Выше +20 и штормовой ветер: погода в Крыму во вторник

Выше +20 и штормовой ветер: погода в Крыму во вторник

Во вторник на погоду Крыма будет влиять малоподвижный атмосферный фронт с запада. Будет тепло, местами пройдут небольшие дожди. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 18.11.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. Во вторник на погоду Крыма будет влиять малоподвижный атмосферный фронт с запада. Будет тепло, местами пройдут небольшие дожди. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами небольшой дождь. Ветер юго-западный 8-13 м/с, местами до 20 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13, днем +17...+19 градусов.В Севастополе переменная облачность. Без осадков, вечером небольшой дождь. Ветер южный 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +13...+15 градусов, днем +17...+19.По Крыму и Севастополю объявлено экстренное предупреждение.

