https://crimea.ria.ru/20251118/telo-zakopal-v-ogorode-krymchanina-budut-sudit-za-ubiystvo-1151007306.html
Тело закопал в огороде: крымчанина будут судить за убийство
Тело закопал в огороде: крымчанина будут судить за убийство - РИА Новости Крым, 18.11.2025
Тело закопал в огороде: крымчанина будут судить за убийство
В Симферопольском районе 63-летнего местного жителя подозревают в убийстве знакомого и сокрытии тела в огороде арендованного дома в садовом товариществе. Об... РИА Новости Крым, 18.11.2025
2025-11-18T16:36
2025-11-18T16:36
2025-11-18T16:36
новости крыма
симферопольский район
следком крыма и севастополя
происшествия
убийство
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/12/1151007510_0:132:1280:852_1920x0_80_0_0_1a82d4f0b5a415f5af3a64d17601dc89.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. В Симферопольском районе 63-летнего местного жителя подозревают в убийстве знакомого и сокрытии тела в огороде арендованного дома в садовом товариществе. Об этом сообщили в республиканской прокуратуре.По информации надзорного ведомства, обвиняемый в марте 2022 года, находясь в съемном жилье в садовом товариществе в Урожайненском сельском поселении, распивал спиртные напитки со своим знакомым.В целях сокрытия следов преступления обвиняемый закопал тело погибшего в огороде съемного жилья. В августе 2025 года новый постоялец дома обнаружил останки погибшего мужчины, уточнили в прокуратуре.Сельчанин был объявлен в розыск по заявлению родственников как без вести пропавший, правоохранительными органами велась работать по его розыску. В апреле текущего года от жителя Симферопольского района, снявшего в аренду это домовладение, поступило сообщение об обнаружении человеческих останков, которые были им найдены во время прополки огорода.Следствием собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.Ранее сообщалось, что в Симферополе обнаружили тело местного жителя в районе Обозного переулка и улицы 8 Марта. Мужчина упал в траншею, вырытую при проведении канализационных работ. Позже ее засыпали землей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Убил знакомого за долги – житель Севастополя получил шесть лет колонииВ Крыму мужчина случайно убил пенсионера - приговор судаМать зарезала 5-летнюю дочь и спрятала тело в диван на съемной квартире
симферопольский район
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/12/1151007510_144:0:1280:852_1920x0_80_0_0_25079089f31539bf3e846800f5dde997.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости крыма, симферопольский район, следком крыма и севастополя, происшествия, убийство
Тело закопал в огороде: крымчанина будут судить за убийство
В Крыму мужчина убил знакомого и закопал его тело в огороде
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. В Симферопольском районе 63-летнего местного жителя подозревают в убийстве знакомого и сокрытии тела в огороде арендованного дома в садовом товариществе. Об этом сообщили в республиканской прокуратуре.
По информации надзорного ведомства, обвиняемый в марте 2022 года, находясь в съемном жилье в садовом товариществе в Урожайненском сельском поселении, распивал спиртные напитки со своим знакомым.
"В результате возникшего конфликта мужчина нанес потерпевшему не менее двух ударов, причинив телесные повреждения, от которых потерпевший впоследствии скончался", – сказано в сообщении.
В целях сокрытия следов преступления обвиняемый закопал тело погибшего в огороде съемного жилья. В августе 2025 года новый постоялец дома обнаружил останки погибшего мужчины, уточнили в прокуратуре.
Сельчанин был объявлен в розыск по заявлению родственников как без вести пропавший, правоохранительными органами велась работать по его розыску. В апреле текущего года от жителя Симферопольского района, снявшего в аренду это домовладение, поступило сообщение об обнаружении человеческих останков, которые были им найдены во время прополки огорода.
"Следователями и следователями-криминалистами во взаимодействии с коллегами из полиции в короткие сроки была установлена личность неизвестного мужчины, отработаны его связи и контакты, проведена значительная работа по раскрытию данного убийства, задержан подозреваемый в его совершении", – добавили в СК.
Следствием собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Ранее сообщалось, что в Симферополе обнаружили тело
местного жителя в районе Обозного переулка и улицы 8 Марта. Мужчина упал в траншею, вырытую при проведении канализационных работ. Позже ее засыпали землей.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: