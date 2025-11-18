Рейтинг@Mail.ru
В Симферополе "эвакуировали" крупный ТЦ - РИА Новости Крым, 18.11.2025
В Симферополе "эвакуировали" крупный ТЦ
В Симферополе "эвакуировали" крупный ТЦ - РИА Новости Крым, 18.11.2025
В Симферополе "эвакуировали" крупный ТЦ
В Симферополе провели пожарно-тактические учения в крупном торговом центре на Евпаторийском шоссе, передает корреспондент РИА Новости Крым. РИА Новости Крым, 18.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. В Симферополе провели пожарно-тактические учения в крупном торговом центре на Евпаторийском шоссе, передает корреспондент РИА Новости Крым."Тактический замысел был таков, что произошло возгорание в детском развлекательном центре. Отработали мероприятие по эвакуации персонала и посетителей объекта, вопросы по тушению условного пожара с элементами спасения людей", – рассказал журналистам замначальника Главного управления МЧС России по Республике Крым Максим Сергиенко.На место оперативно прибыли 60 человек личного става и 17 единиц техники: пожарные автоцистерны, подъемник, автолестница, техника взаимодействующих структур. Из-за сложной планировки и большого числа посетителей торговых центров тушить такие объекты особенно сложно, отмечают специалисты.В данном случае дополнительные силы потребовались, так как условному пожару был присвоен третий ранг. Несмотря на сложность задачи, специалисты МЧС отработали навыки по эвакуации людей и в сжатые сроки ликвидировали огонь."В случае возникновения пожаров в торгово-развлекательных комплексах срабатывает система оповещения о пожаре. Необходимо руководствоваться указаниями службы охраны, специалистов торгового комплекса и направляться к путям эвакуации по указателям", - советуют спасатели посетителям торговых центров. Для безопасности людей плановые пожарно-тактические учения в крупных ТЦ на территории Крыма проводят ежегодно.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Безопасность севастопольских ТЦ: учения, десятки дверей и канадские датчикиПожар на Центральном рынке в Симферополе потушилиГорит торговый центр в районе стадиона "Локомотив" в Симферополе
крым
симферополь
гу мчс рф по республике крым, крым, новости крыма, учения, пожар, симферополь, видео
В Симферополе "эвакуировали" крупный ТЦ

В крупном торговом центре Симферополя провели пожарно-тактические учения

12:39 18.11.2025 (обновлено: 12:40 18.11.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. В Симферополе провели пожарно-тактические учения в крупном торговом центре на Евпаторийском шоссе, передает корреспондент РИА Новости Крым.
"Тактический замысел был таков, что произошло возгорание в детском развлекательном центре. Отработали мероприятие по эвакуации персонала и посетителей объекта, вопросы по тушению условного пожара с элементами спасения людей", – рассказал журналистам замначальника Главного управления МЧС России по Республике Крым Максим Сергиенко.
© РИА Новости КрымУчения МЧС в Симферополе
Учения МЧС в Симферополе - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
© РИА Новости Крым
На место оперативно прибыли 60 человек личного става и 17 единиц техники: пожарные автоцистерны, подъемник, автолестница, техника взаимодействующих структур. Из-за сложной планировки и большого числа посетителей торговых центров тушить такие объекты особенно сложно, отмечают специалисты.

"По сценарию учения, наше пожарное подразделение – первое прибывшее на место, так как это наш район выезда. Моя задача – провести оперативно разведку на месте возникновения чрезвычайной ситуации, подтвердить или опровергнуть ранг пожара, угрозу распространения огня и угрозу людям, отреагировать на сложившуюся ситуацию и при необходимости запросить дополнительные силы", – рассказал начальник 1 пожарно-спасательной части 1 пожарно-спасательного отряда ГУ МЧС России по Республике Крым Никита Галкин.

В данном случае дополнительные силы потребовались, так как условному пожару был присвоен третий ранг. Несмотря на сложность задачи, специалисты МЧС отработали навыки по эвакуации людей и в сжатые сроки ликвидировали огонь.
© РИА Новости КрымУчения МЧС в Симферополе
Учения МЧС в Симферополе - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
© РИА Новости Крым
"В случае возникновения пожаров в торгово-развлекательных комплексах срабатывает система оповещения о пожаре. Необходимо руководствоваться указаниями службы охраны, специалистов торгового комплекса и направляться к путям эвакуации по указателям", - советуют спасатели посетителям торговых центров.
Для безопасности людей плановые пожарно-тактические учения в крупных ТЦ на территории Крыма проводят ежегодно.
© РИА Новости КрымУчения МЧС в Симферополе
Учения МЧС в Симферополе - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
© РИА Новости Крым
