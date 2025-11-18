https://crimea.ria.ru/20251118/telo-zakopal-v-ogorode-krymchanina-budut-sudit-za-ubiystvo-1151007306.html

Тело закопал в огороде: крымчанина будут судить за убийство

В Симферопольском районе 63-летнего местного жителя подозревают в убийстве знакомого и сокрытии тела в огороде арендованного дома в садовом товариществе. Об... РИА Новости Крым, 18.11.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. В Симферопольском районе 63-летнего местного жителя подозревают в убийстве знакомого и сокрытии тела в огороде арендованного дома в садовом товариществе. Об этом сообщили в республиканской прокуратуре.По информации надзорного ведомства, обвиняемый в марте 2022 года, находясь в съемном жилье в садовом товариществе в Урожайненском сельском поселении, распивал спиртные напитки со своим знакомым.В целях сокрытия следов преступления обвиняемый закопал тело погибшего в огороде съемного жилья. В августе 2025 года новый постоялец дома обнаружил останки погибшего мужчины, уточнили в прокуратуре.Сельчанин был объявлен в розыск по заявлению родственников как без вести пропавший, правоохранительными органами велась работать по его розыску. В апреле текущего года от жителя Симферопольского района, снявшего в аренду это домовладение, поступило сообщение об обнаружении человеческих останков, которые были им найдены во время прополки огорода.Следствием собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.Ранее сообщалось, что в Симферополе обнаружили тело местного жителя в районе Обозного переулка и улицы 8 Марта. Мужчина упал в траншею, вырытую при проведении канализационных работ. Позже ее засыпали землей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Убил знакомого за долги – житель Севастополя получил шесть лет колонииВ Крыму мужчина случайно убил пенсионера - приговор судаМать зарезала 5-летнюю дочь и спрятала тело в диван на съемной квартире

