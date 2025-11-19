https://crimea.ria.ru/20251119/povysyat-li-v-rossii-vozrast-vykhoda-na-pensiyu-1151030288.html
Повысят ли в России возраст выхода на пенсию
В России не собираются повышать возраст выхода на пенсию. Информация об этом вырвана из контекста. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе... РИА Новости Крым, 19.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. В России не собираются повышать возраст выхода на пенсию. Информация об этом вырвана из контекста. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания.Володин отметил, что ряд СМИ вырвали из контекста и перефразировали заявления депутата Госдумы Светланы Бессараб о том, что размер пенсии можно увеличить, если выйти на нее на 10 лет позже.Ранее сообщалось, что размер индексации страховых пенсий в 2026 году увеличат, если уровень инфляции за 2025 год окажется выше 7,6%. В свою очередь председатель правительства РФ Михаил Мишустин сообщил, что минимальный размер оплаты труда в России с первого января 2026 года вырастет более чем на 20 процентов. МРОТ составит 27 тысяч 93 рубля.По всей России с 1 октября отдельные категории бюджетников начнут получать зарплату на 7,6% больше. Соответствующий указ был подписан в августе.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Кому в России повысят пенсии в ноябреПутин подписал указ об индексации зарплат госслужащих и дипломатовПолучить максимальную пенсию после увольнения - эксперт назвал способ
Возраст выхода на пенсию в России повышать не будут – Володин