https://crimea.ria.ru/20251119/loshad-provalilas-v-sklep-vremen-zolotoy-ordy-v-astrakhanskoy-oblasti--1151035206.html
Лошадь провалилась в склеп времен Золотой Орды в Астраханской области
Лошадь провалилась в склеп времен Золотой Орды в Астраханской области - РИА Новости Крым, 19.11.2025
Лошадь провалилась в склеп времен Золотой Орды в Астраханской области
В Астраханской области лошадь провалилась под землю и попала в 500-летний склеп времен Золотой Орды. Об этом сообщил начальник отдела археологии... РИА Новости Крым, 19.11.2025
2025-11-19T22:27
2025-11-19T22:27
2025-11-19T22:27
новости
археология
астраханская область
астрахань
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/13/1151034902_0:2:929:524_1920x0_80_0_0_e079845f67b22a003850224c61c00036.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. В Астраханской области лошадь провалилась под землю и попала в 500-летний склеп времен Золотой Орды. Об этом сообщил начальник отдела археологии государственного автономного учреждения Астраханской области "НПУ "Наследие" Юрий Лебедев.Происшествие случилось в Харабалинском районе, вблизи реки Ахтубе примерно в 100 километрах к северу от Астрахани. По словам ученого, животное провалилось в усыпальницу из-за воздушных полостей. При этом о существовании в этом регионе золотоордынской поселения Xlll—XV веков было известно и ранее. Это памятник находится под охраной, но масштабно никогда не исследовался. Теперь ученые знают и о существовании погребального объекта, предположительно, XV века, который пока законсервировали. Дальнейшее исследование будет зависеть от финансирования на следующий археологический сезон, добавил археолог.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В древнем городище Мирмекий в Керчи обнаружили уникальные артефактыСкифы Крыма и Урала - ученые нашли и подтвердили различияНайти ворота и реконструировать стены: что запланировали археологи Крыма
астраханская область
астрахань
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/13/1151034902_114:0:814:525_1920x0_80_0_0_3deb5d5cab02f65a2f26893d47f5f759.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости, археология, астраханская область, астрахань, происшествия
Лошадь провалилась в склеп времен Золотой Орды в Астраханской области
Под Астраханью лошадь упала в неизвестную усыпальницу времен Золотой Орды
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. В Астраханской области лошадь провалилась под землю и попала в 500-летний склеп времен Золотой Орды. Об этом сообщил начальник отдела археологии государственного автономного учреждения Астраханской области "НПУ "Наследие" Юрий Лебедев.
"Люди путешествовали по степи, и у лошади под ногами провалилась земля. Она туда упала. Мы выехали на место. Определили, что животное провалилось в склеп позднего золотоордынского периода, который называется "гурхана", – цитирует Лебедева РИА Новости.
Происшествие случилось в Харабалинском районе, вблизи реки Ахтубе примерно в 100 километрах к северу от Астрахани. По словам ученого, животное провалилось в усыпальницу из-за воздушных полостей. При этом о существовании в этом регионе золотоордынской поселения Xlll—XV веков было известно и ранее. Это памятник находится под охраной, но масштабно никогда не исследовался.
Теперь ученые знают и о существовании погребального объекта, предположительно, XV века, который пока законсервировали. Дальнейшее исследование будет зависеть от финансирования на следующий археологический сезон, добавил археолог.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: