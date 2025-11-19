Дни Крыма в Сибири – что интересует россиян
Промышленники Сибири заинтересованы в оздоровлении своих сотрудников в Крыму
10:32 19.11.2025 (обновлено: 10:34 19.11.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. Жители Сибири активно интересуются информацией об отдыхе в Крыму на международном форуме "Дикоросы", который в эти дни проходит в Новосибирске. Как рассказала помощник главы Крыма Ольга Курлаева, для многих сибиряков полуостров ассоциируется с воспоминаниями о советском детстве.
Накануне глава республики Сергей Аксенов сообщил, что министерство курортов и туризма Крыма с 19 по 21 ноября проведет в Новосибирске Дни Крыма, в рамках которых жители Сибири смогут ознакомиться с преимуществами отдыха и оздоровления на полуострове.
"Спрос на информацию высокий, как этот сезон на ЮБК. Сибиряки интересуются буквально всем: от цен на ялтинский лук до новой инфраструктуры", – уточнила она в Telegram.
Курлаева отмечает, вопросы посетителей показывают, что Крым для многих – "ламповое советское детство". Поэтому люди массово идут к стенду региона, который появился на выставке впервые за 10 лет.
"Более 5% от общего числа отдыхающих в Крыму – туристы из Сибири. Но это пока шасси пассажирского лайнера не коснулись полосы в аэропорту имени Айвазовского (Симферополь – ред.)", – добавила Курлаева.
По словам помощника главы Крыма, мосты наводят уже сейчас, особенно руководители промышленных предприятий настроены на санаторно-курортное оздоровление своих сотрудников.
Ранее стало известно, что четыре крымских проекта, касающихся детского, пешеходного, гастрономического туризма и некоторых других направлений, стали лауреатами ХII Всероссийской туристской премии "Маршрут года-2025". Всего на участие в конкурсе было подано 455 проектов из 59 регионов России и Белоруссии, из них 360 получили право на участие в финале.
