрылся – в Крыму задержали 20-летнего водителя - РИА Новости Крым, 19.11.2025
Ситуация на дорогах Крыма
Сбил пешехода и скрылся – в Крыму задержали 20-летнего водителя
Сбил пешехода и скрылся – в Крыму задержали 20-летнего водителя - РИА Новости Крым, 19.11.2025
Сбил пешехода и скрылся – в Крыму задержали 20-летнего водителя
В Симферопольском районе Крыма 20-летний водитель насмерть сбил пешехода и скрылся с места ДТП. Мужчина задержан. Об этом сообщили в МВД по Республике Крым. РИА Новости Крым, 19.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. В Симферопольском районе Крыма 20-летний водитель насмерть сбил пешехода и скрылся с места ДТП. Мужчина задержан. Об этом сообщили в МВД по Республике Крым.По информации правоохранителей, накануне поступило сообщение о том, что на автодороге Симферополь – Левадки обнаружен мужчина, лежащий на проезжей части в бессознательном состоянии.Был организован комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в результате которых установили водителя, скрывшегося с места ДТП. Им оказался 20-летний житель города Симферополя, уточнили в МВД."Все собранные сотрудниками полиции материалы по факту происшествия переданы в следственные органы для принятия процессуального решения", – добавили в сообщении.Ранее сообщалось, что 35-летний водитель погиб в ДТП с грузовиком в Красногвардейском районе Крыма. Авария произошла во вторник около 10:30 на автодороге Р-280 "Новороссия". По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ 21101 по неустановленным причинам выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем КамАЗ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Выбежал прямо под колеса: 7-летнего ребенка сбила машина в Симферополе15-летний водитель мопеда протаранил авто в ЕвпаторииСмертельное ДТП с Porsche и мотоциклом в Крыму - дело передано в суд
крым
симферопольский район
Новости
крым, симферопольский район, происшествия, дтп, дтп в крыму и севастополе, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, мвд по республике крым, новости крыма
Сбил пешехода и скрылся – в Крыму задержали 20-летнего водителя

В Крыму задержали виновника смертельного ДТП под Симферополем

12:47 19.11.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПатруль ДПС
Патруль ДПС - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. В Симферопольском районе Крыма 20-летний водитель насмерть сбил пешехода и скрылся с места ДТП. Мужчина задержан. Об этом сообщили в МВД по Республике Крым.
По информации правоохранителей, накануне поступило сообщение о том, что на автодороге Симферополь – Левадки обнаружен мужчина, лежащий на проезжей части в бессознательном состоянии.
"Сотрудники Госавтоинспекции установили, что неустановленный водитель совершил наезд на пешехода. В результате полученных травм пешеход скончался до прибытия медицинских работников", – сказано в сообщении.
Был организован комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в результате которых установили водителя, скрывшегося с места ДТП. Им оказался 20-летний житель города Симферополя, уточнили в МВД.
"Все собранные сотрудниками полиции материалы по факту происшествия переданы в следственные органы для принятия процессуального решения", – добавили в сообщении.
Ранее сообщалось, что 35-летний водитель погиб в ДТП с грузовиком в Красногвардейском районе Крыма. Авария произошла во вторник около 10:30 на автодороге Р-280 "Новороссия". По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ 21101 по неустановленным причинам выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем КамАЗ.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Выбежал прямо под колеса: 7-летнего ребенка сбила машина в Симферополе
15-летний водитель мопеда протаранил авто в Евпатории
Смертельное ДТП с Porsche и мотоциклом в Крыму - дело передано в суд
 
