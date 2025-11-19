Рейтинг@Mail.ru
Лошадь провалилась в склеп времен Золотой Орды в Астраханской области - РИА Новости Крым, 19.11.2025
Лошадь провалилась в склеп времен Золотой Орды в Астраханской области
Лошадь провалилась в склеп времен Золотой Орды в Астраханской области - РИА Новости Крым, 19.11.2025
Лошадь провалилась в склеп времен Золотой Орды в Астраханской области
В Астраханской области лошадь провалилась под землю и попала в 500-летний склеп времен Золотой Орды. Об этом сообщил начальник отдела археологии... РИА Новости Крым, 19.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. В Астраханской области лошадь провалилась под землю и попала в 500-летний склеп времен Золотой Орды. Об этом сообщил начальник отдела археологии государственного автономного учреждения Астраханской области "НПУ "Наследие" Юрий Лебедев.Происшествие случилось в Харабалинском районе, вблизи реки Ахтубе примерно в 100 километрах к северу от Астрахани. По словам ученого, животное провалилось в усыпальницу из-за воздушных полостей. При этом о существовании в этом регионе золотоордынской поселения Xlll—XV веков было известно и ранее. Это памятник находится под охраной, но масштабно никогда не исследовался. Теперь ученые знают и о существовании погребального объекта, предположительно, XV века, который пока законсервировали. Дальнейшее исследование будет зависеть от финансирования на следующий археологический сезон, добавил археолог.
Лошадь провалилась в склеп времен Золотой Орды в Астраханской области

Под Астраханью лошадь упала в неизвестную усыпальницу времен Золотой Орды

22:27 19.11.2025
 
© Кадр видео из соцсетейЛошадь в степи под Астраханью провалилась в склеп времен Золотой Орды
Лошадь в степи под Астраханью провалилась в склеп времен Золотой Орды
© Кадр видео из соцсетей
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. В Астраханской области лошадь провалилась под землю и попала в 500-летний склеп времен Золотой Орды. Об этом сообщил начальник отдела археологии государственного автономного учреждения Астраханской области "НПУ "Наследие" Юрий Лебедев.
"Люди путешествовали по степи, и у лошади под ногами провалилась земля. Она туда упала. Мы выехали на место. Определили, что животное провалилось в склеп позднего золотоордынского периода, который называется "гурхана", – цитирует Лебедева РИА Новости.
Происшествие случилось в Харабалинском районе, вблизи реки Ахтубе примерно в 100 километрах к северу от Астрахани. По словам ученого, животное провалилось в усыпальницу из-за воздушных полостей. При этом о существовании в этом регионе золотоордынской поселения Xlll—XV веков было известно и ранее. Это памятник находится под охраной, но масштабно никогда не исследовался.
Теперь ученые знают и о существовании погребального объекта, предположительно, XV века, который пока законсервировали. Дальнейшее исследование будет зависеть от финансирования на следующий археологический сезон, добавил археолог.
