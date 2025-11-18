Рейтинг@Mail.ru
Только Россия способна серийно строить атомные ледоколы – Путин - РИА Новости Крым, 18.11.2025
Только Россия способна серийно строить атомные ледоколы – Путин
Только Россия способна серийно строить атомные ледоколы – Путин - РИА Новости Крым, 18.11.2025
Только Россия способна серийно строить атомные ледоколы – Путин
Только Россия среди всех стран мира способна вести серийное строительство мощных и надежных атомных ледоколов, опираясь при этом на собственные технологии. Об... РИА Новости Крым, 18.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. Только Россия среди всех стран мира способна вести серийное строительство мощных и надежных атомных ледоколов, опираясь при этом на собственные технологии. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии закладки нового атомного ледокола "Сталинград" на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге.Он отметил, что сегодня Россия активно и последовательно развивает свой уникальный ледокольный флот, пополняет его современной техникой. Огромная заслуга в этом принадлежит отечественным корабелам, ученым-атомщикам, инженерам, конструкторам, рабочим и специалистам разных профессий.Заложенный в Петербурге ледокол "Сталинград", по словам президента, станет шестым серийным кораблем в своем проекте. Первые четыре ледокола – головной "Арктика" и три серийных судна "Сибирь", "Урал" и "Якутия" – уже успешно несут вахту в арктических водах, обеспечивают провозку грузов по трассам Северного морского пути.Строительство еще двух ледоколов этой серии – "Чукотка" и "Ленинград" – продолжается на Балтийском заводе."Объем работы впереди большой. Уверен, что она будет идти ритмично, в соответствии с заданными сроками. Будем и дальше, несмотря на все текущие сложности и вызовы, наращивать возможности нашего ледокольного флота, развивать отечественное судостроение, создавать прорывные научно-технические заделы", - добавил Путин.Глава государства также указал на необходимость последовательно усиливать позиции России в Арктике, в полной мере реализовывать логистический потенциал нашей страны, обеспечить развитие перспективного трансарктического транспортного коридора от Санкт-Петербурга до Владивостока.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
арктика, армия и флот, северный флот, владимир путин (политик), кораблестроение, россия, новости
Только Россия способна серийно строить атомные ледоколы – Путин

Путин назвал Россию единственным в мире серийным производителем атомных ледоколов

15:21 18.11.2025
 
© РИА Новости . Алексей Даничев
Атомный ледокол Арктика - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
© РИА Новости . Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. Только Россия среди всех стран мира способна вести серийное строительство мощных и надежных атомных ледоколов, опираясь при этом на собственные технологии. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии закладки нового атомного ледокола "Сталинград" на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге.
Он отметил, что сегодня Россия активно и последовательно развивает свой уникальный ледокольный флот, пополняет его современной техникой. Огромная заслуга в этом принадлежит отечественным корабелам, ученым-атомщикам, инженерам, конструкторам, рабочим и специалистам разных профессий.
"Именно благодаря вам Россия сегодня – единственная страна в мире, способная вести серийное строительство мощных и надежных атомных ледоколов, и что принципиально – на базе собственных отечественных технологий", - сказал Путин.
Заложенный в Петербурге ледокол "Сталинград", по словам президента, станет шестым серийным кораблем в своем проекте. Первые четыре ледокола – головной "Арктика" и три серийных судна "Сибирь", "Урал" и "Якутия" – уже успешно несут вахту в арктических водах, обеспечивают провозку грузов по трассам Северного морского пути.
Строительство еще двух ледоколов этой серии – "Чукотка" и "Ленинград" – продолжается на Балтийском заводе.
"Объем работы впереди большой. Уверен, что она будет идти ритмично, в соответствии с заданными сроками. Будем и дальше, несмотря на все текущие сложности и вызовы, наращивать возможности нашего ледокольного флота, развивать отечественное судостроение, создавать прорывные научно-технические заделы", - добавил Путин.
Глава государства также указал на необходимость последовательно усиливать позиции России в Арктике, в полной мере реализовывать логистический потенциал нашей страны, обеспечить развитие перспективного трансарктического транспортного коридора от Санкт-Петербурга до Владивостока.
