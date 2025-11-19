https://crimea.ria.ru/20251119/krymchaninu-samolechenie-travoy-mozhet-obernutsya-srokom-1151035074.html

Крымчанину самолечение травой может обернуться сроком

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. 39-летний житель одного из сел в Белогорском районе Крыма изготовил почти 800 граммов марихуаны, правоохранителям он пояснил, что это сырье ему необходимо для утоления боли. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Крыма.39-летний селянин был задержан в Симферополе на одной из городских автостоянок. В его машине на переднем пассажирском сидении правоохранители обнаружили сверток, замотанный в черный полимерный пакет."Подозреваемый рассказал, что летом этого года подрабатывал разнорабочим на стройке в Симферополе. Однажды, возвращаясь домой со смены, он обнаружил в лесопосадке в Симферопольском районе плантацию дикорастущей конопли. Вспомнив о прочитанной в интернете статье про обезболивающие свойства марихуаны, решив их применить в лечении своего недуга, мужчина срезал кусты наркотического растения и оставил их на месте для полного высушивания", – рассказали в ведомстве, что позже мужчина собрал "урожай", упаковал его и спрятал.Экспертиза показала, что изъятые растения являются наркотическим средством "марихуана", массой почти 786 граммов.В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Ему может грозить от 3 до 10 лет лишения свободы. Сейчас он находится под подпиской о невыезде, добавили в МВД по региону.54-летний житель Кировского района отправится в колонию за выращивание конопли на арбузном поле, сообщили ранее в прокуратуре Крыма.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчане выращивали плантации марихуаны в арендованном домеВ Крыму мужчину подозревают в хранении 21 кг марихуаныВ Симферополе предотвратили сбыт крупной партии наркотиков

