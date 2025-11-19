https://crimea.ria.ru/20251119/rossiyanin-verboval-zhiteley-kubani-dlya-soversheniya-teraktov-1151020240.html

Россиянин вербовал жителей Кубани для совершения терактов

Россиянин вербовал жителей Кубани для совершения терактов - РИА Новости Крым, 19.11.2025

Россиянин вербовал жителей Кубани для совершения терактов

В Новороссийске задержан россиянин, который по заданию украинских спецслужб вербовал жителей Краснодарского края для совершения терактов и диверсий. Об этом... РИА Новости Крым, 19.11.2025

2025-11-19T09:42

2025-11-19T09:42

2025-11-19T09:39

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

новороссийск

краснодарский край

новости

украина

диверсия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/13/1151020126_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_5b88ea68eb0ca1d988bc6804f077708e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. В Новороссийске задержан россиянин, который по заданию украинских спецслужб вербовал жителей Краснодарского края для совершения терактов и диверсий. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление ФСБ России.Как отметили в ведомстве, свою деятельность злоумышленник осуществлял "под прикрытием ячейки незарегистрированного религиозного объединения".Как уточняет РИА Новости со ссылкой на правоохранительные структуры, фигурант - лишенный сана 10 лет назад священник. Он разделял идеи отделения Краснодарского края от России и вступил в состав действующей в интересах спецслужб Украины террористической организации."Выполняя задания куратора, обвиняемый осуществлял поиск и вербовку проукраински настроенных жителей Краснодарского края в целях участия в диверсионно-подрывной деятельности в интересах вооруженных формирований Украины", - отметили в ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ФСБ предотвратила убийство одного из высших должностных лиц России: ВИДЕОФСБ задержала группу диверсантов за попытку поджога вышек связи Жителя Москвы задержали за сбор данных о российском военнослужащем

новороссийск

краснодарский край

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Задержание лишенного сана священника, вербовавшего жителей Кубани Задержание лишенного сана священника, вербовавшего жителей Кубани 2025-11-19T09:42 true PT0M24S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), новороссийск, краснодарский край, новости, украина, диверсия, видео