Пригород Симферополя и Южный берег Крыма частично остались без света

Жители нескольких сел Симферопольского района, а также Ялты и пригородных поселков Алушты во вторник остались без света. Об том сообщили в "Крымэнерго".

2025-11-18T09:14

2025-11-18T09:14

2025-11-18T09:24

крым

симферопольский район

большая ялта

ялта

юбк

гуп рк "крымэнерго"

энергосистема крыма

электроэнергия

электросети

отключение электроэнергии в крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. Жители нескольких сел Симферопольского района, а также Ялты и пригородных поселков Алушты во вторник остались без света. Об том сообщили в "Крымэнерго". Отмечается, что электричества нет в Кизиловке, Партизанском и Каштановом под Симферополем, а также в Ялте, Виноградном и Куйбышево на ЮБК. Обесточены также Кипарисное и Пушкино под Алуштой.Энергетики уже работают на местах аварий. Во вторник на территории Крыма действует штормовое предупреждение из-за сильного ветра. По прогнозам Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ветер на полуострове будет достигать скорости 22 метра в секунду.

2025

крым, симферопольский район, большая ялта, ялта, юбк, гуп рк "крымэнерго", энергосистема крыма, электроэнергия, электросети, отключение электроэнергии в крыму, жкх, жкх крыма и севастополя, общество, новости крыма