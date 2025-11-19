Рейтинг@Mail.ru
19.11.2025
На Украине отправили в отставку министра юстиции и министра энергетики
На Украине отправили в отставку министра юстиции и министра энергетики - РИА Новости Крым, 19.11.2025
На Украине отправили в отставку министра юстиции и министра энергетики
Депутаты Верховной рады Украины проголосовали за увольнение Германа Галущенко с поста министра юстиции Украины. Об этом говорится в Telegram-канале украинского... РИА Новости Крым, 19.11.2025
2025-11-19T15:33
2025-11-19T15:33
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. Депутаты Верховной рады Украины проголосовали за увольнение Германа Галущенко с поста министра юстиции Украины. Об этом говорится в Telegram-канале украинского парламента.Уточняется, что такое решение было принято на фоне коррупционного скандала.Кроме того, в среду, на фоне коррупционного скандала украинский парламент снял с должности министра энергетики страны Светлану Гринчук. 10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) объявило о проведении операции "Мидас" в рамках расследования дела о крупной коррупционной схеме в "Энергоатоме" – компании, которая является оператором всех действующих на Украине атомных электростанций.Обыски провели в самой компании, а также в доме бывшего министра энергетики, действующего министра юстиции Украины Германа Галущенко и у соратника Зеленского, бизнесмена, совладельца фирмы "Квартал 95" Тимура Миндича.После бюро опубликовало записи разговоров с обсуждением коррупционных схем, участниками которых под именами "Карлсон" и "Профессор" были Миндич и Галущенко.Согласно данным НАБУ, преступная организация систематически получала неправомерную выгоду от контрагентов "Энергоатома" в размере от 10% до 15% от стоимости контрактов. Через участников схемы прошло около 100 миллионов долларов.*внесен в РФ в перечень экстремистов и террористовСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский и Умеров фигурируют в документах НАБУ по делу МиндичаУмеров снова продлил свою командировку на фоне коррупционного скандалаКто в Европе откажется помогать Киеву из-за "дела Миндича" – мнение
На Украине отправили в отставку министра юстиции и министра энергетики

Рада отправила в отставку министра юстиции Украины Галущенко и министра энергетики Гринчук

15:33 19.11.2025
 
© РИА Новости . Стрингер
Заседание Верховной рады Украины в Киеве
Заседание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. Депутаты Верховной рады Украины проголосовали за увольнение Германа Галущенко с поста министра юстиции Украины. Об этом говорится в Telegram-канале украинского парламента.
Уточняется, что такое решение было принято на фоне коррупционного скандала.
"Верховная рада Украины проголосовала за увольнение Германа Галущенко с должности министра юстиции Украины. Соответствующее постановление поддержало 323 народных депутата Украины", - сказано в тексте.
Кроме того, в среду, на фоне коррупционного скандала украинский парламент снял с должности министра энергетики страны Светлану Гринчук.
"Верховная рада Украины приняла решение уволить Светлану Гринчук с должности министра энергетики Украины. За соответствующее постановление проголосовало 315 депутатов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Рады.
10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) объявило о проведении операции "Мидас" в рамках расследования дела о крупной коррупционной схеме в "Энергоатоме" – компании, которая является оператором всех действующих на Украине атомных электростанций.
Обыски провели в самой компании, а также в доме бывшего министра энергетики, действующего министра юстиции Украины Германа Галущенко и у соратника Зеленского, бизнесмена, совладельца фирмы "Квартал 95" Тимура Миндича.
После бюро опубликовало записи разговоров с обсуждением коррупционных схем, участниками которых под именами "Карлсон" и "Профессор" были Миндич и Галущенко.
Согласно данным НАБУ, преступная организация систематически получала неправомерную выгоду от контрагентов "Энергоатома" в размере от 10% до 15% от стоимости контрактов. Через участников схемы прошло около 100 миллионов долларов.
*внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов
