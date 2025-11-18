https://crimea.ria.ru/20251118/sela-baydarskoy-doliny-pod-sevastopolem-podklyuchayut-k-gazu-1151008474.html

Села Байдарской долины под Севастополем подключают к газу

2025-11-18T17:05

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. Пять сел под Севастополем подключают к газоснабжению. Это первый этап газификации, который даст возможность запустить газопровод высокого давления общей протяженностью свыше 30 километров. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.По информации главы региона, до конца недели специалисты начнут испытания нового газопровода на прочность и герметичность. К началу декабря комиссия проведет официальное освидетельствование объекта, после чего будет выдано разрешение на подачу газа."В следующем году жители Широкого смогут подключиться к газопроводу первыми", – заявил Развожаев.Все работы ведутся с использованием отечественных материалов и технологий. Инфраструктура рассчитана на срок службы до 50 лет с последующим продлением срока эксплуатации, что обеспечит безопасность и устойчивость энергоснабжения жителей, подчеркнул руководитель.Это первый этап газификации, который даст возможность запустить газопровод высокого давления общей протяженностью свыше 30 километров. Сети строятся по программе социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя.Ранее сообщалось, что во всех 25 муниципалитетах Крыма завершается подготовка сетей газораспределения к зиме. Специалисты предприятия "Крымгазсети" проверили состояние газоводов и отремонтировали 170 километров сетей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как часто в Крыму надо делать техобслуживание газового оборудованияВ Крыму газ провели в два села Нижнегорского районаВо сколько обошлась Крыму подготовка к отопительному сезону

