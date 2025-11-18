https://crimea.ria.ru/20251118/v-krymu-otsenili-ideyu-zapustit-v-dnr-proekt-patrioticheskikh-marshrutov-1150996772.html

В Крыму оценили идею запустить в ДНР проект патриотических маршрутов

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. Донбасс – историческая территория России с давних времени, потому начатая здесь работа по развитию военно-исторического туризма очень правильная. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил исполнительный директор Института стран СНГ в Севастополе, историк флота, капитан 1 ранга запаса Сергей Горбачев, подчеркнув, что приоритетом здесь, как и в советское время, должны стать история, воспитание и патриотизм, но не бизнес."Военный туризм" в ДНР – о чем речьНа днях замглавы правительства ДНР Кирилл Макаров сообщил о разработке концепции военного туризма. По его словам, согласно целям и задачам нового направления туротрасли, гостям региона хотят предложить маршруты по местам боевой славы, которые связаны с Донбасской освободительной операцией в 1943 году, событиями гражданской войны 2014 года и СВО, начавшейся в 2022-м. По задумке, такие туры будут знакомить гостей с историей и предпосылками кризисов в знаковые исторические периоды и послужат не только образовательным, но и воспитательным целям. Для комплексной работы в новом направлении уже создали большой межведомственный штаб.Сергей Горбачев подчеркнул, что с появлением новости о так называемом "военном туризме" успели появиться ее неверные трактовки. И очень важно сейчас уточнить, что именно имел в виду вице-премьер ДНР, говоря о том, что "боевые действия, которые проходят на территории Донбасса, должны лечь в основу воспитательных материалов", сказал он."Кое-кто в комментариях говорил о том, что будут возить туристов по местам современных боев, так скажем, и показывать те разрушения, которые есть в Донбассе нынче, с тем, чтобы у людей возникло истинное представление, впечатление о том, что там происходит. Это откровенная дурь. Ибо территория Донбасса еще не полностью освобождена, и там небезопасно. То есть эти слова, вырываемые из контекста и трансформированные, не соответствуют действительности", – сказал Горбачев.На самом деле, по словам Горбачева, речь идет о том военно-патриотическом туризме, который в России существовал ранее, в советское время.По советским лекаламТак, в Вооруженных силах СССР действовало управление по военному туризму и экскурсиям – разветвленная система, охватывавшая практически всю страну, добавил он."Вся эта структура была основана на серьезной материальной базе, но речь не о санаториях Министерства обороны. Существовало примерно два с половиной десятка туристических баз в разных районах страны, на которых отдыхающие не только оздоравливались, но и занимались тем, что нынче называется ЗОЖ: это походы, посещение исторических мест и так далее", – рассказал Горбачев.В рамках советской концепции развития военно-патриотического туризма в каждом военном округе существовал отдел, который этим занимался и активно взаимодействовал с гражданскими структурами, при этом важно, что "все было доступно по деньгам", подчеркнул он.По его словам, хотя методики и содержание отчасти изменяются, многое в России, в том числе в Вооруженных силах РФ, происходит сегодня по советским лекалам, доказавшим свою эффективность, и туризма это также касается."И, насколько я понимаю, концепция по развитию военно-патриотического туризма в ДНР сейчас оформляется и соответствующее наполнение будет: и маршруты, и точки приложения, и кадры готовятся... Совершенно правильная работа происходит. Потому что Донбасс – историческая территория России, связанный с ней напрямую, начиная от древних времен и заканчивая нынешним временем", – прокомментировал он.Помним здесь и сейчасКак сторонник позиции "память на завтра откладывать нельзя", Горбачев считает, что в военно-патриотические маршруты непременно должны включать посещение мемориалов и других памятных мест, посвященных участникам СВО."Примером являются дела наших старших поколений, которые, когда еще не остыла земля от пожарища, в кратчайшие сроки возводили первые монументы - они до сих пор существуют, как, например, в Севастополе", – отметил Горбачев.Кроме того, по мнению историка, в рамках концепции развития военно-патриотического туризма очень важна работа, направленная на сохранение памяти о героях нашего времени и их подвигах, с максимальным вовлечением в нее молодежи.Всю эту работу – краеведческую, историческую и военно-патриотическую – следует проводить тоже "здесь и сейчас, не откладывая на завтра ничего", подчеркнул он."Потому что многое забывается, люди уходят, а многое не документируется и не сохраняется", – пояснил он свою позицию.При этом в целом в концепции развития военно-патриотического туризма "приоритетом должны быть история, воспитание и патриотизм, но отнюдь не бизнес", заключил он.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ДНР нужны совместные с Крымом туристические маршруты Запорожская область готова сотрудничать с Крымом в туристических проектах Романовская гимназия в Керчи станет музеем боевой славы города

