25 беспилотников сбили над Черным и Азовским морями - РИА Новости Крым, 19.11.2025
25 беспилотников сбили над Черным и Азовским морями
25 беспилотников сбили над Черным и Азовским морями - РИА Новости Крым, 19.11.2025
25 беспилотников сбили над Черным и Азовским морями
Новую попытку атаки на Россию отразили в ночь на среду силы ПВО. Всего над Черным и Азовским морями, а также четырьмя областями, сбили 65 беспилотников ВСУ. Об... РИА Новости Крым, 19.11.2025
2025-11-19T07:16
2025-11-19T07:26
безопасность республики крым и севастополя
безопасность
пво
азовское море
черное море
краснодарский край
кубань
воронежская область
белгородская область
брянская область
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. Новую попытку атаки на Россию отразили в ночь на среду силы ПВО. Всего над Черным и Азовским морями, а также четырьмя областями, сбили 65 беспилотников ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны.Кроме того, над Краснодарским краем и Воронежской областью сбили по 14 дронов, над Белгородской – 11 и над Брянской – один БПЛА, уточнили в оборонном ведомстве.Накануне силы противовоздушной обороны за ночь сбили 31 вражеский беспилотник над восемью регионами страны.
25 беспилотников сбили над Черным и Азовским морями

Над Черным и Азовским морями уничтожили 25 беспилотников - Минобороны

07:16 19.11.2025 (обновлено: 07:26 19.11.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. Новую попытку атаки на Россию отразили в ночь на среду силы ПВО. Всего над Черным и Азовским морями, а также четырьмя областями, сбили 65 беспилотников ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны.
"В течение прошедшей ночи в период с 23.00 18 ноября до 7.00 19 ноября дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 16 БПЛА над акваторией Черного моря и девять – над акваторией Азовского моря", - говорится в сообщении.
Кроме того, над Краснодарским краем и Воронежской областью сбили по 14 дронов, над Белгородской – 11 и над Брянской – один БПЛА, уточнили в оборонном ведомстве.
Накануне силы противовоздушной обороны за ночь сбили 31 вражеский беспилотник над восемью регионами страны.
