Рейтинг@Mail.ru
Местами дожди и туман: погода в Крыму в среду - РИА Новости Крым, 18.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251119/mestami-dozhdi-i-tuman-pogoda-v-krymu-v-sredu-1150960830.html
Местами дожди и туман: погода в Крыму в среду
Местами дожди и туман: погода в Крыму в среду - РИА Новости Крым, 18.11.2025
Местами дожди и туман: погода в Крыму в среду
В среду на погоду Крыма будет влиять малоподвижный атмосферный фронтальный раздел. Местами пройдут дожди, в отдельных районах ожидается туман. Об этом сообщили... РИА Новости Крым, 18.11.2025
2025-11-19T00:01
2025-11-18T15:16
крымская погода
погода в крыму
крым
симферополь
севастополь
прогноз
новости крыма
крымский гидрометцентр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/1f/1145336899_0:415:1280:1135_1920x0_80_0_0_e311f774b8a1355ff16a4236e7dccfe1.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. В среду на погоду Крыма будет влиять малоподвижный атмосферный фронтальный раздел. Местами пройдут дожди, в отдельных районах ожидается туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно с прояснениями. Местами дождь. Ветер юго-западный 8-13 м/с, местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью +12...+14, днем +17...+19 градусов.В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью, днем временами небольшой дождь. Ветер южный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +13...+15 градусов, днем +17...+19.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20251116/kaprizy-pogody--zhdat-li-snega-v-krymu-na-nedele-1150917911.html
крым
симферополь
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/1f/1145336899_0:320:1280:1280_1920x0_80_0_0_d514e9855b83417993f44733a02b611a.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крымская погода, погода в крыму, крым, симферополь, севастополь, прогноз, новости крыма, крымский гидрометцентр
Местами дожди и туман: погода в Крыму в среду

В Крыму в среду до +20 градусов и местами дожди и туман

00:01 19.11.2025
 
© Telegram Галина ОгневаТуман в Алуште
Туман в Алуште
© Telegram Галина Огнева
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. В среду на погоду Крыма будет влиять малоподвижный атмосферный фронтальный раздел. Местами пройдут дожди, в отдельных районах ожидается туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Ветер юго-западный 8-13 м/с, порывы до 17 м/с. Температура воздуха ночью +9…+14 градусов, днем +15…+20, в горах +9…+14 градусов", – сказано в прогнозе.

В Симферополе облачно с прояснениями. Местами дождь. Ветер юго-западный 8-13 м/с, местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью +12...+14, днем +17...+19 градусов.
В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью, днем временами небольшой дождь. Ветер южный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +13...+15 градусов, днем +17...+19.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Ай-Петри зимой - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
16 ноября, 20:23Радио "Спутник в Крыму"
Капризы погоды – ждать ли снега в Крыму на неделе
 
Крымская погодаПогода в КрымуКрымСимферопольСевастопольПрогнозНовости КрымаКрымский гидрометцентр
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Местами дожди и туман: погода в Крыму в среду
00:00Какой сегодня праздник: 19 ноября
21:43Федеральный бюджет России и встреча Уиткоффа с Зеленским: главное за день
21:31Обман в интернете и деньги в пакете: крымчане потеряли еще 27 миллионов
21:08В лесничествах Крыма высадили 180 тысяч деревьев
20:55Какие желания исполняет Дед Мороз – истории крымчан
20:39В Севастополе открыли рейд
20:28В Крыму оценили идею запустить в ДНР проект патриотических маршрутов
20:11Глобальное потепление превратит Крым в остров – прогноз ученого
19:51В ДНР ввели режим ЧС регионального характера из-за повреждения ТЭС
19:31Благоустройство парков и скверов Симферополя: когда доделают
19:10В Севастополе приняли закон о легализации гостевых домов
18:52В Севастополе остановили катера и паромы
18:28Аэропорт в Ростове может возобновить работу до конца года – губернатор
18:10Крым – составная часть нашей страны: Верховный муфтий России
17:56Борец из Севастополя взял "золото" на международном турнире на Ямале
17:28Один из музеев Крыма обновят за 14 миллионов рублей
17:13В Симферополе полиция нашла детей-участников конфликта в троллейбусе
17:05Села Байдарской долины под Севастополем подключают к газу
16:47Украинцы подорвали железную дорогу в Польше – Туск
Лента новостейМолния