https://crimea.ria.ru/20251118/zhestokoe-ubiystvo-rebenka-v-balashikhe-vozbuzhdeno-dva-ugolovnykh-dela-1150992958.html

Жестокое убийство ребенка в Балашихе: возбуждено два уголовных дела

Жестокое убийство ребенка в Балашихе: возбуждено два уголовных дела - РИА Новости Крым, 18.11.2025

Жестокое убийство ребенка в Балашихе: возбуждено два уголовных дела

Жительнице Московской области предъявлено обвинение в жестком убийстве собственного шестилетнего сына. Кроме того, должностные лица окружного управления... РИА Новости Крым, 18.11.2025

2025-11-18T11:03

2025-11-18T11:03

2025-11-18T10:54

московская область

подмосковье

происшествия

убийство

ск рф (следственный комитет российской федерации)

уголовный кодекс

халатность

новости

балашиха

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/15/1122725024_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_0a46c2f084787dc330a765cd81f1b078.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. Жительнице Московской области предъявлено обвинение в жестком убийстве собственного шестилетнего сына. Кроме того, должностные лица окружного управления соцразвития обвинили в халатности, которая привела к трагедии. Об этом сообщили в Следкоме Подмосковья.В Гольяновском пруду на востоке Москвы 16 ноября нашли рюкзак с фрагментом тела ребенка. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Позднее в одной из квартир в подмосковной Балашихе нашли тело 6-летнего мальчика. Мать ребенка признала вину, однако мотивы убийства пояснить не смогла.Кроме того, еще одно уголовное дело возбуждено после проверки по факту халатности, допущенной должностными лицами окружного управления соцразвития, повлекшей смерть ребенка.Следствием устанавливаются все обстоятельства произошедшего, причины и условия, способствовавшие совершению особо тяжкого преступления.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

московская область

подмосковье

балашиха

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область, подмосковье, происшествия, убийство, ск рф (следственный комитет российской федерации), уголовный кодекс, халатность, новости, балашиха