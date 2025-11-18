https://crimea.ria.ru/20251118/v-dnr-vveli-rezhim-chs-regionalnogo-kharaktera-1151015331.html

В ДНР ввели режим ЧС регионального характера из-за повреждения ТЭС

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. Чрезвычайная ситуация регионального характера введена в Донецкой Народной Республике в связи со значительными повреждениями Зуевской и Старобешевской ТЭС в результате массированной атаки украинскими беспилотниками, что повлекло отключение электроэнергии на территории региона. Указ опубликован на официальной странице главы ДНР.Утром 17 ноября стало известно, что около полумиллиона абонентов в ДНР остались без света в результате ночной атаки беспилотников ВСУ по энергетической инфраструктуре.Руководство ликвидацией чрезвычайной ситуации регионального характера принял председатель правительства ДНР Андрей Чертков."Режим ЧС регионального характера позволит принимать более оперативно действенные меры для стабилизации ситуации. Такие меры уже принимаются, уверен, со всеми задачами в связи с создавшейся ситуацией справимся", – написал Чертков в своем Telegram-канале.В тексте указа отмечается, что в зону чрезвычайной ситуации регионального характера попадают 12 муниципальных образований ДНР.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Две ТЭС повреждены в Донбассе – нет света и остановились котельныеВ Донбассе после атаки ВСУ без света остаются 65% потребителейНочная атака: 31 беспилотник ВСУ сбит над Россией

