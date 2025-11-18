https://crimea.ria.ru/20251118/prigorod-simferopolya-i-yalta-ostalis-bez-sveta-1150990211.html
Пригород Симферополя и Южный берег Крыма частично остались без света
Пригород Симферополя и Южный берег Крыма частично остались без света - РИА Новости Крым, 18.11.2025
Пригород Симферополя и Южный берег Крыма частично остались без света
Жители нескольких сел Симферопольского района, а также Ялты и пригородных поселков Алушты во вторник остались без света. Об том сообщили в "Крымэнерго".
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. Жители нескольких сел Симферопольского района, а также Ялты и пригородных поселков Алушты во вторник остались без света. Об том сообщили в "Крымэнерго". Отмечается, что электричества нет в Кизиловке, Партизанском и Каштановом под Симферополем, а также в Ялте, Виноградном и Куйбышево на ЮБК. Обесточены также Кипарисное и Пушкино под Алуштой.Энергетики уже работают на местах аварий. Во вторник на территории Крыма действует штормовое предупреждение из-за сильного ветра. По прогнозам Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ветер на полуострове будет достигать скорости 22 метра в секунду.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
Пригород Симферополя и Южный берег Крыма частично остались без света
