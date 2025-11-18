Рейтинг@Mail.ru
В Крыму чиновник сядет на 5 лет за мошенничество с грантами на миллионы - РИА Новости Крым, 18.11.2025
В Крыму чиновник сядет на 5 лет за мошенничество с грантами на миллионы
В Крыму чиновник сядет на 5 лет за мошенничество с грантами на миллионы - РИА Новости Крым, 18.11.2025
В Крыму чиновник сядет на 5 лет за мошенничество с грантами на миллионы
В Симферополе вынесли приговор бывшему чиновнику за мошенничество с грантами и хищение из бюджета более 10,5 млн рублей. Об этом сообщили в МВД по Республике... РИА Новости Крым, 18.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя - РИА Новости Крым. В Симферополе вынесли приговор бывшему чиновнику за мошенничество с грантами и хищение из бюджета более 10,5 млн рублей. Об этом сообщили в МВД по Республике Крым.По информации ведомства, речь идет о бывшем сотруднике Государственного комитета молодежной политики Республики Крым. В УФСБ по Крыму и Севастополю рассказали, что чиновник склонил своих знакомых предпринимателей принять участие в конкурсе на получение грантов от Росмолодежи. В последующем деньги обналичили через аффилированных ему индивидуальных предпринимателей. При этом, фактически предусмотренные работы не исполнялись. Незаконная деятельность мужчины выявлена и пресечена сотрудниками Управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю, расследование уголовного дела проводилось сотрудниками органов внутренних дел. Суд приговорил виновного к 5 годам 6 месяцам лишения свободы со штрафом в 1 млн рублей. Отбывать наказание ему предстоит в исправительной колонии общего режима.
В Крыму чиновник сядет на 5 лет за мошенничество с грантами на миллионы

В Крыму чиновника приговорили к 5,5 годам колонии за мошенничество с грантами Росмолодежи

13:12 18.11.2025 (обновлено: 13:14 18.11.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя - РИА Новости Крым. В Симферополе вынесли приговор бывшему чиновнику за мошенничество с грантами и хищение из бюджета более 10,5 млн рублей. Об этом сообщили в МВД по Республике Крым.
По информации ведомства, речь идет о бывшем сотруднике Государственного комитета молодежной политики Республики Крым.
"Установлено, что чиновник, действуя совместно с заместителем председателя Госкомитета и еще одним участником, ранее получавшим грант, организовал мошенническую схему, которая реализовывалась в течение двух лет — с 2020 по 2022 год", - говорится в сообщении.
В УФСБ по Крыму и Севастополю рассказали, что чиновник склонил своих знакомых предпринимателей принять участие в конкурсе на получение грантов от Росмолодежи. В последующем деньги обналичили через аффилированных ему индивидуальных предпринимателей. При этом, фактически предусмотренные работы не исполнялись.
"Таким образом в период с октября 2020 года по май 2023 года на счета подсудимого и иных лиц предпринимателями были незаконно перечислены более 10,5 млн рублей", - уточнили в прокуратуре Крыма.
Незаконная деятельность мужчины выявлена и пресечена сотрудниками Управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю, расследование уголовного дела проводилось сотрудниками органов внутренних дел.
Суд приговорил виновного к 5 годам 6 месяцам лишения свободы со штрафом в 1 млн рублей. Отбывать наказание ему предстоит в исправительной колонии общего режима.
