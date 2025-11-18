Рейтинг@Mail.ru
В Симферополе полиция нашла детей-участников конфликта в троллейбусе - РИА Новости Крым, 18.11.2025
В Симферополе полиция нашла детей-участников конфликта в троллейбусе
В Симферополе полиция нашла детей-участников конфликта в троллейбусе - РИА Новости Крым, 18.11.2025
В Симферополе полиция нашла детей-участников конфликта в троллейбусе
В Симферополе полиция нашла подростков, которые участвовали в конфликте в одном из троллейбусов города. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Республики Крым. РИА Новости Крым, 18.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. В Симферополе полиция нашла подростков, которые участвовали в конфликте в одном из троллейбусов города. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Республики Крым.Видео инцидента было опубликовано в субботу в одном из мессенджеров. Конфликт случился после того, как в троллейбус зашел мужчина с ребенком. По одной из версий, подростки не уступили ему место после замечания одной из пассажирок, по другой – мужчина сам отказался от этого. После случившегося водитель высадил подростков на одной из остановок.С каждым из подростков, а также с их родителями, были проведены профилактические беседы. Нарушители будут поставлены на профилактический учет в подразделение по делам несовершеннолетних территориального органа внутренних дел, проинформировали в пресс-службе.Ранее сообщалось, что жителя Симферополя будут судить за стрельбу в людном месте. 25-летний мужчина, отдыхая в компании друзей на озере в селе Скалистое, в присутствии большого скопления людей произвел несколько выстрелов воздух из травматического пистолета.
Новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. В Симферополе полиция нашла подростков, которые участвовали в конфликте в одном из троллейбусов города. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Республики Крым.
Видео инцидента было опубликовано в субботу в одном из мессенджеров. Конфликт случился после того, как в троллейбус зашел мужчина с ребенком. По одной из версий, подростки не уступили ему место после замечания одной из пассажирок, по другой – мужчина сам отказался от этого. После случившегося водитель высадил подростков на одной из остановок.
"Правоохранители в короткие сроки разыскали причастных к инциденту несовершеннолетних возрастом от 13 до 15 лет", – сказано в сообщении.
С каждым из подростков, а также с их родителями, были проведены профилактические беседы. Нарушители будут поставлены на профилактический учет в подразделение по делам несовершеннолетних территориального органа внутренних дел, проинформировали в пресс-службе.
"Кроме того, решается вопрос о привлечении законных представителей к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей", – добавили в МВД.
Ранее сообщалось, что жителя Симферополя будут судить за стрельбу в людном месте. 25-летний мужчина, отдыхая в компании друзей на озере в селе Скалистое, в присутствии большого скопления людей произвел несколько выстрелов воздух из травматического пистолета.
