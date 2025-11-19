https://crimea.ria.ru/20251119/na-donbasse-posle-atak-vsu-podklyuchayut-kotelnye-k-dizel-generatoram-1151031252.html
На Донбассе после атак ВСУ подключают котельные к дизель-генераторам
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. На Донбассе после атаки ВСУ на объекты энергосистемы постепенно переподключают котельные на дизель-генераторы. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.Утром 17 ноября стало известно, что около полумиллиона абонентов в ДНР остались без света в результате ночной атаки беспилотников ВСУ по энергетической инфраструктуре.По словам главы ДНР, всего в результате вражеского удара из 1015 эксплуатируемых котельных "Донбасстеплоэнерго" остановились 490. На данный момент из-за низкого напряжения в сети часть из них пока не дают тепло. Работы по запуску подачи теплоносителя продолжаются, уточнил Пушилин.Гендиректор предприятия "Донбасстеплоэнерго" получил поручение уделить особое внимание котельным, которые обеспечивают теплом соцобъекты и крупные жилые массивы.Утром в среду стало известно, что в Донецке восстановлена работа всех трансформаторных подстанций после масштабной атаки ВСУ.Вечером 18 ноября глава ДНР Денис Пушилин подписал указ о введении в регионе чрезвычайной ситуации регионального характера в связи со значительными повреждениями Зуевской и Старобешевской ТЭС в результате массированной атаки украинскими беспилотниками, что повлекло отключение электроэнергии на территории региона.В зону чрезвычайной ситуации регионального характера попадают 12 муниципальных образований ДНР.
16:09 19.11.2025 (обновлено: 16:12 19.11.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. На Донбассе после атаки ВСУ на объекты энергосистемы постепенно переподключают котельные на дизель-генераторы. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
Утром 17 ноября стало известно, что около полумиллиона абонентов в ДНР остались без света в результате ночной атаки беспилотников ВСУ по энергетической инфраструктуре.
"Проверил работу одной из донецких котельных, которая переподключалась на дизель-генератор из-за отсутствия электроэнергии. Оперативно приняли меры по устранению последствий атаки противника, в круглосуточном режиме в кратчайшие сроки запустили большую часть котельных", – сказано в сообщении.
По словам главы ДНР, всего в результате вражеского удара из 1015 эксплуатируемых котельных "Донбасстеплоэнерго" остановились 490. На данный момент из-за низкого напряжения в сети часть из них пока не дают тепло. Работы по запуску подачи теплоносителя продолжаются, уточнил Пушилин.
Гендиректор предприятия "Донбасстеплоэнерго" получил поручение уделить особое внимание котельным, которые обеспечивают теплом соцобъекты и крупные жилые массивы.
"Согласовал с первым заместителем Председателя Правительства РФ Денисом Мантуровым выделение из Федерального агентства по государственным резервам генераторов и топливозаправщиков, которые сейчас очень нужны региону", – уточнил глава ДНР.
Утром в среду стало известно, что в Донецке восстановлена работа
всех трансформаторных подстанций после масштабной атаки ВСУ.
Вечером 18 ноября глава ДНР Денис Пушилин подписал указ о введении в регионе чрезвычайной ситуации
регионального характера в связи со значительными повреждениями Зуевской и Старобешевской ТЭС в результате массированной атаки украинскими беспилотниками, что повлекло отключение электроэнергии на территории региона.
В зону чрезвычайной ситуации регионального характера попадают 12 муниципальных образований ДНР.
