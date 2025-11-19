https://crimea.ria.ru/20251119/putin-poruchil-sozdat-v-rossii-shtab-po-iskusstvennomu-intellektu-1151040426.html

Путин поручил создать в России штаб по искусственному интеллекту

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. В России нужно создать штаб по руководству отраслью искусственного интеллекта. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин в ходе конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта".Также он отметил, что уже обсуждал с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным тему искусственного интеллекта, "говорили на этот счет"."И он (Мишустин – ред.) напомнил мне о том, что в правительстве уже создан аналитический центр, и там сейчас функционирует 50 человек. Создана целая группа. <…> Но этого уже мало. <…> Вот эта аналитическая группа – это очень хорошо, но у этих людей нет административного ресурса. Нужен административный ресурс. Поэтому я прошу и администрацию президента, и правительство <…> подумать о том, как нам создать этот самый штаб, руководство, даже не отраслью, а всей этой деятельностью, привлекая возможности всех, кто в этом заинтересован или пока не знает, что заинтересован", - сказал президент.Кроме того, российский лидер попросил правительство и глав регионов сформировать национальный план внедрения генеративного ИИ на уровне всей страны.Россия не может допустить технологическую зависимость от чужих систем, она должна обладать собственными технологиями в сфере ИИ, убежден Путин"Критическую зависимость от чужих систем мы не можем допустить. Для России это вопрос государственного, технологического и, я бы сказал, ценностного суверенитета", - сказал он.Также он призвал не останавливаться, развивая ИИ, чтобы соответствовать скорости и масштабу изменений, которые происходят в мире.Кроме того, президент обозначил, что Россия будет выстраивать международное сотрудничество в сфере ИИ с партнерами, в том числе в рамках БРИКС и ШОС.По мнению Путина, России нужно постоянно двигаться вперед в вопросах развития ИИ."Важно не только оценить саму ценность того, чем мы занимаемся, но и нужно двигаться вперед - причем постоянно. Добившись определенного результата, не останавливаться, а выводить нашу совместную работу на качественно новый уровень, чтобы соответствовать скорости и грандиозному масштабу перемен", - сказал он.Ранее депутат ГД Леонид Ивлев сообщал, что в Госдуме России создана рабочая группа, задача которой – разработать законы для использования искусственного интеллекта.Эксперт в области вычислительной техники и IT, гендиректор группы компаний Константин Кокуш в комментарии РИА Новости Крым сообщил, что мировые державы – Россия, США и Китай – борются за первенство в создании искусственного суперинтеллекта для технологического прорыва планетарного масштаба, и у РФ в этой гонке есть неоспоримые преимущества.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Исламский ИИ станет хорошим помощником не только для мусульман – мнениеВас подслушивают: россиян предупредили об опасности "умных" колонокУгрозы для подростков в соцсетях - ученые составили рейтинг

