Зангезурский коридор: что он даст США и так ли нужен региону – мнение - РИА Новости Крым, 18.11.2025
Зангезурский коридор: что он даст США и так ли нужен региону – мнение
Зангезурский коридор: что он даст США и так ли нужен региону – мнение
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. Запуск Зангезурского коридора с экономической точки зрения можно назвать хорошим делом, однако с политической все гораздо сложнее. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил президент Ассоциации прибалтийских исследований, профессор Санкт-Петербургского государственного университета Николай Межевич.Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что строительство Зангезурского коридора, известного как "Маршрут Трампа ради международного мира и процветания", почти завершено. Об этом он заявил на VII Консультативной встрече глав государств Центральной Азии в Ташкенте, отметив, что железная дорога пропускной способностью 15 миллионов тонн грузов в год станет ключевым звеном Среднего коридора (Транскаспийский международный транспортный маршрут через Китай, Казахстан, Азербайджан и Грузию в Турцию и Европу). Одна из целей Зангезурского коридора – обеспечение транспортного сообщения с эксклавом Азербайджана – Нахичеванской Автономной Республикой, отделенной от него Арменией.Межевич напомнил, что это коридор существовал задолго до того, как Трамп мог что-то предпринимать "ради мира и процветания".Однако в конце 1980-х началось обострение азербайджано-армянских отношений и известные события, приведшие в итоге к распаду СССР, и прекращением существования Советского Союза связи между двумя частями бывшей советской республики Азербайджан прервались – сообщение на этом участке прекратилось, напомнил политолог.В этой связи можно сказать, что с экономической точки зрения осуществляемое, по сути, восстановление Зангезурского коридора как гуманитарного пути – это хорошее дело, но с политической все не так просто, считает Межевич.По мнению политолога, коридору "Один пояс – один путь", точнее, совокупности экономических и политических проектов под таким названием, существование Зангезурского коридора не создаст проблем, хотя у него их немалое количество."Проблемы связаны прежде всего с Европой, которая пытается ограничить покупки китайских товаров своими гражданами. Потому что они уже весьма качественные, но при этом достаточно дешевые. Здесь, в Зангезурском коридоре, на стыке Ирана, Турции, Армении и Азербайджана, то там если и были, то очень небольшие пробные перевозки. То есть для Китая это небольшая проблема, альтернатив здесь нет", – считает политолог.Так называемый Зангезурский коридор – маршрут, проходящий через Сюникскую область Армении через территории, которые в Азербайджане называют Зангезуром. Это историко-географическая область Восточной Армении на склонах Зангезурского хребта. В Советском Союзе в пределах Зангезура располагались Горисский, Кафанский, Мегринский и Сисианский районы Армянской ССР (в составе Сюникской области Армении), а также Лачинский, Кубатлинский и Зангеланский районы Азербайджанской ССР (ныне Восточно-Зангезурский экономический район Азербайджана).Ранее российский журналист и телеведущий, член Общественной палаты России Армен Гаспарян высказал мнение о том, к чему приведет подписание меморандума о взаимопонимании между Ереваном и Баку.В августе МИД Армении и АМИД Азербайджана опубликовали текст парафированного Вашингтоне соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между двумя странами. Кроме того, Армения согласилась сотрудничать с США и третьими сторонами для создания "Маршрута Трампа ради международного мира и процветания".При этом ранее в Армении предложили свой проект развития транспортных коммуникаций, выступив против азербайджанского проекта, который, по мнению Еревана, может стать угрозой территориальной целостности страны из-за того, что Баку и Анкара установят полный контроль над Зангезурским коридором с его открытием.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин назвал ситуацию в отношениях РФ и Азербайджана "кризисом эмоций"Россия и Китай приняли совместное заявление о глобальной стабильностиИзоляция РФ и "море НАТО" на Балтике: зачем Швеция подстрекает Европу
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. Запуск Зангезурского коридора с экономической точки зрения можно назвать хорошим делом, однако с политической все гораздо сложнее. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил президент Ассоциации прибалтийских исследований, профессор Санкт-Петербургского государственного университета Николай Межевич.
Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что строительство Зангезурского коридора, известного как "Маршрут Трампа ради международного мира и процветания", почти завершено. Об этом он заявил на VII Консультативной встрече глав государств Центральной Азии в Ташкенте, отметив, что железная дорога пропускной способностью 15 миллионов тонн грузов в год станет ключевым звеном Среднего коридора (Транскаспийский международный транспортный маршрут через Китай, Казахстан, Азербайджан и Грузию в Турцию и Европу). Одна из целей Зангезурского коридора – обеспечение транспортного сообщения с эксклавом Азербайджана – Нахичеванской Автономной Республикой, отделенной от него Арменией.
Межевич напомнил, что это коридор существовал задолго до того, как Трамп мог что-то предпринимать "ради мира и процветания".

"В Советском Союзе этот маршрут уже был. Там очень длинная железная дорога, которая проходила на тот момент через советский Азербайджан и советскую Армению. Все это воспринималось абсолютно нормально, как и дороги через Латвию до РСФСР, и из РСФСР в советскую Белоруссию. Для большого государства в этом не было ничего необычного", – сказал эксперт.

Однако в конце 1980-х началось обострение азербайджано-армянских отношений и известные события, приведшие в итоге к распаду СССР, и прекращением существования Советского Союза связи между двумя частями бывшей советской республики Азербайджан прервались – сообщение на этом участке прекратилось, напомнил политолог.
В этой связи можно сказать, что с экономической точки зрения осуществляемое, по сути, восстановление Зангезурского коридора как гуманитарного пути – это хорошее дело, но с политической все не так просто, считает Межевич.

"С политической точки зрения все сложнее, поскольку это обеспечивает прямую сухопутную связь между Турцией и Азербайджаном, при этом прерывается такая связь между Арменией и Ираном. Но если исходить из логики, скажем так, выхода из регионального кризиса и необходимости выстраивания отношений между игроками (Азербайджаном и Арменией – ред.), то почему нет – вопрос наполнения", – сказал эксперт.

По мнению политолога, коридору "Один пояс – один путь", точнее, совокупности экономических и политических проектов под таким названием, существование Зангезурского коридора не создаст проблем, хотя у него их немалое количество.
"Проблемы связаны прежде всего с Европой, которая пытается ограничить покупки китайских товаров своими гражданами. Потому что они уже весьма качественные, но при этом достаточно дешевые. Здесь, в Зангезурском коридоре, на стыке Ирана, Турции, Армении и Азербайджана, то там если и были, то очень небольшие пробные перевозки. То есть для Китая это небольшая проблема, альтернатив здесь нет", – считает политолог.
Что же касается Соединенных Штатов, то для них это небольшое достижение, выразил мнение Межевич. "Это монетка в общую звенящую копилку для Нобелевской премии", – добавил он.
Так называемый Зангезурский коридор – маршрут, проходящий через Сюникскую область Армении через территории, которые в Азербайджане называют Зангезуром. Это историко-географическая область Восточной Армении на склонах Зангезурского хребта. В Советском Союзе в пределах Зангезура располагались Горисский, Кафанский, Мегринский и Сисианский районы Армянской ССР (в составе Сюникской области Армении), а также Лачинский, Кубатлинский и Зангеланский районы Азербайджанской ССР (ныне Восточно-Зангезурский экономический район Азербайджана).
Ранее российский журналист и телеведущий, член Общественной палаты России Армен Гаспарян высказал мнение о том, к чему приведет подписание меморандума о взаимопонимании между Ереваном и Баку.
В августе МИД Армении и АМИД Азербайджана опубликовали текст парафированного Вашингтоне соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между двумя странами. Кроме того, Армения согласилась сотрудничать с США и третьими сторонами для создания "Маршрута Трампа ради международного мира и процветания".
При этом ранее в Армении предложили свой проект развития транспортных коммуникаций, выступив против азербайджанского проекта, который, по мнению Еревана, может стать угрозой территориальной целостности страны из-за того, что Баку и Анкара установят полный контроль над Зангезурским коридором с его открытием.
