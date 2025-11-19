https://crimea.ria.ru/20251119/15-letniy-voditel-mopeda-protaranil-avto-v-evpatorii-1151021876.html
15-летний водитель мопеда протаранил авто в Евпатории
15-летний водитель мопеда протаранил авто в Евпатории - РИА Новости Крым, 19.11.2025
15-летний водитель мопеда протаранил авто в Евпатории
15-летний подросток за рулем мопеда попал в ДТП в Евпатории. Об этом сообщили в МВД по Крыму. РИА Новости Крым, 19.11.2025
2025-11-19T10:52
2025-11-19T10:52
2025-11-19T10:54
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. 15-летний подросток за рулем мопеда попал в ДТП в Евпатории. Об этом сообщили в МВД по Крыму.По данным правоохранителей, авария произошла накануне вечером на перекрестке улиц Тореза и Коробкова.В результате 15-летний подросток доставлен в больницу с различными травмами.Проверка всех обстоятельств случившегося поставлена на контроль прокуратуры Крыма.
15-летний водитель мопеда протаранил авто в Евпатории
В Евпатории в столкновении с иномаркой пострадал 15-летний водитель мопеда
10:52 19.11.2025 (обновлено: 10:54 19.11.2025)