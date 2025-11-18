https://crimea.ria.ru/20251118/v-sevastopole-otkryli-reyd-1151016087.html
В Севастополе открыли рейд
Морской транспорт Севастополя возобновил работу после объявленной ранее остановки движения. Об этом сообщили в профильном городском департаменте. РИА Новости Крым, 18.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. Морской транспорт Севастополя возобновил работу после объявленной ранее остановки движения. Об этом сообщили в профильном городском департаменте.О закрытии рейда сообщалось в 18:52.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.
