Турист заблудился в тумане на горе Аю-Даг в Крыму
Турист заблудился в тумане на горе Аю-Даг в Крыму - РИА Новости Крым, 18.11.2025
Турист заблудился в тумане на горе Аю-Даг в Крыму
Турист заблудился в тумане при наступлении темноты во время прогулки по горе Аю-Даг на Южном берегу Крыма. Мужчину с опасного склона эвакуировали спасатели,... РИА Новости Крым, 18.11.2025
2025-11-18T11:12
2025-11-18T11:12
2025-11-18T11:13
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. Турист заблудился в тумане при наступлении темноты во время прогулки по горе Аю-Даг на Южном берегу Крыма. Мужчину с опасного склона эвакуировали спасатели, сообщили в республиканском МЧС.Отмечается, что сигнал о том, что на горе Аю-Даг из-за тумана и наступающих сумерек заблудился мужчина, поступил накануне вечером. К месту выдвинулись сотрудники Алуштинского аварийно-спасательного отряда "Крым-Спас". Ранее замначальника по поисково-спасательной работе службы "Крым-Спас" Владимир Мельников рассказал, что чаще всего туристы травмируются в горах Крыма на популярных пешеходных маршрутах на территории Большой Алушты. По его данным, "пальму первенства по ЧС в горно-лесной зоне держит" Аю-Даг, Демерджи и Ангарский перевал.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Двое туристов заблудились в Долине Привидений в КрымуДвое взрослых с ребенком потерялись ночью на горе Демерджи в КрымуМужчина провалился в пещеру в горах Крыма
Турист заблудился в тумане на горе Аю-Даг в Крыму
В Крыму спасатели эвакуировали заблудившегося в тумане туриста с горы Аю-Даг
11:12 18.11.2025 (обновлено: 11:13 18.11.2025)