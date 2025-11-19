https://crimea.ria.ru/20251119/noyabr-baluet-teplom-kogda-v-krymu-zakonchitsya-babe-leto-1151028899.html

Ноябрь балует теплом: когда в Крыму закончится бабье лето

Ноябрь балует теплом: когда в Крыму закончится бабье лето - РИА Новости Крым, 19.11.2025

Ноябрь балует теплом: когда в Крыму закончится бабье лето

В Крыму фиксируют повышение среднесуточных показателей температуры на 5 градусов по сравнению с многолетней нормой в данный период. Но уже со следующей недели... РИА Новости Крым, 19.11.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму фиксируют повышение среднесуточных показателей температуры на 5 градусов по сравнению с многолетней нормой в данный период. Но уже со следующей недели на полуостров придут холодный фронтальный раздел и дожди. Таким прогнозом с РИА Новости Крым поделилась начальник республиканского гидрометцентра Татьяна Любецкая.По словам метеоролога, тепло в Крыму будет сохраняться до конца недели. Наиболее теплые дни будут суббота и воскресенье. Максимальная температура воздуха в столице республики будет достигать +24 градусов днем и +12 ночью."Однако уже с понедельника на территорию полуострова пройдет холодный фронтальный раздел, который принесет дожди. Температура упадет до +14…16 градусов тепла", – уточнила Любецкая.Ранее ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец рассказал, что погодные условия на неделе в Крыму будут достаточно неустойчивыми. Тепло усилится в первые дни семидневки, а к воскресенью возможно резкое снижение температуры.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Сигнал мертвой руки" – к Земле идут потоки солнечной плазмыСезоны погоды на планете глобально меняются - климатолог из Крыма"Точка невозврата": ученые заявили о приближении климатической катастрофы

