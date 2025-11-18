Рейтинг@Mail.ru
Страшное ДТП в Крыму: в аварии с грузовиком погиб 35-летний водитель ВАЗа
Страшное ДТП в Крыму: в аварии с грузовиком погиб 35-летний водитель ВАЗа
Страшное ДТП в Крыму: в аварии с грузовиком погиб 35-летний водитель ВАЗа
35-летний водитель погиб в ДТП с грузовиком в Красногвардейском районе Крыма. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона.
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крыма. 35-летний водитель погиб в ДТП с грузовиком в Красногвардейском районе Крыма. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона.Авария произошла во вторник около 10:30 на автодороге Р-280 "Новороссия". По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ 21101 по неустановленным причинам выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем КамАЗ.
крым, новости крыма, происшествия, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, дтп в крыму и севастополе, красногвардейский район, госавтоинспекция крыма
15:13 18.11.2025 (обновлено: 15:24 18.11.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крыма. 35-летний водитель погиб в ДТП с грузовиком в Красногвардейском районе Крыма. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона.
Авария произошла во вторник около 10:30 на автодороге Р-280 "Новороссия". По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ 21101 по неустановленным причинам выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем КамАЗ.
"В результате дорожно-транспортного происшествия 35-летний водитель автомобиля ВАЗ скончался до приезда скорой помощи", - говорится в сообщении.
Сотрудниками Госавтоинспекции проводится проверка, правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.
