https://crimea.ria.ru/20251118/zangezurskiy-koridor-chto-on-dast-ssha-i-tak-li-nuzhen-regionu--mnenie-1150967607.html

Зангезурский коридор: что он даст США и так ли нужен региону – мнение

Зангезурский коридор: что он даст США и так ли нужен региону – мнение - РИА Новости Крым, 18.11.2025

Зангезурский коридор: что он даст США и так ли нужен региону – мнение

Запуск Зангезурского коридора с экономической точки зрения можно назвать хорошим делом, однако с политической все гораздо сложнее. Об этом в эфире радио... РИА Новости Крым, 18.11.2025

2025-11-18T08:13

2025-11-18T08:13

2025-11-18T07:26

радио "спутник в крыму"

мнения

николай межевич

азербайджан

армения

турция

иран

сша

дональд трамп

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111768/05/1117680511_0:314:3082:2048_1920x0_80_0_0_b6db0a1427bb006d505f8aa34c0d2455.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. Запуск Зангезурского коридора с экономической точки зрения можно назвать хорошим делом, однако с политической все гораздо сложнее. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил президент Ассоциации прибалтийских исследований, профессор Санкт-Петербургского государственного университета Николай Межевич.Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что строительство Зангезурского коридора, известного как "Маршрут Трампа ради международного мира и процветания", почти завершено. Об этом он заявил на VII Консультативной встрече глав государств Центральной Азии в Ташкенте, отметив, что железная дорога пропускной способностью 15 миллионов тонн грузов в год станет ключевым звеном Среднего коридора (Транскаспийский международный транспортный маршрут через Китай, Казахстан, Азербайджан и Грузию в Турцию и Европу). Одна из целей Зангезурского коридора – обеспечение транспортного сообщения с эксклавом Азербайджана – Нахичеванской Автономной Республикой, отделенной от него Арменией.Межевич напомнил, что это коридор существовал задолго до того, как Трамп мог что-то предпринимать "ради мира и процветания".Однако в конце 1980-х началось обострение азербайджано-армянских отношений и известные события, приведшие в итоге к распаду СССР, и прекращением существования Советского Союза связи между двумя частями бывшей советской республики Азербайджан прервались – сообщение на этом участке прекратилось, напомнил политолог.В этой связи можно сказать, что с экономической точки зрения осуществляемое, по сути, восстановление Зангезурского коридора как гуманитарного пути – это хорошее дело, но с политической все не так просто, считает Межевич.По мнению политолога, коридору "Один пояс – один путь", точнее, совокупности экономических и политических проектов под таким названием, существование Зангезурского коридора не создаст проблем, хотя у него их немалое количество."Проблемы связаны прежде всего с Европой, которая пытается ограничить покупки китайских товаров своими гражданами. Потому что они уже весьма качественные, но при этом достаточно дешевые. Здесь, в Зангезурском коридоре, на стыке Ирана, Турции, Армении и Азербайджана, то там если и были, то очень небольшие пробные перевозки. То есть для Китая это небольшая проблема, альтернатив здесь нет", – считает политолог.Так называемый Зангезурский коридор – маршрут, проходящий через Сюникскую область Армении через территории, которые в Азербайджане называют Зангезуром. Это историко-географическая область Восточной Армении на склонах Зангезурского хребта. В Советском Союзе в пределах Зангезура располагались Горисский, Кафанский, Мегринский и Сисианский районы Армянской ССР (в составе Сюникской области Армении), а также Лачинский, Кубатлинский и Зангеланский районы Азербайджанской ССР (ныне Восточно-Зангезурский экономический район Азербайджана).Ранее российский журналист и телеведущий, член Общественной палаты России Армен Гаспарян высказал мнение о том, к чему приведет подписание меморандума о взаимопонимании между Ереваном и Баку.В августе МИД Армении и АМИД Азербайджана опубликовали текст парафированного Вашингтоне соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между двумя странами. Кроме того, Армения согласилась сотрудничать с США и третьими сторонами для создания "Маршрута Трампа ради международного мира и процветания".При этом ранее в Армении предложили свой проект развития транспортных коммуникаций, выступив против азербайджанского проекта, который, по мнению Еревана, может стать угрозой территориальной целостности страны из-за того, что Баку и Анкара установят полный контроль над Зангезурским коридором с его открытием.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин назвал ситуацию в отношениях РФ и Азербайджана "кризисом эмоций"Россия и Китай приняли совместное заявление о глобальной стабильностиИзоляция РФ и "море НАТО" на Балтике: зачем Швеция подстрекает Европу

азербайджан

армения

турция

иран

сша

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мнения, николай межевич, азербайджан, армения, турция, иран, сша, дональд трамп