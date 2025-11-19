https://crimea.ria.ru/20251119/25-bespilotnikov-sbili-nad-chernym-i-azovskim-moryami-1151017963.html

25 беспилотников сбили над Черным и Азовским морями

Новую попытку атаки на Россию отразили в ночь на среду силы ПВО. Всего над Черным и Азовским морями, а также четырьмя областями, сбили 65 беспилотников ВСУ.

2025-11-19T07:16

2025-11-19T07:16

2025-11-19T07:26

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. Новую попытку атаки на Россию отразили в ночь на среду силы ПВО. Всего над Черным и Азовским морями, а также четырьмя областями, сбили 65 беспилотников ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны.Кроме того, над Краснодарским краем и Воронежской областью сбили по 14 дронов, над Белгородской – 11 и над Брянской – один БПЛА, уточнили в оборонном ведомстве.Накануне силы противовоздушной обороны за ночь сбили 31 вражеский беспилотник над восемью регионами страны.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Последнее мирное лето: что стоит за словами Писториуса о войне РФ и НАТОВ ДНР ввели режим ЧС регионального характера из-за повреждения ТЭСБеспилотники атаковали предприятие и электроподстанцию под Тамбовом

