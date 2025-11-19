Рейтинг@Mail.ru
Россиянин вербовал жителей Кубани для совершения терактов - РИА Новости Крым, 19.11.2025
Россиянин вербовал жителей Кубани для совершения терактов
Россиянин вербовал жителей Кубани для совершения терактов - РИА Новости Крым, 19.11.2025
Россиянин вербовал жителей Кубани для совершения терактов
В Новороссийске задержан россиянин, который по заданию украинских спецслужб вербовал жителей Краснодарского края для совершения терактов и диверсий. Об этом... РИА Новости Крым, 19.11.2025
2025-11-19T09:42
2025-11-19T09:39
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
новороссийск
краснодарский край
новости
украина
диверсия
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. В Новороссийске задержан россиянин, который по заданию украинских спецслужб вербовал жителей Краснодарского края для совершения терактов и диверсий. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление ФСБ России.Как отметили в ведомстве, свою деятельность злоумышленник осуществлял "под прикрытием ячейки незарегистрированного религиозного объединения".Как уточняет РИА Новости со ссылкой на правоохранительные структуры, фигурант - лишенный сана 10 лет назад священник. Он разделял идеи отделения Краснодарского края от России и вступил в состав действующей в интересах спецслужб Украины террористической организации."Выполняя задания куратора, обвиняемый осуществлял поиск и вербовку проукраински настроенных жителей Краснодарского края в целях участия в диверсионно-подрывной деятельности в интересах вооруженных формирований Украины", - отметили в ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ФСБ предотвратила убийство одного из высших должностных лиц России: ВИДЕОФСБ задержала группу диверсантов за попытку поджога вышек связи Жителя Москвы задержали за сбор данных о российском военнослужащем
новороссийск
краснодарский край
украина
Россиянин вербовал жителей Кубани для совершения терактов
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. В Новороссийске задержан россиянин, который по заданию украинских спецслужб вербовал жителей Краснодарского края для совершения терактов и диверсий. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление ФСБ России.
Россиянин вербовал жителей Кубани для совершения терактов

ФСБ задержала россиянина за вербовку жителей Кубани для совершения терактов

09:42 19.11.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. В Новороссийске задержан россиянин, который по заданию украинских спецслужб вербовал жителей Краснодарского края для совершения терактов и диверсий. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление ФСБ России.
"УФСБ России по Краснодарскому краю в городе Новороссийске задержан гражданин России, который по заданию проукраинской террористической организации предпринимал попытки создания на территории региона диверсионно-разведывательных групп с целью совершения террористических актов", - говорится в сообщении.
Как отметили в ведомстве, свою деятельность злоумышленник осуществлял "под прикрытием ячейки незарегистрированного религиозного объединения".
Как уточняет РИА Новости со ссылкой на правоохранительные структуры, фигурант - лишенный сана 10 лет назад священник. Он разделял идеи отделения Краснодарского края от России и вступил в состав действующей в интересах спецслужб Украины террористической организации.
"Выполняя задания куратора, обвиняемый осуществлял поиск и вербовку проукраински настроенных жителей Краснодарского края в целях участия в диверсионно-подрывной деятельности в интересах вооруженных формирований Украины", - отметили в ведомстве.
