Ноябрь балует теплом: когда в Крыму закончится бабье лето
Ноябрь балует теплом: когда в Крыму закончится бабье лето
Ноябрь балует теплом: когда в Крыму закончится бабье лето - РИА Новости Крым, 19.11.2025
Ноябрь балует теплом: когда в Крыму закончится бабье лето
В Крыму фиксируют повышение среднесуточных показателей температуры на 5 градусов по сравнению с многолетней нормой в данный период. Но уже со следующей недели... РИА Новости Крым, 19.11.2025
Ноябрь балует теплом: когда в Крыму закончится бабье лето

В Крыму среднесуточная температура выше многолетней нормы на 5-7 градусов

15:15 19.11.2025 (обновлено: 15:25 19.11.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОсенний листопад
Осенний листопад - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму фиксируют повышение среднесуточных показателей температуры на 5 градусов по сравнению с многолетней нормой в данный период. Но уже со следующей недели на полуостров придут холодный фронтальный раздел и дожди. Таким прогнозом с РИА Новости Крым поделилась начальник республиканского гидрометцентра Татьяна Любецкая.
"Сейчас среднесуточные показатели на 5…7 градусов выше многолетней нормы. Теплые и влажные массы на Крым идут с акватории Средиземного моря", – рассказала специалист.
По словам метеоролога, тепло в Крыму будет сохраняться до конца недели. Наиболее теплые дни будут суббота и воскресенье. Максимальная температура воздуха в столице республики будет достигать +24 градусов днем и +12 ночью.
"Однако уже с понедельника на территорию полуострова пройдет холодный фронтальный раздел, который принесет дожди. Температура упадет до +14…16 градусов тепла", – уточнила Любецкая.
Ранее ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец рассказал, что погодные условия на неделе в Крыму будут достаточно неустойчивыми. Тепло усилится в первые дни семидневки, а к воскресенью возможно резкое снижение температуры.
