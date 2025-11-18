https://crimea.ria.ru/20251118/vybezhal-pryamo-pod-kolesa-7-letnego-rebenka-sbila-mashina-v-simferopole-1151006975.html
Выбежал прямо под колеса: 7-летнего ребенка сбила машина в Симферополе
Выбежал прямо под колеса: 7-летнего ребенка сбила машина в Симферополе - РИА Новости Крым, 18.11.2025
Выбежал прямо под колеса: 7-летнего ребенка сбила машина в Симферополе
В Симферополе машина сбила выбежавшего на дорогу семилетнего мальчика, ребенок госпитализирован. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Крыму. РИА Новости Крым, 18.11.2025
2025-11-18T16:21
2025-11-18T16:21
2025-11-18T16:21
ситуация на дорогах крыма
дтп в крыму и севастополе
крым
новости крыма
симферополь
дети
происшествия
госавтоинспекция крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/12/1151004762_0:208:1280:928_1920x0_80_0_0_9da63f6abed94712f969dbebb406b0b6.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. В Симферополе машина сбила выбежавшего на дорогу семилетнего мальчика, ребенок госпитализирован. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Крыму.ДТП произошло во вторник на улице Кечкеметской. Ребенок выбежал на проезжую часть со стороны остановки общественного транспорта и попал под колеса Hyundai Solaris.Сотрудники Госавтоинспекции Симферополя устанавливают все обстоятельства произошедшего.Ход проверки обстоятельств ДТП контролирует прокуратура Крыма.Ранее в Госавтоинспекции Крыма сообщили, что за минувшую неделю в дорожно-транспортных происшествиях на дорогах полуострова за неделю погибли шесть и пострадали 26 человек, в том числе двое детей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ребенок пострадал в ДТП с рейсовым автобусом в Севастополе В Крыму водитель предприятия ответит за смерть дорожника Четыре человека погибли в ДТП с грузовиком на Кубани
крым
симферополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/12/1151004762_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_35b837c6bdbf676b01c6257911e85c49.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дтп в крыму и севастополе, крым, новости крыма, симферополь, дети, происшествия, госавтоинспекция крыма
Выбежал прямо под колеса: 7-летнего ребенка сбила машина в Симферополе
В Симферополе легковушка сбила выбежавшего на дорогу 7-летнего ребенка