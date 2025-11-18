Рейтинг@Mail.ru
Тело закопал в огороде: крымчанина будут судить за убийство - РИА Новости Крым, 18.11.2025
Тело закопал в огороде: крымчанина будут судить за убийство
Тело закопал в огороде: крымчанина будут судить за убийство - РИА Новости Крым, 18.11.2025
Тело закопал в огороде: крымчанина будут судить за убийство
В Симферопольском районе 63-летнего местного жителя подозревают в убийстве знакомого и сокрытии тела в огороде арендованного дома в садовом товариществе. Об... РИА Новости Крым, 18.11.2025
2025-11-18T16:36
2025-11-18T16:36
новости крыма
симферопольский район
следком крыма и севастополя
происшествия
убийство
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. В Симферопольском районе 63-летнего местного жителя подозревают в убийстве знакомого и сокрытии тела в огороде арендованного дома в садовом товариществе. Об этом сообщили в республиканской прокуратуре.По информации надзорного ведомства, обвиняемый в марте 2022 года, находясь в съемном жилье в садовом товариществе в Урожайненском сельском поселении, распивал спиртные напитки со своим знакомым.В целях сокрытия следов преступления обвиняемый закопал тело погибшего в огороде съемного жилья. В августе 2025 года новый постоялец дома обнаружил останки погибшего мужчины, уточнили в прокуратуре.Сельчанин был объявлен в розыск по заявлению родственников как без вести пропавший, правоохранительными органами велась работать по его розыску. В апреле текущего года от жителя Симферопольского района, снявшего в аренду это домовладение, поступило сообщение об обнаружении человеческих останков, которые были им найдены во время прополки огорода.Следствием собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.Ранее сообщалось, что в Симферополе обнаружили тело местного жителя в районе Обозного переулка и улицы 8 Марта. Мужчина упал в траншею, вырытую при проведении канализационных работ. Позже ее засыпали землей.
симферопольский район
Тело закопал в огороде: крымчанина будут судить за убийство

В Крыму мужчина убил знакомого и закопал его тело в огороде

16:36 18.11.2025
 
© Telegram-канал Следком Крыма и СевастополяЖитель Симферополя предстанет перед судом за убийство знакомого в 2022 году и сокрытие его тела
Житель Симферополя предстанет перед судом за убийство знакомого в 2022 году и сокрытие его тела
© Telegram-канал Следком Крыма и Севастополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. В Симферопольском районе 63-летнего местного жителя подозревают в убийстве знакомого и сокрытии тела в огороде арендованного дома в садовом товариществе. Об этом сообщили в республиканской прокуратуре.
По информации надзорного ведомства, обвиняемый в марте 2022 года, находясь в съемном жилье в садовом товариществе в Урожайненском сельском поселении, распивал спиртные напитки со своим знакомым.

"В результате возникшего конфликта мужчина нанес потерпевшему не менее двух ударов, причинив телесные повреждения, от которых потерпевший впоследствии скончался", – сказано в сообщении.

В целях сокрытия следов преступления обвиняемый закопал тело погибшего в огороде съемного жилья. В августе 2025 года новый постоялец дома обнаружил останки погибшего мужчины, уточнили в прокуратуре.
Сельчанин был объявлен в розыск по заявлению родственников как без вести пропавший, правоохранительными органами велась работать по его розыску. В апреле текущего года от жителя Симферопольского района, снявшего в аренду это домовладение, поступило сообщение об обнаружении человеческих останков, которые были им найдены во время прополки огорода.

"Следователями и следователями-криминалистами во взаимодействии с коллегами из полиции в короткие сроки была установлена личность неизвестного мужчины, отработаны его связи и контакты, проведена значительная работа по раскрытию данного убийства, задержан подозреваемый в его совершении", – добавили в СК.

Следствием собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Ранее сообщалось, что в Симферополе обнаружили тело местного жителя в районе Обозного переулка и улицы 8 Марта. Мужчина упал в траншею, вырытую при проведении канализационных работ. Позже ее засыпали землей.
