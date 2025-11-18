Рейтинг@Mail.ru
Жестокое убийство ребенка в Балашихе: возбуждено два уголовных дела - РИА Новости Крым, 18.11.2025
Жестокое убийство ребенка в Балашихе: возбуждено два уголовных дела
Жестокое убийство ребенка в Балашихе: возбуждено два уголовных дела - РИА Новости Крым, 18.11.2025
Жестокое убийство ребенка в Балашихе: возбуждено два уголовных дела
Жительнице Московской области предъявлено обвинение в жестком убийстве собственного шестилетнего сына. Кроме того, должностные лица окружного управления... РИА Новости Крым, 18.11.2025
2025-11-18T11:03
2025-11-18T10:54
московская область
подмосковье
происшествия
убийство
ск рф (следственный комитет российской федерации)
уголовный кодекс
халатность
новости
балашиха
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. Жительнице Московской области предъявлено обвинение в жестком убийстве собственного шестилетнего сына. Кроме того, должностные лица окружного управления соцразвития обвинили в халатности, которая привела к трагедии. Об этом сообщили в Следкоме Подмосковья.В Гольяновском пруду на востоке Москвы 16 ноября нашли рюкзак с фрагментом тела ребенка. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Позднее в одной из квартир в подмосковной Балашихе нашли тело 6-летнего мальчика. Мать ребенка признала вину, однако мотивы убийства пояснить не смогла.Кроме того, еще одно уголовное дело возбуждено после проверки по факту халатности, допущенной должностными лицами окружного управления соцразвития, повлекшей смерть ребенка.Следствием устанавливаются все обстоятельства произошедшего, причины и условия, способствовавшие совершению особо тяжкого преступления.
московская область
подмосковье
балашиха
Жестокое убийство ребенка в Балашихе: возбуждено два уголовных дела

11:03 18.11.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. Жительнице Московской области предъявлено обвинение в жестком убийстве собственного шестилетнего сына. Кроме того, должностные лица окружного управления соцразвития обвинили в халатности, которая привела к трагедии. Об этом сообщили в Следкоме Подмосковья.
В Гольяновском пруду на востоке Москвы 16 ноября нашли рюкзак с фрагментом тела ребенка. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Позднее в одной из квартир в подмосковной Балашихе нашли тело 6-летнего мальчика. Мать ребенка признала вину, однако мотивы убийства пояснить не смогла.
"На допросе в качестве обвиняемой женщина подтвердила свои признательные показания, детально рассказав о произошедшем. Сегодня следствие ходатайствует перед судом о ее аресте", - говорится в сообщении СК в Telegram.
Кроме того, еще одно уголовное дело возбуждено после проверки по факту халатности, допущенной должностными лицами окружного управления соцразвития, повлекшей смерть ребенка.
"По данным следствия, должностными лицами не были приняты меры ограничения и последующего лишения обвиняемой родительских прав на ребенка в связи с наличием у нее заболевания, нахождением на учете у специализированного врача, а также выявленных фактов противоправных действий в отношении ребенка", уточнили в СК.
Следствием устанавливаются все обстоятельства произошедшего, причины и условия, способствовавшие совершению особо тяжкого преступления.
