Лошадь провалилась в склеп времен Золотой Орды в Астраханской области

археология

археология

астрахань

происшествия

происшествия

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. В Астраханской области лошадь провалилась под землю и попала в 500-летний склеп времен Золотой Орды. Об этом сообщил начальник отдела археологии государственного автономного учреждения Астраханской области "НПУ "Наследие" Юрий Лебедев.Происшествие случилось в Харабалинском районе, вблизи реки Ахтубе примерно в 100 километрах к северу от Астрахани. По словам ученого, животное провалилось в усыпальницу из-за воздушных полостей. При этом о существовании в этом регионе золотоордынской поселения Xlll—XV веков было известно и ранее. Это памятник находится под охраной, но масштабно никогда не исследовался. Теперь ученые знают и о существовании погребального объекта, предположительно, XV века, который пока законсервировали. Дальнейшее исследование будет зависеть от финансирования на следующий археологический сезон, добавил археолог.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В древнем городище Мирмекий в Керчи обнаружили уникальные артефактыСкифы Крыма и Урала - ученые нашли и подтвердили различияНайти ворота и реконструировать стены: что запланировали археологи Крыма

