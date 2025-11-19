https://crimea.ria.ru/20251119/morskoy-transport-v-sevastopole-vozobnovil-rabotu-1151038705.html
Морской транспорт в Севастополе возобновил работу
Морской транспорт в Севастополе возобновил работу - РИА Новости Крым, 19.11.2025
Морской транспорт в Севастополе возобновил работу
Морской транспорт Севастополя возобновил работу после объявленной ранее остановки движения, сообщает профильный городской департамент. РИА Новости Крым, 19.11.2025
2025-11-19T19:04
2025-11-19T19:04
2025-11-19T19:04
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. Морской транспорт Севастополя возобновил работу после объявленной ранее остановки движения, сообщает профильный городской департамент.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.
Морской транспорт в Севастополе возобновил работу
Морской транспорт Севастополя возобновил работу