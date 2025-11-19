https://crimea.ria.ru/20251119/chast-simferopolya-obestochena-1151023420.html
Часть Симферополя обесточена
Жители больше 25 улиц и переулков Симферополя остались без электроснабжения в среду. Об этом сообщает пресс-служба "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 19.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. Жители больше 25 улиц и переулков Симферополя остались без электроснабжения в среду. Об этом сообщает пресс-служба "Крымэнерго".Отмечается, что авария на сетях оставила без света абонентов по на проспекте Победы, а также по улицам Бородина, Буденного, Виноградная, Грибоедова, Дачная, Зуйская, Карьерная, Киевская, Кечкеметская, Левкина, Луговая, Малореченская, Острякова, Партизанская, Пригородная, Рубцова, Селиванова, Скалистая, Смирнова, Федотова. Нет электричества и на переулках Ветеринарный, Зуйский, Ливенский, Песчаный, а также в проезде Скалистый и прилегающих к ним улицах и переулках. Обесточены абоненты СОТ "Дружба", СПК "Дружба".Ранее "Вода Крыма" предупредила об отключении водоснабжения в среду в Симферополе, Заозерном под Евпаторией, Феодосии и Керчи. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
12:13 19.11.2025 (обновлено: 12:15 19.11.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. Жители больше 25 улиц и переулков Симферополя остались без электроснабжения в среду. Об этом сообщает пресс-служба "Крымэнерго".
Отмечается, что авария на сетях оставила без света абонентов по на проспекте Победы, а также по улицам Бородина, Буденного, Виноградная, Грибоедова, Дачная, Зуйская, Карьерная, Киевская, Кечкеметская, Левкина, Луговая, Малореченская, Острякова, Партизанская, Пригородная, Рубцова, Селиванова, Скалистая, Смирнова, Федотова.
Нет электричества и на переулках Ветеринарный, Зуйский, Ливенский, Песчаный, а также в проезде Скалистый и прилегающих к ним улицах и переулках. Обесточены абоненты СОТ "Дружба", СПК "Дружба".
"Планируемое время восстановления электроснабжения - три часа", - говорится в сообщении.
Ранее "Вода Крыма" предупредила об отключении водоснабжения
в среду в Симферополе, Заозерном под Евпаторией, Феодосии и Керчи.
