Рейтинг@Mail.ru
Крымчанину самолечение травой может обернуться сроком - РИА Новости Крым, 19.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251119/krymchaninu-samolechenie-travoy-mozhet-obernutsya-srokom-1151035074.html
Крымчанину самолечение травой может обернуться сроком
Крымчанину самолечение травой может обернуться сроком - РИА Новости Крым, 19.11.2025
Крымчанину самолечение травой может обернуться сроком
39-летний житель одного из сел в Белогорском районе Крыма изготовил почти 800 граммов марихуаны, правоохранителям он пояснил, что это сырье ему необходимо для... РИА Новости Крым, 19.11.2025
2025-11-19T22:37
2025-11-19T22:37
новости крыма
крым
наркотики
мвд по республике крым
происшествия
белогорский район
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/15/1122725032_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_86a0d9b68d7b5fcc0460d64a6ec454a5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. 39-летний житель одного из сел в Белогорском районе Крыма изготовил почти 800 граммов марихуаны, правоохранителям он пояснил, что это сырье ему необходимо для утоления боли. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Крыма.39-летний селянин был задержан в Симферополе на одной из городских автостоянок. В его машине на переднем пассажирском сидении правоохранители обнаружили сверток, замотанный в черный полимерный пакет."Подозреваемый рассказал, что летом этого года подрабатывал разнорабочим на стройке в Симферополе. Однажды, возвращаясь домой со смены, он обнаружил в лесопосадке в Симферопольском районе плантацию дикорастущей конопли. Вспомнив о прочитанной в интернете статье про обезболивающие свойства марихуаны, решив их применить в лечении своего недуга, мужчина срезал кусты наркотического растения и оставил их на месте для полного высушивания", – рассказали в ведомстве, что позже мужчина собрал "урожай", упаковал его и спрятал.Экспертиза показала, что изъятые растения являются наркотическим средством "марихуана", массой почти 786 граммов.В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Ему может грозить от 3 до 10 лет лишения свободы. Сейчас он находится под подпиской о невыезде, добавили в МВД по региону.54-летний житель Кировского района отправится в колонию за выращивание конопли на арбузном поле, сообщили ранее в прокуратуре Крыма.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчане выращивали плантации марихуаны в арендованном домеВ Крыму мужчину подозревают в хранении 21 кг марихуаныВ Симферополе предотвратили сбыт крупной партии наркотиков
крым
белогорский район
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/15/1122725032_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_18e6a02940be3f4667e43864102592a6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости крыма, крым, наркотики, мвд по республике крым, происшествия, белогорский район
Крымчанину самолечение травой может обернуться сроком

В Крыму за изготовление 800 граммов марихуаны мужчине грозит до 10 лет лишения свободы

22:37 19.11.2025
 
© Dmitry MakeevУголовный кодекс Российской Федерации
Уголовный кодекс Российской Федерации
© Dmitry Makeev
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. 39-летний житель одного из сел в Белогорском районе Крыма изготовил почти 800 граммов марихуаны, правоохранителям он пояснил, что это сырье ему необходимо для утоления боли. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Крыма.
39-летний селянин был задержан в Симферополе на одной из городских автостоянок. В его машине на переднем пассажирском сидении правоохранители обнаружили сверток, замотанный в черный полимерный пакет.
"Подозреваемый рассказал, что летом этого года подрабатывал разнорабочим на стройке в Симферополе. Однажды, возвращаясь домой со смены, он обнаружил в лесопосадке в Симферопольском районе плантацию дикорастущей конопли. Вспомнив о прочитанной в интернете статье про обезболивающие свойства марихуаны, решив их применить в лечении своего недуга, мужчина срезал кусты наркотического растения и оставил их на месте для полного высушивания", – рассказали в ведомстве, что позже мужчина собрал "урожай", упаковал его и спрятал.
Экспертиза показала, что изъятые растения являются наркотическим средством "марихуана", массой почти 786 граммов.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Ему может грозить от 3 до 10 лет лишения свободы. Сейчас он находится под подпиской о невыезде, добавили в МВД по региону.
54-летний житель Кировского района отправится в колонию за выращивание конопли на арбузном поле, сообщили ранее в прокуратуре Крыма.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Крымчане выращивали плантации марихуаны в арендованном доме
В Крыму мужчину подозревают в хранении 21 кг марихуаны
В Симферополе предотвратили сбыт крупной партии наркотиков
 
Новости КрымаКрымнаркотикиМВД по Республике КрымПроисшествияБелогорский район
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Тепло и туман - погода в Крыму в четверг
00:00Какой сегодня праздник: 20 ноября
23:20Признание Крыма и Донбасса российскими: в США представили план по Украине
23:02Попытка удара ВСУ по Воронежу и отставки министров на Украине – главное
22:52"Десант" Пентагона в Киеве: что ждет Минобороны Украины на фоне скандала
22:43Деньгами и золотыми слитками – мать и дочь отдали аферистам 85 миллионов
22:37Крымчанину самолечение травой может обернуться сроком
22:27Лошадь провалилась в склеп времен Золотой Орды в Астраханской области
22:13В Крыму производительность кур-несушек выросла на 6%
22:04Автотуристы выбирают Ялту и Севастополь – что с ценами на размещение
21:51В Кремле заявили о готовности Москвы к переговорам по Украине
21:35Морской транспорт Севастополя возобновил работу
21:28Ялта готовится к Новому году: власти пообещали туристам волшебство
21:13В Симферополе горел магазин на первом этаже жилой пятиэтажки
20:57В Севастополе второй раз за день перекрыли рейд
20:51Россия планирует серийное производство малых АЭС - Путин
20:51Памятникам культурного наследия по всей России ищут хозяев: что в Крыму
20:43Над Крымом сработала ПВО - сбиты 11 беспилотников
20:37Путин поручил создать в России штаб по искусственному интеллекту
20:24Клены, липы и платаны: высадка деревьев началась в Симферополе
Лента новостейМолния