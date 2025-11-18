Рейтинг@Mail.ru
В ДНР ввели режим ЧС регионального характера из-за повреждения ТЭС
В ДНР ввели режим ЧС регионального характера из-за повреждения ТЭС
В ДНР ввели режим ЧС регионального характера из-за повреждения ТЭС - РИА Новости Крым, 18.11.2025
В ДНР ввели режим ЧС регионального характера из-за повреждения ТЭС
Чрезвычайная ситуация регионального характера введена в Донецкой Народной Республике в связи со значительными повреждениями Зуевской и Старобешевской ТЭС в... РИА Новости Крым, 18.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. Чрезвычайная ситуация регионального характера введена в Донецкой Народной Республике в связи со значительными повреждениями Зуевской и Старобешевской ТЭС в результате массированной атаки украинскими беспилотниками, что повлекло отключение электроэнергии на территории региона. Указ опубликован на официальной странице главы ДНР.Утром 17 ноября стало известно, что около полумиллиона абонентов в ДНР остались без света в результате ночной атаки беспилотников ВСУ по энергетической инфраструктуре.Руководство ликвидацией чрезвычайной ситуации регионального характера принял председатель правительства ДНР Андрей Чертков."Режим ЧС регионального характера позволит принимать более оперативно действенные меры для стабилизации ситуации. Такие меры уже принимаются, уверен, со всеми задачами в связи с создавшейся ситуацией справимся", – написал Чертков в своем Telegram-канале.В тексте указа отмечается, что в зону чрезвычайной ситуации регионального характера попадают 12 муниципальных образований ДНР.
В ДНР ввели режим ЧС регионального характера из-за повреждения ТЭС

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. Чрезвычайная ситуация регионального характера введена в Донецкой Народной Республике в связи со значительными повреждениями Зуевской и Старобешевской ТЭС в результате массированной атаки украинскими беспилотниками, что повлекло отключение электроэнергии на территории региона. Указ опубликован на официальной странице главы ДНР.
Утром 17 ноября стало известно, что около полумиллиона абонентов в ДНР остались без света в результате ночной атаки беспилотников ВСУ по энергетической инфраструктуре.

"Признать обстановку, сложившуюся на территории Донецкой Народной Республики с 18 ноября 2025 года в результате массированной атаки беспилотными летательными аппаратами филиалов акционерного общества "Инфраструктурные проекты" – "Зуевская тепловая электрическая станция" и "Старобешевская тепловая электрическая станция", повлекшую разрушение энергогенерирующих установок, чрезвычайной ситуацией", – сказано в тексте документа.

Руководство ликвидацией чрезвычайной ситуации регионального характера принял председатель правительства ДНР Андрей Чертков.
"Режим ЧС регионального характера позволит принимать более оперативно действенные меры для стабилизации ситуации. Такие меры уже принимаются, уверен, со всеми задачами в связи с создавшейся ситуацией справимся", – написал Чертков в своем Telegram-канале.
В тексте указа отмечается, что в зону чрезвычайной ситуации регионального характера попадают 12 муниципальных образований ДНР.
