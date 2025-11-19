https://crimea.ria.ru/20251119/na-ukraine-otpravili-v-otstavku-ministra-yustitsii-i-ministra-energetiki-1151030022.html

На Украине отправили в отставку министра юстиции и министра энергетики

На Украине отправили в отставку министра юстиции и министра энергетики

новости

национальное антикоррупционное бюро украины (набу)

украина

кадровые перестановки

верховная рада украины

политика

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. Депутаты Верховной рады Украины проголосовали за увольнение Германа Галущенко с поста министра юстиции Украины. Об этом говорится в Telegram-канале украинского парламента.Уточняется, что такое решение было принято на фоне коррупционного скандала.Кроме того, в среду, на фоне коррупционного скандала украинский парламент снял с должности министра энергетики страны Светлану Гринчук. 10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) объявило о проведении операции "Мидас" в рамках расследования дела о крупной коррупционной схеме в "Энергоатоме" – компании, которая является оператором всех действующих на Украине атомных электростанций.Обыски провели в самой компании, а также в доме бывшего министра энергетики, действующего министра юстиции Украины Германа Галущенко и у соратника Зеленского, бизнесмена, совладельца фирмы "Квартал 95" Тимура Миндича.После бюро опубликовало записи разговоров с обсуждением коррупционных схем, участниками которых под именами "Карлсон" и "Профессор" были Миндич и Галущенко.Согласно данным НАБУ, преступная организация систематически получала неправомерную выгоду от контрагентов "Энергоатома" в размере от 10% до 15% от стоимости контрактов. Через участников схемы прошло около 100 миллионов долларов.*внесен в РФ в перечень экстремистов и террористовСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский и Умеров фигурируют в документах НАБУ по делу МиндичаУмеров снова продлил свою командировку на фоне коррупционного скандалаКто в Европе откажется помогать Киеву из-за "дела Миндича" – мнение

