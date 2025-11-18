Пригород Симферополя и Южный берег Крыма частично остались без света

Рейтинг@Mail.ru
https://crimea.ria.ru/20251118/prigorod-simferopolya-i-yalta-ostalis-bez-sveta-1150990211.html
Жители нескольких сел Симферопольского района, а также Ялты и пригородных поселков Алушты во вторник остались без света. Об том сообщили в "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 18.11.2025
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/05/1142391663_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_827b78bd79f241b496566eb1e716c58d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. Жители нескольких сел Симферопольского района, а также Ялты и пригородных поселков Алушты во вторник остались без света. Об том сообщили в "Крымэнерго". Отмечается, что электричества нет в Кизиловке, Партизанском и Каштановом под Симферополем, а также в Ялте, Виноградном и Куйбышево на ЮБК. Обесточены также Кипарисное и Пушкино под Алуштой.Энергетики уже работают на местах аварий. Во вторник на территории Крыма действует штормовое предупреждение из-за сильного ветра. По прогнозам Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ветер на полуострове будет достигать скорости 22 метра в секунду.
крым
симферопольский район
большая ялта
ялта
юбк
РИА Новости Крым
Новости
крым, симферопольский район, большая ялта, ялта, юбк, гуп рк "крымэнерго", энергосистема крыма, электроэнергия, электросети, отключение электроэнергии в крыму, жкх, жкх крыма и севастополя, общество, новости крыма
09:14 18.11.2025 (обновлено: 09:24 18.11.2025)
 
© КрымэнергоЭлектроподстанции в Крыму
Электроподстанции в Крыму
© Крымэнерго
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. Жители нескольких сел Симферопольского района, а также Ялты и пригородных поселков Алушты во вторник остались без света. Об том сообщили в "Крымэнерго".
Отмечается, что электричества нет в Кизиловке, Партизанском и Каштановом под Симферополем, а также в Ялте, Виноградном и Куйбышево на ЮБК. Обесточены также Кипарисное и Пушкино под Алуштой.
Энергетики уже работают на местах аварий.
"Планируемое время восстановления электроснабжения - три часа", - сообщает предприятие.
Во вторник на территории Крыма действует штормовое предупреждение из-за сильного ветра. По прогнозам Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ветер на полуострове будет достигать скорости 22 метра в секунду.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
 
КрымСимферопольский районБольшая ЯлтаЯлтаЮБКГУП РК "Крымэнерго"Энергосистема КрымаЭлектроэнергияЭлектросетиОтключение электроэнергии в КрымуЖКХЖКХ Крыма и СевастополяОбществоНовости Крыма
 
