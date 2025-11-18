https://crimea.ria.ru/20251118/v-krymu-chinovnik-syadet-na-5-let-za-moshennichestvo-s-grantami-na-105-mln-1150998842.html

В Крыму чиновник сядет на 5 лет за мошенничество с грантами на миллионы

В Крыму чиновник сядет на 5 лет за мошенничество с грантами на миллионы - РИА Новости Крым, 18.11.2025

В Крыму чиновник сядет на 5 лет за мошенничество с грантами на миллионы

В Симферополе вынесли приговор бывшему чиновнику за мошенничество с грантами и хищение из бюджета более 10,5 млн рублей. Об этом сообщили в МВД по Республике... РИА Новости Крым, 18.11.2025

2025-11-18T13:12

2025-11-18T13:12

2025-11-18T13:14

уфсб россии по республике крым и городу севастополю

прокуратура республики крым

мвд по республике крым

новости крыма

крым

мошенничество

хищение

закон и право

приговор

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/02/1142303351_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3589f303e990e7c2ec817cdb930c3396.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя - РИА Новости Крым. В Симферополе вынесли приговор бывшему чиновнику за мошенничество с грантами и хищение из бюджета более 10,5 млн рублей. Об этом сообщили в МВД по Республике Крым.По информации ведомства, речь идет о бывшем сотруднике Государственного комитета молодежной политики Республики Крым. В УФСБ по Крыму и Севастополю рассказали, что чиновник склонил своих знакомых предпринимателей принять участие в конкурсе на получение грантов от Росмолодежи. В последующем деньги обналичили через аффилированных ему индивидуальных предпринимателей. При этом, фактически предусмотренные работы не исполнялись. Незаконная деятельность мужчины выявлена и пресечена сотрудниками Управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю, расследование уголовного дела проводилось сотрудниками органов внутренних дел. Суд приговорил виновного к 5 годам 6 месяцам лишения свободы со штрафом в 1 млн рублей. Отбывать наказание ему предстоит в исправительной колонии общего режима.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе задержали застройщика за мошенничество на 42 миллионаКрымчанка получила 5 лет колонии за банковские махинации на миллиардВ Крыму похитили 5 млн рублей при исполнении гособоронзаказа

крым

2025

Новости

ru-RU

уфсб россии по республике крым и городу севастополю, прокуратура республики крым, мвд по республике крым, новости крыма, крым, мошенничество, хищение, закон и право, приговор