Россиянин вербовал жителей Кубани для совершения терактов
Россиянин вербовал жителей Кубани для совершения терактов - РИА Новости Крым, 19.11.2025
Россиянин вербовал жителей Кубани для совершения терактов
В Новороссийске задержан россиянин, который по заданию украинских спецслужб вербовал жителей Краснодарского края для совершения терактов и диверсий. Об этом... РИА Новости Крым, 19.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. В Новороссийске задержан россиянин, который по заданию украинских спецслужб вербовал жителей Краснодарского края для совершения терактов и диверсий. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление ФСБ России.Как отметили в ведомстве, свою деятельность злоумышленник осуществлял "под прикрытием ячейки незарегистрированного религиозного объединения".Как уточняет РИА Новости со ссылкой на правоохранительные структуры, фигурант - лишенный сана 10 лет назад священник. Он разделял идеи отделения Краснодарского края от России и вступил в состав действующей в интересах спецслужб Украины террористической организации."Выполняя задания куратора, обвиняемый осуществлял поиск и вербовку проукраински настроенных жителей Краснодарского края в целях участия в диверсионно-подрывной деятельности в интересах вооруженных формирований Украины", - отметили в ведомстве.
Новости
Россиянин вербовал жителей Кубани для совершения терактов
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. В Новороссийске задержан россиянин, который по заданию украинских спецслужб вербовал жителей Краснодарского края для совершения терактов и диверсий. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление ФСБ России.
Россиянин вербовал жителей Кубани для совершения терактов
ФСБ задержала россиянина за вербовку жителей Кубани для совершения терактов
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. В Новороссийске задержан россиянин, который по заданию украинских спецслужб вербовал жителей Краснодарского края для совершения терактов и диверсий. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление ФСБ России.
"УФСБ России по Краснодарскому краю в городе Новороссийске задержан гражданин России, который по заданию проукраинской террористической организации предпринимал попытки создания на территории региона диверсионно-разведывательных групп с целью совершения террористических актов", - говорится в сообщении.
Как отметили в ведомстве, свою деятельность злоумышленник осуществлял "под прикрытием ячейки незарегистрированного религиозного объединения".
Как уточняет РИА Новости со ссылкой на правоохранительные структуры, фигурант - лишенный сана 10 лет назад священник. Он разделял идеи отделения Краснодарского края от России и вступил в состав действующей в интересах спецслужб Украины террористической организации.
"Выполняя задания куратора, обвиняемый осуществлял поиск и вербовку проукраински настроенных жителей Краснодарского края в целях участия в диверсионно-подрывной деятельности в интересах вооруженных формирований Украины", - отметили в ведомстве.
