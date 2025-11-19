Рейтинг@Mail.ru
Деньгами и золотыми слитками – мать и дочь отдали аферистам 85 миллионов - РИА Новости Крым, 19.11.2025
Деньгами и золотыми слитками – мать и дочь отдали аферистам 85 миллионов
Деньгами и золотыми слитками – мать и дочь отдали аферистам 85 миллионов - РИА Новости Крым, 19.11.2025
Деньгами и золотыми слитками – мать и дочь отдали аферистам 85 миллионов
В Нижнем Новгороде 59-летняя мать и ее 32-летняя дочь передали мошенникам почти 85 миллионов рублей деньгами, инвестиционными монетами и золотыми слитками. Об... РИА Новости Крым, 19.11.2025
происшествия
мошенничество
общество
нижний новгород
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. В Нижнем Новгороде 59-летняя мать и ее 32-летняя дочь передали мошенникам почти 85 миллионов рублей деньгами, инвестиционными монетами и золотыми слитками. Об этом сообщает пресс-служба МВД по региону."Женщины рассказали, что на протяжении нескольких дней им звонили неизвестные, представлявшиеся сотрудниками госуслуг, контролирующих и силовых ведомств. Злоумышленники обвинили нижегородок в финансировании недружественной страны и пригрозили обысками по месту жительства. Мошенники убедили их передать все материальные ценности курьерам для декларирования", – обозначили схему обмана в полиции .По указанию аферистов, потерпевшие четыре раза встречались с курьерами в одном из городских скверов, где передали им 300 золотых инвестиционных монет, стоимостью около 24 млн рублей, золото в слитках массой около 2,5 кг, более 24 миллионов рублей и 40 тысяч долларов личных сбережений. Кроме того, жертвы аферистов дважды снимали личные накопления – 600 тысяч и 1,1 млн рублей – и переводили их на неустановленные счета."Общая сумма материального ущерба составила 84 970 000 рублей", – констатировали в полиции.Уголовное дело открыто по статье о мошенничестве. Личности причастных к преступлению устанавливаются.20-летний житель Геленджика ранее отдал мошенникам слиток золота и деньги от продажи автомобиля на 7,7 млн рублей, сообщали в МВД.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Обман в интернете и деньги в пакете: крымчане потеряли еще 27 миллионовЗвонок из мэрии – аферисты придумали новую схему обманаАферист под женским именем обманывал крымчан
происшествия, мошенничество, общество, нижний новгород, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
Деньгами и золотыми слитками – мать и дочь отдали аферистам 85 миллионов

Мать и дочь отдали аферистам 85 миллионов в Нижнем Новгороде

22:43 19.11.2025
 
© РИА Новости . Илья Наймушин / Перейти в фотобанкЗолотые слитки
© РИА Новости . Илья Наймушин
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. В Нижнем Новгороде 59-летняя мать и ее 32-летняя дочь передали мошенникам почти 85 миллионов рублей деньгами, инвестиционными монетами и золотыми слитками. Об этом сообщает пресс-служба МВД по региону.
"Женщины рассказали, что на протяжении нескольких дней им звонили неизвестные, представлявшиеся сотрудниками госуслуг, контролирующих и силовых ведомств. Злоумышленники обвинили нижегородок в финансировании недружественной страны и пригрозили обысками по месту жительства. Мошенники убедили их передать все материальные ценности курьерам для декларирования", – обозначили схему обмана в полиции .
По указанию аферистов, потерпевшие четыре раза встречались с курьерами в одном из городских скверов, где передали им 300 золотых инвестиционных монет, стоимостью около 24 млн рублей, золото в слитках массой около 2,5 кг, более 24 миллионов рублей и 40 тысяч долларов личных сбережений. Кроме того, жертвы аферистов дважды снимали личные накопления – 600 тысяч и 1,1 млн рублей – и переводили их на неустановленные счета.
"Общая сумма материального ущерба составила 84 970 000 рублей", – констатировали в полиции.
Уголовное дело открыто по статье о мошенничестве. Личности причастных к преступлению устанавливаются.
20-летний житель Геленджика ранее отдал мошенникам слиток золота и деньги от продажи автомобиля на 7,7 млн рублей, сообщали в МВД.
ПроисшествияМошенничествоОбществоНижний НовгородМВД РФ (Министерство внутренних дел Российской Федерации)
 
