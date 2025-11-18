https://crimea.ria.ru/20251118/v-donbasse-posle-ataki-vsu-bez-sveta-ostayutsya-65-potrebiteley-1150993639.html
В Донбассе после атаки ВСУ без света остаются 65% потребителей
В Донбассе после атаки ВСУ без света остаются 65% потребителей - РИА Новости Крым, 18.11.2025
В Донбассе после атаки ВСУ без света остаются 65% потребителей
В Донецкой Народной Республике после атаки ВСУ по теплоэлектростанциям возможны веерные отключения электроэнергии, на данный момент без электроснабжения... РИА Новости Крым, 18.11.2025
2025-11-18T11:21
2025-11-18T11:21
2025-11-18T11:21
денис пушилин
донецкая народная республика (днр)
атаки всу
отключение электроэнергии
происшествия
ветераны сво
теплоснабжение
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/12/1150988769_33:0:3674:2048_1920x0_80_0_0_8310ff3e8cbc8fce39d44c75c240fdb4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя - РИА Новости Крым. В Донецкой Народной Республике после атаки ВСУ по теплоэлектростанциям возможны веерные отключения электроэнергии, на данный момент без электроснабжения остаются 65 процентов потребителей. Об этом проинформировал глава ДНР Денис Пушилин.Зуевская и Старобешевская теплоэлектростанции были повреждены в Донецкой Народной Республике в результате ударов ВСУ. Обесточены многие населенные пункты, из-за чего остановились котельные, фильтровальные станции.По итогам заседания оперативного штаба по ликвидации последствий атаки, Пушилин сообщил, что на данный момент электроэнергия не поступает 65% потребителей. Профильные службы делают все возможное, чтобы восстановить подачу света, добавил Пушилин.Накануне сообщалось, что город Горловка в ДНР остался без света. По информации РИА Новости, электричество также пропало в нескольких районах Донецка. О причинах отключения электроэнергии не сообщается.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
донецкая народная республика (днр)
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/12/1150988769_710:0:3441:2048_1920x0_80_0_0_ebe1be876b56ce9d4784cc00b19ae3f9.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
денис пушилин, донецкая народная республика (днр), атаки всу, отключение электроэнергии, происшествия, ветераны сво, теплоснабжение, новости
В Донбассе после атаки ВСУ без света остаются 65% потребителей
В Донбассе после атаки ВСУ на теплоэлектростанции без света остаются 65% потребителей