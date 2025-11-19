https://crimea.ria.ru/20251119/rossiya-planiruet-seriynoe-proizvodstvo-malykh-aes---putin-1151041334.html

Россия планирует серийное производство малых АЭС - Путин

2025-11-19T20:51

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. Россия планирует серийно производить малые атомные электростанций, об имеющихся в этом направлении планах рассказал президент РФ Владимир Путин.Кроме того, глава государства отметил, что растущий потенциал российской атомной энергетики позволит стране расширять вычислительные мощности для искусственного интеллекта.Ранее венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто заявил, что США сняли с России часть санкций в области атомной энергетики.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия готова построить АЭС во Вьетнаме и поставлять в страну нефть и газРоссия построит в Мьянме АЭС и первую православную церковь – ПутинНовая АЭС в Узбекистане будет безопасной – Путин об энергопроектах

