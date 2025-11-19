https://crimea.ria.ru/20251119/putin-dal-start-ustanovke-korpusa-reaktora-atomnoy-stantsii-v-egipte-1151028169.html

Путин дал старт установке корпуса реактора атомной станции в Египте

Путин дал старт установке корпуса реактора атомной станции в Египте

2025-11-19T14:51

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин и лидер Египта Абдель Фаттах ас-Сиси в среду дали старт установке корпуса реактора первого энергоблока атомной электростанции "Эль-Дабаа", которую строит "Росатом".Он выразил египетскому коллеге признательность за внимание к расширению контактов с Россией, подчеркнул, что отношения двух стран выстраиваются на равноправной основе, и что Москва готова оказывать Каиру содействие на всех этапах атомного проекта.По мнению российского лидера, ввод в эксплуатацию всех четырех энергоблоков АЭС "Эль-Дабаа" общей мощностью 4800 мегаватт существенно укрепит энергобезопасность Египта. При этом президент РФ подчеркнул мировое лидерство "Росатома" в области мирного использования атомной энергии, передовые инженерные решения, экономически эффективные и надежные технологии, которые применяет компания.Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси в свою очередь выразил благодарность своему российскому коллеге за участие в церемонии. Он заявил, что отношения между Каиром и Москвой построены на взаимном уважении.Отношения России и Египта успешно развиваются, Каир является одним их ключевых партнеров Москвы на Африканском континенте, заявлял ранее президент РФ Владимир Путин.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Росатом" приступил к созданию плавучих АЭС для южных регионовРоссия продолжает работу в атомной сфере в западных странахРоссия готова построить АЭС во Вьетнаме и поставлять в страну нефть и газ

