Рейтинг@Mail.ru
Гражданам Украины в Польше предъявили обвинение в подрыве железной дороги - РИА Новости Крым, 19.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251119/grazhdanam-ukrainy-v-polshe-predyavili-obvinenie-v-podryve-zheleznoy-dorogi-1151038057.html
Гражданам Украины в Польше предъявили обвинение в подрыве железной дороги
Гражданам Украины в Польше предъявили обвинение в подрыве железной дороги - РИА Новости Крым, 19.11.2025
Гражданам Украины в Польше предъявили обвинение в подрыве железной дороги
В Польше органы прокуратуры предъявили обвинение двум гражданам Украины в подрыве железнодорожных путей. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь... РИА Новости Крым, 19.11.2025
2025-11-19T18:54
2025-11-19T18:54
новости
польша
украина
теракт
железная дорога
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110004/26/1100042656_586:972:2413:2000_1920x0_80_0_0_830f85c94b04708d348c14a1cdf39381.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. В Польше органы прокуратуры предъявили обвинение двум гражданам Украины в подрыве железнодорожных путей. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь Нацпрокуратуры страны Пшемыслав Новак.Обвинение касается диверсионных актов террористического характера против Польши якобы "в интересах разведки России", подчеркнул он. По словам Новака, украинцам грозит пожизненный тюремный срок.Кроме того, представитель прокуратуры подтвердил информацию о том, что по данному делу задержаны и другие граждане, которым еще не предъявлены обвинения. Однако в этом случае речь не идет о непосредственных исполнителях взрыва.Накануне польский премьер-министр Дональд Туск заявил, что два украинца совершили подрыв на железнодорожной линии в Польше, когда по рельсам двигался поезд. В воскресенье полицейские Мазовецкого воеводства сообщили о повреждении железнодорожной линии, ведущей в сторону Украины. На месте произошел взрыв. Никто не пострадал.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Подписан закон о пожизненном заключении за склонение детей к диверсиямНа Украину пытались ввезти тысячи почтовых марок с Гитлером и нацистамиФинляндия начала военные учения недалеко от границы с Россией
польша
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110004/26/1100042656_600:966:1979:2000_1920x0_80_0_0_86ef6794a13ea68863036ad29a04f668.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, польша, украина, теракт, железная дорога
Гражданам Украины в Польше предъявили обвинение в подрыве железной дороги

В Польше гражданам Украины предъявили обвинение в теракте на железной дороге

18:54 19.11.2025
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкЖелезная дорога
Железная дорога - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. В Польше органы прокуратуры предъявили обвинение двум гражданам Украины в подрыве железнодорожных путей. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь Нацпрокуратуры страны Пшемыслав Новак.

"В ходе следствия получен доказательный материал, который говорит о том, что исполнителями теракта были двое граждан Украины. На основании этих доказательств прокурор подписал постановление о предъявлении им обвинений", – цитирует сообщение РИА Новости.

Обвинение касается диверсионных актов террористического характера против Польши якобы "в интересах разведки России", подчеркнул он. По словам Новака, украинцам грозит пожизненный тюремный срок.
Кроме того, представитель прокуратуры подтвердил информацию о том, что по данному делу задержаны и другие граждане, которым еще не предъявлены обвинения. Однако в этом случае речь не идет о непосредственных исполнителях взрыва.
Накануне польский премьер-министр Дональд Туск заявил, что два украинца совершили подрыв на железнодорожной линии в Польше, когда по рельсам двигался поезд. В воскресенье полицейские Мазовецкого воеводства сообщили о повреждении железнодорожной линии, ведущей в сторону Украины. На месте произошел взрыв. Никто не пострадал.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Подписан закон о пожизненном заключении за склонение детей к диверсиям
На Украину пытались ввезти тысячи почтовых марок с Гитлером и нацистами
Финляндия начала военные учения недалеко от границы с Россией
 
НовостиПольшаУкраинаТерактЖелезная дорога
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:50В России проиндексируют пенсии
19:39Эрдоган выступил за возобновление переговоров России и Украины в Турции
19:24Мариуполь восстанавливают как Севастополь после Великой Отечественной
19:12ВСУ нанесли удар по Запорожской области – повреждены энергообъекты
19:04Морской транспорт в Севастополе возобновил работу
18:54Гражданам Украины в Польше предъявили обвинение в подрыве железной дороги
18:43Буллинг – болезнь для агрессора и жертвы: психиатр
18:27В Крыму мужчина съел своих собак – возбуждено дело
18:10В Ялте полицейские спасли ребенка с отеком Квинке
17:57В Крыму 17-летнего юношу подозревают в работе на телефонных мошенников
17:42Открытие продаж билетов в Крым перенесено из-за ремонта на путях
17:32У Украины нет будущего: в Крыму оценили победу полуострова над блэкаутом
17:20Крымский мост: обстановка после запуска движения
17:08Какие профессии смогут получить выпускники девятых классов без аттестата
16:52Пошла по "встречке": в Симферополе осудили виновницу смертельного ДТП
16:45Крымский мост открыт для проезда
16:26Воздушную тревогу в Севастополе отменили
16:16Крымский мост закрыт
16:09На Донбассе после атак ВСУ подключают котельные к дизель-генераторам
15:48Повысят ли в России возраст выхода на пенсию
Лента новостейМолния