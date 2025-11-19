https://crimea.ria.ru/20251119/19-domov-povrezhdeno-na-kubani-posle-nochnogo-naleta-bespilotnikov-vsu-1151027340.html
19 домов повреждено на Кубани после ночного налета беспилотников ВСУ
19 домов повреждено на Кубани после ночного налета беспилотников ВСУ - РИА Новости Крым, 19.11.2025
19 домов повреждено на Кубани после ночного налета беспилотников ВСУ
17 жилых домов и два магазина повреждены в поселке Ильский Краснодарского края в результате ночной атаки беспилотников ВСУ. Об этом сообщает оперштаб Кубани. РИА Новости Крым, 19.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя - РИА Новости Крым. 17 жилых домов и два магазина повреждены в поселке Ильский Краснодарского края в результате ночной атаки беспилотников ВСУ. Об этом сообщает оперштаб Кубани.Обломками БПЛА повредило крыши, выбило стекла, посекло двери, фасады, потолки и стены. Кроме того, повреждены навесы, сараи и другие постройки на частных территориях. Жильцам пострадавших домов власти обещают оказать поддержку.По информации Минобороны РФ, над Краснодарским краем минувшей ночью сбили 14 украинских беспилотников. Всего над Черным и Азовским морями, а также четырьмя областями, уничтожили 65 дронов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
