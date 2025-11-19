Гражданам Украины в Польше предъявили обвинение в подрыве железной дороги

https://crimea.ria.ru/20251119/grazhdanam-ukrainy-v-polshe-predyavili-obvinenie-v-podryve-zheleznoy-dorogi-1151038057.html

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. В Польше органы прокуратуры предъявили обвинение двум гражданам Украины в подрыве железнодорожных путей. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь Нацпрокуратуры страны Пшемыслав Новак.Обвинение касается диверсионных актов террористического характера против Польши якобы "в интересах разведки России", подчеркнул он. По словам Новака, украинцам грозит пожизненный тюремный срок.Кроме того, представитель прокуратуры подтвердил информацию о том, что по данному делу задержаны и другие граждане, которым еще не предъявлены обвинения. Однако в этом случае речь не идет о непосредственных исполнителях взрыва.Накануне польский премьер-министр Дональд Туск заявил, что два украинца совершили подрыв на железнодорожной линии в Польше, когда по рельсам двигался поезд. В воскресенье полицейские Мазовецкого воеводства сообщили о повреждении железнодорожной линии, ведущей в сторону Украины. На месте произошел взрыв. Никто не пострадал.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Подписан закон о пожизненном заключении за склонение детей к диверсиямНа Украину пытались ввезти тысячи почтовых марок с Гитлером и нацистамиФинляндия начала военные учения недалеко от границы с Россией

