https://crimea.ria.ru/20251118/v-simferopole-politsiya-nashla-detey-uchastnikov-konflikta-v-trolleybuse-1151009952.html

В Симферополе полиция нашла детей-участников конфликта в троллейбусе

В Симферополе полиция нашла детей-участников конфликта в троллейбусе - РИА Новости Крым, 18.11.2025

В Симферополе полиция нашла детей-участников конфликта в троллейбусе

В Симферополе полиция нашла подростков, которые участвовали в конфликте в одном из троллейбусов города. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Республики Крым. РИА Новости Крым, 18.11.2025

2025-11-18T17:13

2025-11-18T17:13

2025-11-18T17:13

крым

новости крыма

симферополь

происшествия

дети

троллейбус

мвд по республике крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/01/19/1119188278_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_aec5b10b816f4508694cc92d275c2be3.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. В Симферополе полиция нашла подростков, которые участвовали в конфликте в одном из троллейбусов города. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Республики Крым.Видео инцидента было опубликовано в субботу в одном из мессенджеров. Конфликт случился после того, как в троллейбус зашел мужчина с ребенком. По одной из версий, подростки не уступили ему место после замечания одной из пассажирок, по другой – мужчина сам отказался от этого. После случившегося водитель высадил подростков на одной из остановок.С каждым из подростков, а также с их родителями, были проведены профилактические беседы. Нарушители будут поставлены на профилактический учет в подразделение по делам несовершеннолетних территориального органа внутренних дел, проинформировали в пресс-службе.Ранее сообщалось, что жителя Симферополя будут судить за стрельбу в людном месте. 25-летний мужчина, отдыхая в компании друзей на озере в селе Скалистое, в присутствии большого скопления людей произвел несколько выстрелов воздух из травматического пистолета.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе трое приятелей устроили разборки со стрельбой и поджогомНудизм в центре города: в Севастополе голый мужчина бегал и ругался матомВ Крыму подросток избил ребенка и снял это на камеру – завели дело

крым

симферополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, симферополь, происшествия, дети, троллейбус, мвд по республике крым