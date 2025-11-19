Рейтинг@Mail.ru
Россия планирует серийное производство малых АЭС - Путин - РИА Новости Крым, 19.11.2025
Россия планирует серийное производство малых АЭС - Путин
Россия планирует серийное производство малых АЭС - Путин - РИА Новости Крым, 19.11.2025
Россия планирует серийное производство малых АЭС - Путин
Россия планирует серийно производить малые атомные электростанций, об имеющихся в этом направлении планах рассказал президент РФ Владимир Путин. РИА Новости Крым, 19.11.2025
2025-11-19T20:51
2025-11-19T20:51
владимир путин (политик)
новости
россия
аэс
строительство
в мире
энергетика
атомная энергетика
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. Россия планирует серийно производить малые атомные электростанций, об имеющихся в этом направлении планах рассказал президент РФ Владимир Путин.Кроме того, глава государства отметил, что растущий потенциал российской атомной энергетики позволит стране расширять вычислительные мощности для искусственного интеллекта.Ранее венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто заявил, что США сняли с России часть санкций в области атомной энергетики.
россия
владимир путин (политик), новости, россия, аэс, строительство, в мире, энергетика, атомная энергетика
Россия планирует серийное производство малых АЭС - Путин

Россия планирует наладить серийное производство малых АЭС – Путин

20:51 19.11.2025
 
© POOL / Перейти в фотобанкМеждународная конференция по ИИ "AI Journey"
Международная конференция по ИИ AI Journey
© POOL
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. Россия планирует серийно производить малые атомные электростанций, об имеющихся в этом направлении планах рассказал президент РФ Владимир Путин.

"Планируем перейти на серийные производства, как я уже говорил, малых и наземных атомных электростанций", - сказал он в ходе конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта" в среду.

Кроме того, глава государства отметил, что растущий потенциал российской атомной энергетики позволит стране расширять вычислительные мощности для искусственного интеллекта.
Ранее венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто заявил, что США сняли с России часть санкций в области атомной энергетики.
