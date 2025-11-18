Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе построят новый историко-культурный променад - РИА Новости Крым, 18.11.2025
В Севастополе построят новый историко-культурный променад
В Севастополе построят новый историко-культурный променад - РИА Новости Крым, 18.11.2025
В Севастополе построят новый историко-культурный променад
В Севастополе появится новый историко-культурный променад в районе Херсонеса. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев по итогам рабочей встречи с... РИА Новости Крым, 18.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе появится новый историко-культурный променад в районе Херсонеса. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев по итогам рабочей встречи с министром культуры РФ Ольгой Любимовой. Земельный участок на Сапун-горе, который пока еще находится в федеральной собственности, по его словам, также будет передан городу: здесь оборудуют парковку и остановку.Необходимые документы по обоим объектам оформят до конца года, к работам приступят в следующем, отметил Развожаев. Археологические раскопки на Античном поручат провести Севастопольскому университету под кураторством специалистов музея Древнего Херсонеса.Кроме того, в Севастополе уточнили границы территории объекта культурного наследия федерального значения "Древний город Херсонес Таврический, крепости Чембало и Каламита". Работу выполнили по федеральной госпрограмме развития градостроительной деятельности. Сейчас документ направлен в Министерство юстиции РФ для регистрации и опубликования.В настоящее время в Севастополе наращивают темпы строительства Античного проспекта и планируют завершить весь комплекс работ до конца года, сообщал ранее и. о. заместителя губернатора региона Павел Иено.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе до конца года обустроят Античный проспектВ Севастополе при создании нового парка нашли античные артефактыКогда в Севастополе завершат запланированный на 2025 год ремонт дорог
11:38 18.11.2025 (обновлено: 11:39 18.11.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев Музейно-храмовый комплекс Новый Херсонес
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе появится новый историко-культурный променад в районе Херсонеса. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев по итогам рабочей встречи с министром культуры РФ Ольгой Любимовой.
"Часть хоры Херсонеса, примыкающая к строящейся дороге на Античном проспекте, будет передана из федеральной собственности городу. Проведем здесь археологические исследования и в дальнейшем создадим рекреационную зону: облагородим территорию с учетом археологического ландшафта, сохранив древние памятники. По сути, мы создадим здесь историко-культурный променад", – написал Развожаев в своем Telegram-канале.
Земельный участок на Сапун-горе, который пока еще находится в федеральной собственности, по его словам, также будет передан городу: здесь оборудуют парковку и остановку.
Необходимые документы по обоим объектам оформят до конца года, к работам приступят в следующем, отметил Развожаев. Археологические раскопки на Античном поручат провести Севастопольскому университету под кураторством специалистов музея Древнего Херсонеса.
Кроме того, в Севастополе уточнили границы территории объекта культурного наследия федерального значения "Древний город Херсонес Таврический, крепости Чембало и Каламита". Работу выполнили по федеральной госпрограмме развития градостроительной деятельности.
"Это позволит правообладателям земельных участков в СНТ оформить права на ранее возведенные объекты, которые не могли оформить в силу несоответствия режиму или требованиям к фасаду, например, в районе садовых товариществ "Черноморец-2","Рябинушка", "Скала-2", - пояснил Развожаев.
Сейчас документ направлен в Министерство юстиции РФ для регистрации и опубликования.
В настоящее время в Севастополе наращивают темпы строительства Античного проспекта и планируют завершить весь комплекс работ до конца года, сообщал ранее и. о. заместителя губернатора региона Павел Иено.
