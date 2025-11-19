https://crimea.ria.ru/20251119/mestami-dozhdi-i-tuman-pogoda-v-krymu-v-sredu-1150960830.html
Местами дожди и туман: погода в Крыму в среду
В среду на погоду Крыма будет влиять малоподвижный атмосферный фронтальный раздел. Местами пройдут дожди, в отдельных районах ожидается туман.
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. В среду на погоду Крыма будет влиять малоподвижный атмосферный фронтальный раздел. Местами пройдут дожди, в отдельных районах ожидается туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно с прояснениями. Местами дождь. Ветер юго-западный 8-13 м/с, местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью +12...+14, днем +17...+19 градусов.В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью, днем временами небольшой дождь. Ветер южный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +13...+15 градусов, днем +17...+19.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
