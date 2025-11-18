Рейтинг@Mail.ru
Села Байдарской долины под Севастополем подключают к газу - РИА Новости Крым, 18.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251118/sela-baydarskoy-doliny-pod-sevastopolem-podklyuchayut-k-gazu-1151008474.html
Села Байдарской долины под Севастополем подключают к газу
Села Байдарской долины под Севастополем подключают к газу - РИА Новости Крым, 18.11.2025
Села Байдарской долины под Севастополем подключают к газу
Пять сел под Севастополем подключают к газоснабжению. Это первый этап газификации, который даст возможность запустить газопровод высокого давления общей... РИА Новости Крым, 18.11.2025
2025-11-18T17:05
2025-11-18T17:05
газ
севастополь
михаил развожаев
новости севастополя
газоснабжение
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/12/1151001111_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_98fdfd453900f384f1e96fe5237636f1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. Пять сел под Севастополем подключают к газоснабжению. Это первый этап газификации, который даст возможность запустить газопровод высокого давления общей протяженностью свыше 30 километров. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.По информации главы региона, до конца недели специалисты начнут испытания нового газопровода на прочность и герметичность. К началу декабря комиссия проведет официальное освидетельствование объекта, после чего будет выдано разрешение на подачу газа."В следующем году жители Широкого смогут подключиться к газопроводу первыми", – заявил Развожаев.Все работы ведутся с использованием отечественных материалов и технологий. Инфраструктура рассчитана на срок службы до 50 лет с последующим продлением срока эксплуатации, что обеспечит безопасность и устойчивость энергоснабжения жителей, подчеркнул руководитель.Это первый этап газификации, который даст возможность запустить газопровод высокого давления общей протяженностью свыше 30 километров. Сети строятся по программе социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя.Ранее сообщалось, что во всех 25 муниципалитетах Крыма завершается подготовка сетей газораспределения к зиме. Специалисты предприятия "Крымгазсети" проверили состояние газоводов и отремонтировали 170 километров сетей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как часто в Крыму надо делать техобслуживание газового оборудованияВ Крыму газ провели в два села Нижнегорского районаВо сколько обошлась Крыму подготовка к отопительному сезону
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/12/1151001111_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_7a86724c71fe597f2fc3a1a57e5ceab5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
газ, севастополь, михаил развожаев, новости севастополя, газоснабжение
Села Байдарской долины под Севастополем подключают к газу

Несколько сел Байдарской долины под Севастополем подключат к газу с начала 2026 года

17:05 18.11.2025
 
© Telegram Михаил РазвожаевПрокладка газопровода в Севастополе
Прокладка газопровода в Севастополе
© Telegram Михаил Развожаев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. Пять сел под Севастополем подключают к газоснабжению. Это первый этап газификации, который даст возможность запустить газопровод высокого давления общей протяженностью свыше 30 километров. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

"В Терновке завершается технологическое подключение к газопроводу высокого давления, который обеспечит газом жителей Озерного, Тылового, Передового и Широкого, а следом – Орлиного", – проинформировал губернатор.

По информации главы региона, до конца недели специалисты начнут испытания нового газопровода на прочность и герметичность. К началу декабря комиссия проведет официальное освидетельствование объекта, после чего будет выдано разрешение на подачу газа.
"В следующем году жители Широкого смогут подключиться к газопроводу первыми", – заявил Развожаев.
Все работы ведутся с использованием отечественных материалов и технологий. Инфраструктура рассчитана на срок службы до 50 лет с последующим продлением срока эксплуатации, что обеспечит безопасность и устойчивость энергоснабжения жителей, подчеркнул руководитель.
"Для удобства жителей в селах будут организованы территориальные штабы "Севастопольгаза", где специалисты предприятия будут оказывать юридическую и техническую помощь, разъяснят как правильно подготовить дом, подобрать отопительные приборы или газовые плиты и колонки", – добавил губернатор.
Это первый этап газификации, который даст возможность запустить газопровод высокого давления общей протяженностью свыше 30 километров. Сети строятся по программе социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя.
Ранее сообщалось, что во всех 25 муниципалитетах Крыма завершается подготовка сетей газораспределения к зиме. Специалисты предприятия "Крымгазсети" проверили состояние газоводов и отремонтировали 170 километров сетей.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Как часто в Крыму надо делать техобслуживание газового оборудования
В Крыму газ провели в два села Нижнегорского района
Во сколько обошлась Крыму подготовка к отопительному сезону
 
ГазСевастопольМихаил РазвожаевНовости СевастополяГазоснабжение
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:13В Симферополе полиция нашла детей-участников конфликта в троллейбусе
17:05Села Байдарской долины под Севастополем подключают к газу
16:47Украинцы подорвали железную дорогу в Польше – Туск
16:36Тело закопал в огороде: крымчанина будут судить за убийство
16:33В Севастополе принимают бюджет на 2026 год – на что пойдут средства
16:21Выбежал прямо под колеса: 7-летнего ребенка сбила машина в Симферополе
16:13Обесточены два микрорайона Симферополя и семь сел района
16:07Постпред США при НАТО призвал Европу занять жесткую позицию против России
16:01Товарооборот России со странами ШОС достиг 409 млрд долларов – Путин
15:31Именем погибшего военкора РИА Новости Зуева назовут школу
15:21Только Россия способна серийно строить атомные ледоколы – Путин
15:13Страшное ДТП в Крыму: в аварии с грузовиком погиб 35-летний водитель ВАЗа
15:02Путин: ледокол "Сталинград" станет символом таланта и силы народа РФ
14:41Когда в Россию придет эпидемия гриппа – прогноз
14:24Проект федерального бюджета на 2026-2028 годы принят во втором чтении
13:49Суд в Балашихе арестовал мать за жестокое убийство 6-летнего сына
13:33Грипп и ОРВИ наступают: в России растет заболеваемость
13:23На освещенные дороги в Крыму потратили более 200 миллионов рублей
13:12В Крыму чиновник сядет на 5 лет за мошенничество с грантами на миллионы
13:11Новости СВО: Киев несет тяжелые потери в людях и технике
Лента новостейМолния