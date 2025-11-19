https://crimea.ria.ru/20251119/nad-krymom-srabotala-pvo-1151040981.html
Над Крымом сработала ПВО - сбиты 11 беспилотников
Над Крымом сработала ПВО - сбиты 11 беспилотников
11 беспилотников ВСУ сбиты над Крымом в среду. Об этом сообщает Минобороны России. РИА Новости Крым, 19.11.2025
2025-11-19T20:43
2025-11-19T20:43
2025-11-19T20:48
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. 11 беспилотников ВСУ сбиты над Крымом в среду. Об этом сообщает Минобороны России."С 13:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 26 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 11 – над территорией Республики Крым, 10 БПЛА – над территорией Брянской области, четыре БПЛА – над территорией Курской области и один БПЛА – над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
20:43 19.11.2025 (обновлено: 20:48 19.11.2025)