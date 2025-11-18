https://crimea.ria.ru/20251118/sela-baydarskoy-doliny-pod-sevastopolem-podklyuchayut-k-gazu-1151008474.html
Села Байдарской долины под Севастополем подключают к газу
Села Байдарской долины под Севастополем подключают к газу - РИА Новости Крым, 18.11.2025
Села Байдарской долины под Севастополем подключают к газу
Пять сел под Севастополем подключают к газоснабжению. Это первый этап газификации, который даст возможность запустить газопровод высокого давления общей... РИА Новости Крым, 18.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. Пять сел под Севастополем подключают к газоснабжению. Это первый этап газификации, который даст возможность запустить газопровод высокого давления общей протяженностью свыше 30 километров. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.По информации главы региона, до конца недели специалисты начнут испытания нового газопровода на прочность и герметичность. К началу декабря комиссия проведет официальное освидетельствование объекта, после чего будет выдано разрешение на подачу газа."В следующем году жители Широкого смогут подключиться к газопроводу первыми", – заявил Развожаев.Все работы ведутся с использованием отечественных материалов и технологий. Инфраструктура рассчитана на срок службы до 50 лет с последующим продлением срока эксплуатации, что обеспечит безопасность и устойчивость энергоснабжения жителей, подчеркнул руководитель.Это первый этап газификации, который даст возможность запустить газопровод высокого давления общей протяженностью свыше 30 километров. Сети строятся по программе социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя.Ранее сообщалось, что во всех 25 муниципалитетах Крыма завершается подготовка сетей газораспределения к зиме. Специалисты предприятия "Крымгазсети" проверили состояние газоводов и отремонтировали 170 километров сетей.
Несколько сел Байдарской долины под Севастополем подключат к газу с начала 2026 года
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. Пять сел под Севастополем подключают к газоснабжению. Это первый этап газификации, который даст возможность запустить газопровод высокого давления общей протяженностью свыше 30 километров. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"В Терновке завершается технологическое подключение к газопроводу высокого давления, который обеспечит газом жителей Озерного, Тылового, Передового и Широкого, а следом – Орлиного", – проинформировал губернатор.
По информации главы региона, до конца недели специалисты начнут испытания нового газопровода на прочность и герметичность. К началу декабря комиссия проведет официальное освидетельствование объекта, после чего будет выдано разрешение на подачу газа.
"В следующем году жители Широкого смогут подключиться к газопроводу первыми", – заявил Развожаев.
Все работы ведутся с использованием отечественных материалов и технологий. Инфраструктура рассчитана на срок службы до 50 лет с последующим продлением срока эксплуатации, что обеспечит безопасность и устойчивость энергоснабжения жителей, подчеркнул руководитель.
"Для удобства жителей в селах будут организованы территориальные штабы "Севастопольгаза", где специалисты предприятия будут оказывать юридическую и техническую помощь, разъяснят как правильно подготовить дом, подобрать отопительные приборы или газовые плиты и колонки", – добавил губернатор.
Это первый этап газификации, который даст возможность запустить газопровод высокого давления общей протяженностью свыше 30 километров. Сети строятся по программе социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя.
Ранее сообщалось, что во всех 25 муниципалитетах Крыма завершается подготовка сетей газораспределения к зиме. Специалисты предприятия "Крымгазсети" проверили состояние газоводов и отремонтировали 170 километров сетей.
