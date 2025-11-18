В Севастополе приняли закон о легализации гостевых домов

Рейтинг@Mail.ru
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. Для гостевых домов Севастополя приняли новый закон, который позволит сделать сферу более понятной, прозрачной и даст дополнительные возможности для привлечения доходов в городской бюджет. Это специальный правовой режим для таких средств размещения, в регионе он начнет действовать с 1 января 2026. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Проект закона разработало севастопольское управление туризма. Новый закон позволит сделать эту сферу деятельности более понятной, прозрачной и даст, в том числе, дополнительные возможности для привлечения доходов в городской бюджет, отметил губернатор.Закон вступает в силу 1 декабря 2025 года. Чтобы с 1 января 2026 года владельцы гостевых домов смогли легально вести деятельность, им нужно добавить сведения в Единый реестр классифицированных средств размещения.По информации Развожаева, на сегодня в Севастополе работает около 400 гостевых домов. С 1 января 2026 года севастопольское управление туризма будет проводить внеплановые надзорные мероприятия.Ранее сообщалось, что Крым занял лидирующую позицию среди регионов России, участвующих в эксперименте по легализации деятельности гостевых домов. По данным на 30 октября в федеральный реестр Росаккредитации уже включен 201 объект размещения.27 мая 2025 года Госдумой в третьем чтении был одобрен закон о проведении в Крыму, Севастополе и ряде других регионов страны эксперимента по предоставлению гостиничных услуг в гостевых домах. Гостевым домом будут считать средство размещения, представляющее собой индивидуальный жилой дом или его часть, комнаты в котором используют для предоставления соответствующих услуг.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Балаклаве готовят проекты двух гостиниц на набережной НазукинаОтели Крыма лидируют по прохождению самооценкиСколько отелей в России вышли из тени благодаря реформе классификации
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. Для гостевых домов Севастополя приняли новый закон, который позволит сделать сферу более понятной, прозрачной и даст дополнительные возможности для привлечения доходов в городской бюджет. Это специальный правовой режим для таких средств размещения, в регионе он начнет действовать с 1 января 2026. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"Важное изменение для гостиничного бизнеса Севастополя. Сегодня законодательное собрание в двух чтениях приняло закон о проведении эксперимента по предоставлению услуг гостевых домов", – сказано в сообщении.
Проект закона разработало севастопольское управление туризма. Новый закон позволит сделать эту сферу деятельности более понятной, прозрачной и даст, в том числе, дополнительные возможности для привлечения доходов в городской бюджет, отметил губернатор.
Закон вступает в силу 1 декабря 2025 года. Чтобы с 1 января 2026 года владельцы гостевых домов смогли легально вести деятельность, им нужно добавить сведения в Единый реестр классифицированных средств размещения.

"Гостевые дома, не включенные в реестр, не смогут размещать информацию о себе на онлайн‑сервисах и легально оказывать услуги (деятельность будет признана нелегальной)", – подчеркнул глава региона.

По информации Развожаева, на сегодня в Севастополе работает около 400 гостевых домов. С 1 января 2026 года севастопольское управление туризма будет проводить внеплановые надзорные мероприятия.
Ранее сообщалось, что Крым занял лидирующую позицию среди регионов России, участвующих в эксперименте по легализации деятельности гостевых домов. По данным на 30 октября в федеральный реестр Росаккредитации уже включен 201 объект размещения.
27 мая 2025 года Госдумой в третьем чтении был одобрен закон о проведении в Крыму, Севастополе и ряде других регионов страны эксперимента по предоставлению гостиничных услуг в гостевых домах. Гостевым домом будут считать средство размещения, представляющее собой индивидуальный жилой дом или его часть, комнаты в котором используют для предоставления соответствующих услуг.
