Выше +20 и штормовой ветер: погода в Крыму во вторник - РИА Новости Крым, 18.11.2025
Выше +20 и штормовой ветер: погода в Крыму во вторник
Выше +20 и штормовой ветер: погода в Крыму во вторник - РИА Новости Крым, 18.11.2025
Выше +20 и штормовой ветер: погода в Крыму во вторник
Во вторник на погоду Крыма будет влиять малоподвижный атмосферный фронт с запада. Будет тепло, местами пройдут небольшие дожди. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 18.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. Во вторник на погоду Крыма будет влиять малоподвижный атмосферный фронт с запада. Будет тепло, местами пройдут небольшие дожди. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами небольшой дождь. Ветер юго-западный 8-13 м/с, местами до 20 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13, днем +17...+19 градусов.В Севастополе переменная облачность. Без осадков, вечером небольшой дождь. Ветер южный 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +13...+15 градусов, днем +17...+19.По Крыму и Севастополю объявлено экстренное предупреждение.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Выше +20 и штормовой ветер: погода в Крыму во вторник

В Крыму во вторник до +21 градуса и штормовой ветер

00:01 18.11.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. Во вторник на погоду Крыма будет влиять малоподвижный атмосферный фронт с запада. Будет тепло, местами пройдут небольшие дожди. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Ветер юго-западный 8-13 м/с, в отдельных районах ожидается усиление до 17-22 м/с. Температура воздуха ночью +9…+14 градусов днем +16…+21, в горах +11…+15 градусов", – сказано в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами небольшой дождь. Ветер юго-западный 8-13 м/с, местами до 20 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13, днем +17...+19 градусов.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков, вечером небольшой дождь. Ветер южный 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +13...+15 градусов, днем +17...+19.
По Крыму и Севастополю объявлено экстренное предупреждение.
