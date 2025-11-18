https://crimea.ria.ru/20251118/tolko-rossiya-sposobna-seriyno-stroit-atomnye-ledokoly--putin-1151003118.html

Только Россия способна серийно строить атомные ледоколы – Путин

Только Россия способна серийно строить атомные ледоколы – Путин

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. Только Россия среди всех стран мира способна вести серийное строительство мощных и надежных атомных ледоколов, опираясь при этом на собственные технологии. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии закладки нового атомного ледокола "Сталинград" на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге.Он отметил, что сегодня Россия активно и последовательно развивает свой уникальный ледокольный флот, пополняет его современной техникой. Огромная заслуга в этом принадлежит отечественным корабелам, ученым-атомщикам, инженерам, конструкторам, рабочим и специалистам разных профессий.Заложенный в Петербурге ледокол "Сталинград", по словам президента, станет шестым серийным кораблем в своем проекте. Первые четыре ледокола – головной "Арктика" и три серийных судна "Сибирь", "Урал" и "Якутия" – уже успешно несут вахту в арктических водах, обеспечивают провозку грузов по трассам Северного морского пути.Строительство еще двух ледоколов этой серии – "Чукотка" и "Ленинград" – продолжается на Балтийском заводе."Объем работы впереди большой. Уверен, что она будет идти ритмично, в соответствии с заданными сроками. Будем и дальше, несмотря на все текущие сложности и вызовы, наращивать возможности нашего ледокольного флота, развивать отечественное судостроение, создавать прорывные научно-технические заделы", - добавил Путин.Глава государства также указал на необходимость последовательно усиливать позиции России в Арктике, в полной мере реализовывать логистический потенциал нашей страны, обеспечить развитие перспективного трансарктического транспортного коридора от Санкт-Петербурга до Владивостока.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

Новости

