Путин дал старт установке корпуса реактора атомной станции в Египте

2025-11-19T14:51
2025-11-19T14:51
2025-11-19T14:51
Россия готова оказывать Египту содействие на всех этапах атомного проекта – Путин
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин и лидер Египта Абдель Фаттах ас-Сиси в среду дали старт установке корпуса реактора первого энергоблока атомной электростанции "Эль-Дабаа", которую строит "Росатом".
"Признательны за то пристальное внимание, которое вы неизменно уделяете не только нашему флагманскому проекту в сфере мирного атома, но и в целом расширению разноплановых контактов с Россией. Мы такой настрой, естественно, поддерживаем", - сказал Путин в ходе церемонии.
Он выразил египетскому коллеге признательность за внимание к расширению контактов с Россией, подчеркнул, что отношения двух стран выстраиваются на равноправной основе, и что Москва готова оказывать Каиру содействие на всех этапах атомного проекта.
"Это касается долгосрочных поставок реакторного топлива, технического обслуживания АЭС, обращения с отработавшим ядерным материалом", — отметил он.
По мнению российского лидера, ввод в эксплуатацию всех четырех энергоблоков АЭС "Эль-Дабаа" общей мощностью 4800 мегаватт существенно укрепит энергобезопасность Египта. При этом президент РФ подчеркнул мировое лидерство "Росатома" в области мирного использования атомной энергии, передовые инженерные решения, экономически эффективные и надежные технологии, которые применяет компания.
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси в свою очередь выразил благодарность своему российскому коллеге за участие в церемонии. Он заявил, что отношения между Каиром и Москвой построены на взаимном уважении.
Отношения России и Египта
успешно развиваются, Каир является одним их ключевых партнеров Москвы на Африканском континенте, заявлял ранее президент РФ Владимир Путин.
