https://crimea.ria.ru/20251118/strashnoe-dtp-v-krymu-v-avarii-s-gruzovikom-pogib-35-letniy-voditel-vaza-1151002968.html
Страшное ДТП в Крыму: в аварии с грузовиком погиб 35-летний водитель ВАЗа
Страшное ДТП в Крыму: в аварии с грузовиком погиб 35-летний водитель ВАЗа - РИА Новости Крым, 18.11.2025
Страшное ДТП в Крыму: в аварии с грузовиком погиб 35-летний водитель ВАЗа
35-летний водитель погиб в ДТП с грузовиком в Красногвардейском районе Крыма. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона. РИА Новости Крым, 18.11.2025
2025-11-18T15:13
2025-11-18T15:13
2025-11-18T15:24
крым
новости крыма
происшествия
ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
дтп в крыму и севастополе
красногвардейский район
госавтоинспекция крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0b/1150798607_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_18e415c6cec56c63c8680959a3a2a891.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крыма. 35-летний водитель погиб в ДТП с грузовиком в Красногвардейском районе Крыма. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона.Авария произошла во вторник около 10:30 на автодороге Р-280 "Новороссия". По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ 21101 по неустановленным причинам выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем КамАЗ.Сотрудниками Госавтоинспекции проводится проверка, правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Две иномарки столкнулись и загорелись на Кубани – четверо погибшихСмертельное ДТП с Porsche и мотоциклом в Крыму - дело передано в судВ Крыму в ДТП погибли шесть человек и 26 пострадали
крым
красногвардейский район
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0b/1150798607_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_84f20e9e6f6e459719dd3491d6c0ed9d.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, новости крыма, происшествия, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, дтп в крыму и севастополе, красногвардейский район, госавтоинспекция крыма
Страшное ДТП в Крыму: в аварии с грузовиком погиб 35-летний водитель ВАЗа
В ДТП с грузовиком в Красногвардейском районе Крыма погиб 35-летний мужчина
15:13 18.11.2025 (обновлено: 15:24 18.11.2025)