Попытка удара ВСУ по Воронежу и отставки министров на Украине – главное - РИА Новости Крым, 19.11.2025
Попытка удара ВСУ по Воронежу и отставки министров на Украине – главное
Попытка удара ВСУ по Воронежу и отставки министров на Украине – главное - РИА Новости Крым, 19.11.2025
Попытка удара ВСУ по Воронежу и отставки министров на Украине – главное
ВСУ пытались ударить по Воронежу четырьмя ракетами ATACMS. Президент России Владимир Путин дал старт установке корпуса реактора атомной станции в Египте...
2025-11-19T23:02
2025-11-19T23:02
главное за день
новости крыма
крым
россия
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/13/1151018836_0:280:1280:1000_1920x0_80_0_0_d1ef425532ba2ae1f23d9e7856ca35b5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. ВСУ пытались ударить по Воронежу четырьмя ракетами ATACMS. Президент России Владимир Путин дал старт установке корпуса реактора атомной станции в Египте. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф отменил встречу с Зеленским и Ермаком в Турции. На Украине отправили в отставку министра юстиции и министра энергетики. Дни Крыма в Сибири – что интересует россиян.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости КрымВСУ пытались ударить по Воронежу ATACMSВооруженные силы Украины 18 ноября попытались нанести удар по гражданским объектам в Воронеже четырьмя ракетами ATACMS. Все выпущенные ракеты сбиты, сообщили в Минобороны РФ."18 ноября 2025 года в 14:31 киевским режимом была предпринята попытка нанесения ракетного удара по гражданским объектам в глубине территории Российской Федерации. По городу Воронежу противником были применены четыре оперативно-тактические ракеты ATACMS производства США", - говорится в сообщении.Установка корпуса реактора атомной станции в ЕгиптеПрезидент России Владимир Путин и лидер Египта Абдель Фаттах ас-Сиси в среду дали старт установке корпуса реактора первого энергоблока атомной электростанции "Эль-Дабаа", которую строит "Росатом"."Признательны за то пристальное внимание, которое вы неизменно уделяете не только нашему флагманскому проекту в сфере мирного атома, но и в целом расширению разноплановых контактов с Россией. Мы такой настрой, естественно, поддерживаем", - сказал Путин в ходе церемонии.Уиткофф отменил встречу с Зеленским и Ермаком в ТурцииСпецпосланник президента США Стив Уиткофф мог отменить ранее запланированную встречу в Турции с главой киевского режима Владимиром Зеленским и главой офиса президента Украины Андреем Ермаком на фоне достижения новых договоренностей между Россией и США. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал журналист и политолог Юрий Светов.Накануне агентство Reuters со ссылкой на турецкие источники сообщило, что спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф в среду встретится в Турции с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Отмечалось, что встреча пройдет с участием главы офиса президента Украины Андрея Ермака. В день переговоров, 19 ноября, журналист The Economist со ссылкой на собственных информаторов сообщил, что Уиткофф не будет встречаться с Ермаком, а позже издание Axios, ссылаясь на украинские и американские источники, оповестило, что Уиткофф отложил встречу с Зеленским в Турции.По мнению Светова, все это связано с коррупционным скандалом на Украине, поскольку Уиткофф один из тех людей, которые "не хотят замараться".На Украине отправили в отставку министровДепутаты Верховной рады Украины проголосовали за увольнение Германа Галущенко с поста министра юстиции Украины. Об этом говорится в Telegram-канале украинского парламента.Уточняется, что такое решение было принято на фоне коррупционного скандала."Верховная рада Украины проголосовала за увольнение Германа Галущенко с должности министра юстиции Украины. Соответствующее постановление поддержало 323 народных депутата Украины", - сказано в тексте.Дни Крыма в Сибири – что интересует россиянЖители Сибири активно интересуются информацией об отдыхе в Крыму на международном форуме "Дикоросы", который в эти дни проходит в Новосибирске. Как рассказала помощник главы Крыма Ольга Курлаева, для многих сибиряков полуостров ассоциируется с воспоминаниями о советском детстве.Накануне глава республики Сергей Аксенов сообщил, что министерство курортов и туризма Крыма с 19 по 21 ноября проведет в Новосибирске Дни Крыма, в рамках которых жители Сибири смогут ознакомиться с преимуществами отдыха и оздоровления на полуострове.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
Попытка удара ВСУ по Воронежу и отставки министров на Украине – главное

Попытка ракетного удара ВСУ по Воронежу и отставки министров на Украине – главное за день

23:02 19.11.2025
 
© Министерство обороны РФОбломки уничтоженных над Воронежем ракет ATACMS
Обломки уничтоженных над Воронежем ракет ATACMS
© Министерство обороны РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. ВСУ пытались ударить по Воронежу четырьмя ракетами ATACMS. Президент России Владимир Путин дал старт установке корпуса реактора атомной станции в Египте. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф отменил встречу с Зеленским и Ермаком в Турции. На Украине отправили в отставку министра юстиции и министра энергетики. Дни Крыма в Сибири – что интересует россиян.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым

ВСУ пытались ударить по Воронежу ATACMS

Вооруженные силы Украины 18 ноября попытались нанести удар по гражданским объектам в Воронеже четырьмя ракетами ATACMS. Все выпущенные ракеты сбиты, сообщили в Минобороны РФ.
"18 ноября 2025 года в 14:31 киевским режимом была предпринята попытка нанесения ракетного удара по гражданским объектам в глубине территории Российской Федерации. По городу Воронежу противником были применены четыре оперативно-тактические ракеты ATACMS производства США", - говорится в сообщении.
Установка корпуса реактора атомной станции в Египте

Президент России Владимир Путин и лидер Египта Абдель Фаттах ас-Сиси в среду дали старт установке корпуса реактора первого энергоблока атомной электростанции "Эль-Дабаа", которую строит "Росатом".
"Признательны за то пристальное внимание, которое вы неизменно уделяете не только нашему флагманскому проекту в сфере мирного атома, но и в целом расширению разноплановых контактов с Россией. Мы такой настрой, естественно, поддерживаем", - сказал Путин в ходе церемонии.
Уиткофф отменил встречу с Зеленским и Ермаком в Турции

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф мог отменить ранее запланированную встречу в Турции с главой киевского режима Владимиром Зеленским и главой офиса президента Украины Андреем Ермаком на фоне достижения новых договоренностей между Россией и США. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал журналист и политолог Юрий Светов.
Накануне агентство Reuters со ссылкой на турецкие источники сообщило, что спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф в среду встретится в Турции с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Отмечалось, что встреча пройдет с участием главы офиса президента Украины Андрея Ермака. В день переговоров, 19 ноября, журналист The Economist со ссылкой на собственных информаторов сообщил, что Уиткофф не будет встречаться с Ермаком, а позже издание Axios, ссылаясь на украинские и американские источники, оповестило, что Уиткофф отложил встречу с Зеленским в Турции.
По мнению Светова, все это связано с коррупционным скандалом на Украине, поскольку Уиткофф один из тех людей, которые "не хотят замараться".
На Украине отправили в отставку министров

Депутаты Верховной рады Украины проголосовали за увольнение Германа Галущенко с поста министра юстиции Украины. Об этом говорится в Telegram-канале украинского парламента.
Уточняется, что такое решение было принято на фоне коррупционного скандала.
"Верховная рада Украины проголосовала за увольнение Германа Галущенко с должности министра юстиции Украины. Соответствующее постановление поддержало 323 народных депутата Украины", - сказано в тексте.
Дни Крыма в Сибири – что интересует россиян

Жители Сибири активно интересуются информацией об отдыхе в Крыму на международном форуме "Дикоросы", который в эти дни проходит в Новосибирске. Как рассказала помощник главы Крыма Ольга Курлаева, для многих сибиряков полуостров ассоциируется с воспоминаниями о советском детстве.
Накануне глава республики Сергей Аксенов сообщил, что министерство курортов и туризма Крыма с 19 по 21 ноября проведет в Новосибирске Дни Крыма, в рамках которых жители Сибири смогут ознакомиться с преимуществами отдыха и оздоровления на полуострове.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
 
