Дни Крыма в Сибири – что интересует россиян

19.11.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. Жители Сибири активно интересуются информацией об отдыхе в Крыму на международном форуме "Дикоросы", который в эти дни проходит в Новосибирске. Как рассказала помощник главы Крыма Ольга Курлаева, для многих сибиряков полуостров ассоциируется с воспоминаниями о советском детстве.Накануне глава республики Сергей Аксенов сообщил, что министерство курортов и туризма Крыма с 19 по 21 ноября проведет в Новосибирске Дни Крыма, в рамках которых жители Сибири смогут ознакомиться с преимуществами отдыха и оздоровления на полуострове.Курлаева отмечает, вопросы посетителей показывают, что Крым для многих – "ламповое советское детство". Поэтому люди массово идут к стенду региона, который появился на выставке впервые за 10 лет.По словам помощника главы Крыма, мосты наводят уже сейчас, особенно руководители промышленных предприятий настроены на санаторно-курортное оздоровление своих сотрудников.Ранее стало известно, что четыре крымских проекта, касающихся детского, пешеходного, гастрономического туризма и некоторых других направлений, стали лауреатами ХII Всероссийской туристской премии "Маршрут года-2025". Всего на участие в конкурсе было подано 455 проектов из 59 регионов России и Белоруссии, из них 360 получили право на участие в финале.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Четыре крымских проекта стали лауреатами премии "Маршрут года-2025"Россияне выбирают Крым для отдыха в одиночку – цены на размещениеНа 2 млрд больше: Аксенов рассказал Путину о доходах от туротрасли Крыма

