Рейтинг@Mail.ru
15-летний водитель мопеда протаранил авто в Евпатории - РИА Новости Крым, 19.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251119/15-letniy-voditel-mopeda-protaranil-avto-v-evpatorii-1151021876.html
15-летний водитель мопеда протаранил авто в Евпатории
15-летний водитель мопеда протаранил авто в Евпатории - РИА Новости Крым, 19.11.2025
15-летний водитель мопеда протаранил авто в Евпатории
15-летний подросток за рулем мопеда попал в ДТП в Евпатории. Об этом сообщили в МВД по Крыму. РИА Новости Крым, 19.11.2025
2025-11-19T10:52
2025-11-19T10:54
крым
евпатория
дтп
дтп в крыму и севастополе
ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
происшествия
дети
мвд по республике крым
прокуратура республики крым
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/13/1151021584_0:49:790:493_1920x0_80_0_0_29a1b397ff11a5578cc33b55092c3eaa.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. 15-летний подросток за рулем мопеда попал в ДТП в Евпатории. Об этом сообщили в МВД по Крыму.По данным правоохранителей, авария произошла накануне вечером на перекрестке улиц Тореза и Коробкова.В результате 15-летний подросток доставлен в больницу с различными травмами.Проверка всех обстоятельств случившегося поставлена на контроль прокуратуры Крыма.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Смертельное ДТП с Porsche и мотоциклом в Крыму - дело передано в судЗа нарушителем с ветерком: в Крыму работают полицейские на мотоциклахВ Севастополе подросток на мотоцикле потерял управление и влетел в бордюр
крым
евпатория
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/13/1151021584_35:0:756:541_1920x0_80_0_0_a4e9cf762d476e025407ab7a24a8c2dc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, евпатория, дтп, дтп в крыму и севастополе, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, происшествия, дети, мвд по республике крым, прокуратура республики крым, новости крыма
15-летний водитель мопеда протаранил авто в Евпатории

В Евпатории в столкновении с иномаркой пострадал 15-летний водитель мопеда

10:52 19.11.2025 (обновлено: 10:54 19.11.2025)
 
© МВД КрымаВ Евпатории в ДТП пострадал несовершеннолетний
В Евпатории в ДТП пострадал несовершеннолетний
© МВД Крыма
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. 15-летний подросток за рулем мопеда попал в ДТП в Евпатории. Об этом сообщили в МВД по Крыму.
По данным правоохранителей, авария произошла накануне вечером на перекрестке улиц Тореза и Коробкова.
"Несовершеннолетний, не имея права управления транспортными средствами, двигаясь по второстепенной дороге на мопеде "Хонда Дио", на нерегулируемом перекрестке, не уступил дорогу и столкнулся с автомобилем "Шкода" под управлением водителя, 2003 года рождения", - сказано в сообщении.
В результате 15-летний подросток доставлен в больницу с различными травмами.
Проверка всех обстоятельств случившегося поставлена на контроль прокуратуры Крыма.

"В настоящее время проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия", - уточнили в надзорном ведомстве.

Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Смертельное ДТП с Porsche и мотоциклом в Крыму - дело передано в суд
За нарушителем с ветерком: в Крыму работают полицейские на мотоциклах
В Севастополе подросток на мотоцикле потерял управление и влетел в бордюр
 
КрымЕвпаторияДТПДТП в Крыму и СевастополеСитуация на дорогах Крыма и хроника ДТППроисшествиядетиМВД по Республике КрымПрокуратура Республики КрымНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:30Новости СВО: армия России продолжает зачистку ВСУ в Донбассе
13:07Жуткое ДТП с тремя погибшими: три машины сгорели в Краснодаре
12:55ВТБ профинансирует проекты компаний в новых регионах на 78 млрд рублей
12:50Уиткофф отложил встречу с Зеленским в Турции
12:47Сбил пешехода и скрылся – в Крыму задержали 20-летнего водителя
12:38В Крыму перевыполнен план по севу озимых под урожай 2026 года
12:34В Черном море уничтожено два безэкипажных катера ВСУ
12:27В ЕС заявляют о крахе созданного Западом проекта "Антироссия" на Украине
12:21Массированный удар по Украине сегодня: что уничтожено "Кинжалами"
12:13Часть Симферополя обесточена
11:52Киевскому режиму осталась пара месяцев – экс-советник Пентагона
11:36В Донецке запитали все подстанции после беспрецедентной атаки ВСУ
11:28Взрывы в Джанкойском районе Крыма – работают саперы
11:15Зеленский и Умеров фигурируют в документах НАБУ по делу Миндича
10:5215-летний водитель мопеда протаранил авто в Евпатории
10:48Члена незаконного нацбата приговорили к 9 годам колонии - УФСБ по Крыму
10:32Дни Крыма в Сибири – что интересует россиян
10:13В Керчи планируют реконструировать морской терминал "Камыш-Бурун"
09:54В Севастополе непогода остановила паромное сообщение
09:42Россиянин вербовал жителей Кубани для совершения терактов 0:24
Лента новостейМолния