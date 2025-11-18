https://crimea.ria.ru/20251118/v-donbasse-posle-ataki-vsu-bez-sveta-ostayutsya-65-potrebiteley-1150993639.html

В Донбассе после атаки ВСУ без света остаются 65% потребителей

В Донбассе после атаки ВСУ без света остаются 65% потребителей - РИА Новости Крым, 18.11.2025

В Донбассе после атаки ВСУ без света остаются 65% потребителей

18.11.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя - РИА Новости Крым. В Донецкой Народной Республике после атаки ВСУ по теплоэлектростанциям возможны веерные отключения электроэнергии, на данный момент без электроснабжения остаются 65 процентов потребителей. Об этом проинформировал глава ДНР Денис Пушилин.Зуевская и Старобешевская теплоэлектростанции были повреждены в Донецкой Народной Республике в результате ударов ВСУ. Обесточены многие населенные пункты, из-за чего остановились котельные, фильтровальные станции.По итогам заседания оперативного штаба по ликвидации последствий атаки, Пушилин сообщил, что на данный момент электроэнергия не поступает 65% потребителей. Профильные службы делают все возможное, чтобы восстановить подачу света, добавил Пушилин.Накануне сообщалось, что город Горловка в ДНР остался без света. По информации РИА Новости, электричество также пропало в нескольких районах Донецка. О причинах отключения электроэнергии не сообщается.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

Новости

