В Донбассе после атаки ВСУ без света остаются 65% потребителей - РИА Новости Крым, 18.11.2025
В Донбассе после атаки ВСУ без света остаются 65% потребителей
В Донбассе после атаки ВСУ без света остаются 65% потребителей - РИА Новости Крым, 18.11.2025
В Донбассе после атаки ВСУ без света остаются 65% потребителей
В Донецкой Народной Республике после атаки ВСУ по теплоэлектростанциям возможны веерные отключения электроэнергии, на данный момент без электроснабжения... РИА Новости Крым, 18.11.2025
2025-11-18T11:21
2025-11-18T11:21
денис пушилин
донецкая народная республика (днр)
атаки всу
отключение электроэнергии
происшествия
ветераны сво
теплоснабжение
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/12/1150988769_33:0:3674:2048_1920x0_80_0_0_8310ff3e8cbc8fce39d44c75c240fdb4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя - РИА Новости Крым. В Донецкой Народной Республике после атаки ВСУ по теплоэлектростанциям возможны веерные отключения электроэнергии, на данный момент без электроснабжения остаются 65 процентов потребителей. Об этом проинформировал глава ДНР Денис Пушилин.Зуевская и Старобешевская теплоэлектростанции были повреждены в Донецкой Народной Республике в результате ударов ВСУ. Обесточены многие населенные пункты, из-за чего остановились котельные, фильтровальные станции.По итогам заседания оперативного штаба по ликвидации последствий атаки, Пушилин сообщил, что на данный момент электроэнергия не поступает 65% потребителей. Профильные службы делают все возможное, чтобы восстановить подачу света, добавил Пушилин.Накануне сообщалось, что город Горловка в ДНР остался без света. По информации РИА Новости, электричество также пропало в нескольких районах Донецка. О причинах отключения электроэнергии не сообщается.
донецкая народная республика (днр)
Новости
денис пушилин, донецкая народная республика (днр), атаки всу, отключение электроэнергии, происшествия, ветераны сво, теплоснабжение, новости
В Донбассе после атаки ВСУ без света остаются 65% потребителей

В Донбассе после атаки ВСУ на теплоэлектростанции без света остаются 65% потребителей

11:21 18.11.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя - РИА Новости Крым. В Донецкой Народной Республике после атаки ВСУ по теплоэлектростанциям возможны веерные отключения электроэнергии, на данный момент без электроснабжения остаются 65 процентов потребителей. Об этом проинформировал глава ДНР Денис Пушилин.
Зуевская и Старобешевская теплоэлектростанции были повреждены в Донецкой Народной Республике в результате ударов ВСУ. Обесточены многие населенные пункты, из-за чего остановились котельные, фильтровальные станции.
По итогам заседания оперативного штаба по ликвидации последствий атаки, Пушилин сообщил, что на данный момент электроэнергия не поступает 65% потребителей.
"Работать будут только те школы и дошкольные учреждения, в которые подается тепло. Информация о режиме работы предоставляется каждым детским учреждением. К сожалению, возможны веерные отключения электроэнергии", - написал он в своем Telegram-канале.
Профильные службы делают все возможное, чтобы восстановить подачу света, добавил Пушилин.
Накануне сообщалось, что город Горловка в ДНР остался без света. По информации РИА Новости, электричество также пропало в нескольких районах Донецка. О причинах отключения электроэнергии не сообщается.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Денис ПушилинДонецкая Народная Республика (ДНР)Атаки ВСУОтключение электроэнергииПроисшествияВетераны СВОТеплоснабжениеНовости
 
