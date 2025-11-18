https://crimea.ria.ru/20251118/v-sevastopole-prinyali-zakon-o-legalizatsii-gostevykh-domov-1151013127.html

В Севастополе приняли закон о легализации гостевых домов

В Севастополе приняли закон о легализации гостевых домов - РИА Новости Крым, 18.11.2025

В Севастополе приняли закон о легализации гостевых домов

Для гостевых домов Севастополя приняли новый закон, который позволит сделать сферу более понятной, прозрачной и даст дополнительные возможности для привлечения... РИА Новости Крым, 18.11.2025

2025-11-18T19:10

2025-11-18T19:10

2025-11-18T18:55

михаил развожаев

новости севастополя

севастополь

гостевые дома

туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/12/1151013410_0:269:1280:989_1920x0_80_0_0_98e6887240a6f72ef707ddc39789da94.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. Для гостевых домов Севастополя приняли новый закон, который позволит сделать сферу более понятной, прозрачной и даст дополнительные возможности для привлечения доходов в городской бюджет. Это специальный правовой режим для таких средств размещения, в регионе он начнет действовать с 1 января 2026. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Проект закона разработало севастопольское управление туризма. Новый закон позволит сделать эту сферу деятельности более понятной, прозрачной и даст, в том числе, дополнительные возможности для привлечения доходов в городской бюджет, отметил губернатор.Закон вступает в силу 1 декабря 2025 года. Чтобы с 1 января 2026 года владельцы гостевых домов смогли легально вести деятельность, им нужно добавить сведения в Единый реестр классифицированных средств размещения.По информации Развожаева, на сегодня в Севастополе работает около 400 гостевых домов. С 1 января 2026 года севастопольское управление туризма будет проводить внеплановые надзорные мероприятия.Ранее сообщалось, что Крым занял лидирующую позицию среди регионов России, участвующих в эксперименте по легализации деятельности гостевых домов. По данным на 30 октября в федеральный реестр Росаккредитации уже включен 201 объект размещения.27 мая 2025 года Госдумой в третьем чтении был одобрен закон о проведении в Крыму, Севастополе и ряде других регионов страны эксперимента по предоставлению гостиничных услуг в гостевых домах. Гостевым домом будут считать средство размещения, представляющее собой индивидуальный жилой дом или его часть, комнаты в котором используют для предоставления соответствующих услуг.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Балаклаве готовят проекты двух гостиниц на набережной НазукинаОтели Крыма лидируют по прохождению самооценкиСколько отелей в России вышли из тени благодаря реформе классификации

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил развожаев, новости севастополя, севастополь, гостевые дома, туризм