В Симферополе полиция нашла детей-участников конфликта в троллейбусе
2025-11-18T17:13
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. В Симферополе полиция нашла подростков, которые участвовали в конфликте в одном из троллейбусов города. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Республики Крым.Видео инцидента было опубликовано в субботу в одном из мессенджеров. Конфликт случился после того, как в троллейбус зашел мужчина с ребенком. По одной из версий, подростки не уступили ему место после замечания одной из пассажирок, по другой – мужчина сам отказался от этого. После случившегося водитель высадил подростков на одной из остановок.С каждым из подростков, а также с их родителями, были проведены профилактические беседы. Нарушители будут поставлены на профилактический учет в подразделение по делам несовершеннолетних территориального органа внутренних дел, проинформировали в пресс-службе.Ранее сообщалось, что жителя Симферополя будут судить за стрельбу в людном месте. 25-летний мужчина, отдыхая в компании друзей на озере в селе Скалистое, в присутствии большого скопления людей произвел несколько выстрелов воздух из травматического пистолета.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе трое приятелей устроили разборки со стрельбой и поджогомНудизм в центре города: в Севастополе голый мужчина бегал и ругался матомВ Крыму подросток избил ребенка и снял это на камеру – завели дело
