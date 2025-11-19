https://crimea.ria.ru/20251119/bulling--bolezn-dlya-agressora-i-zhertvy-psikhiatr-1151029858.html

Буллинг – болезнь для агрессора и жертвы: психиатр

Буллинг – болезнь для агрессора и жертвы: психиатр

2025-11-19T18:43

2025-11-19T18:43

2025-11-19T18:44

психиатрия

дарья шурыгина

общество

семья

школа

буллинг

дети

мнения

минздрав крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. Проблема буллинга в школах и дворах упирается в отсутствие у детей командного духа. Об этом на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым рассказала главный внештатный детский психиатр министерства здравоохранения Республики Крым Дарья Шурыгина.По ее словам, буллинг был во все времена, "всегда и везде", но хорошее противодействие ему – коллективизм."Образовательные учреждения должны обладать навыками командного духа, командной сплоченности, которые, к сожалению, в школах сейчас находятся на недостаточном уровне. Обратимся к опыту, раньше были такие микроколлективы как "октябрятская звездочка", "пионерское звено", где дети учились дружить в микроколлективах, добивались цели – первого места в сборе макулатуры или первенства по успеваемости. Свой опыт дружбы они потом переносили на большие группы сверстников", – сказала психиатр.Шурыгина считает, что взрослым важно не искать однозначно виноватых в любой истории буллинга, потому что признаки психологического неблагополучия есть и у тех, кто буллит, и у тех, кого буллят.Она уверенна, что буллящих необходимо не наказывать, а искать причины их поведения и перевоспитывать, иначе после наказания такой агрессивный ребенок сначала притихнет, а потом вдвойне примется за старое."Надо ребенка научить другому паттерну поведения, которому, к сожалению, до этого момента не был научен. А более слабого ребенка - учить психологическому отпору, механизмам защиты, заняться его личной самооценкой и успешностью, потому что, если ребенок в коллективе демонстрирует успешность, он гораздо реже или практически никогда не становится мишенью для буллинга", – сказала психиатр.В свою очередь старший инспектор по делам несовершеннолетних МВД по Республике Крым майор полиции Елена Горгадзе подчеркнула, что ответственность за буллинг могут понести не только дети, но и их родители."Сначала это разъяснительная беседа. Если не помогает, то будет постановка на профилактический учет в ПДН и постановка ребенка на внутришкольный учет, а родителя - на учет подразделения по делам несовершеннолетних. Кроме этого, если же после этого тоже нет никаких положительных результатов, родители будут привлечены к административной ответственности за недолжное исполнение своих обязанностей по воспитанию ребенка", – подытожила спикер.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму за год пропали более 300 детейКрик о помощи: в Крыму оценили роль закона о борьбе с травлей в школахГаджеты и детский суицид: психиатр предупредила о новых тенденциях

