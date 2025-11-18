Рейтинг@Mail.ru
Выбежал прямо под колеса: 7-летнего ребенка сбила машина в Симферополе
Ситуация на дорогах Крыма
Выбежал прямо под колеса: 7-летнего ребенка сбила машина в Симферополе
Выбежал прямо под колеса: 7-летнего ребенка сбила машина в Симферополе - РИА Новости Крым, 18.11.2025
Выбежал прямо под колеса: 7-летнего ребенка сбила машина в Симферополе
В Симферополе машина сбила выбежавшего на дорогу семилетнего мальчика, ребенок госпитализирован. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Крыму. РИА Новости Крым, 18.11.2025
2025-11-18T16:21
2025-11-18T16:21
ситуация на дорогах крыма
дтп в крыму и севастополе
крым
новости крыма
симферополь
дети
происшествия
госавтоинспекция крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. В Симферополе машина сбила выбежавшего на дорогу семилетнего мальчика, ребенок госпитализирован. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Крыму.ДТП произошло во вторник на улице Кечкеметской. Ребенок выбежал на проезжую часть со стороны остановки общественного транспорта и попал под колеса Hyundai Solaris.Сотрудники Госавтоинспекции Симферополя устанавливают все обстоятельства произошедшего.Ход проверки обстоятельств ДТП контролирует прокуратура Крыма.Ранее в Госавтоинспекции Крыма сообщили, что за минувшую неделю в дорожно-транспортных происшествиях на дорогах полуострова за неделю погибли шесть и пострадали 26 человек, в том числе двое детей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ребенок пострадал в ДТП с рейсовым автобусом в Севастополе В Крыму водитель предприятия ответит за смерть дорожника Четыре человека погибли в ДТП с грузовиком на Кубани
Выбежал прямо под колеса: 7-летнего ребенка сбила машина в Симферополе

В Симферополе легковушка сбила выбежавшего на дорогу 7-летнего ребенка

16:21 18.11.2025
 
В Симферополе машина сбила ребенка
В Симферополе машина сбила ребенка
© МВД по Республике Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. В Симферополе машина сбила выбежавшего на дорогу семилетнего мальчика, ребенок госпитализирован. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Крыму.
ДТП произошло во вторник на улице Кечкеметской. Ребенок выбежал на проезжую часть со стороны остановки общественного транспорта и попал под колеса Hyundai Solaris.
"В результате дорожно-транспортного происшествия несовершеннолетний пешеход получил травмы и был госпитализирован в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.
Сотрудники Госавтоинспекции Симферополя устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Ход проверки обстоятельств ДТП контролирует прокуратура Крыма.
Ранее в Госавтоинспекции Крыма сообщили, что за минувшую неделю в дорожно-транспортных происшествиях на дорогах полуострова за неделю погибли шесть и пострадали 26 человек, в том числе двое детей.
